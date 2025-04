El PSOE CyL no deja dimitir a Sánchez y Moreno porque el PP no les asegura un acuerdo para la Mesa: "Esperamos órdenes"

La crisis desatada tras la pillada del micro abierto en las Cortes a cuatro procuradores socialistas, que criticaron al líder de la formación, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el debate del estado de la Comunidad ha desatado un terremoto político en Castilla y León.

La dirección autonómica del PSOE CyL no tardo en reaccionar y pidió a la vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, y al secretario primero de la Mesa de la Cámara, Diego Moreno, implicados en la conversación, que renunciaran a sus cargos, algo que finalmente terminaron haciendo esta misma semana.

Pero la renuncia de Sánchez y Moreno ha desatado un auténtico juego de ajedrez político en la Comunidad, ya que el PSOE CyL necesita asegurarse un acuerdo con el Partido Popular que le garantice poder sustituir a sus dos cargos en la Mesa de las Cortes cuando se configure la nueva composición.

Una necesidad de acuerdo que está retrasando la presentación de la renuncia por parte de Sánchez y Moreno mientras fuentes del Grupo Popular han asegurado a este medio que esperarán primero a la presentación de la renuncia por parte de ambos procuradores para "comenzar a valorar las opciones".

La todavía vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, ha recordado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que su puesto "no es un puesto de partido" y que, por ello, la renuncia es a título personal.

"Una vez nos elige la Cámara es órgano de Gobierno, es un órgano jurídico, y la renuncia es personalísima", ha señalado, asegurando que el siguiente paso sería ir al registro y registrarla.

Sánchez ha señalado a este medio que se encuentra "esperando órdenes" de su partido para presentarla, ya que les han pedido que "esperen". Unas órdenes que aún no se han producido mientras Martínez trata de alcanzar un acuerdo con los populares que le permita garantizarse los dos puestos en la Mesa.

"Yo he estado hoy toda la mañana en las Cortes esperando órdenes de mi partido porque nos pidieron que esperemos órdenes para el momento del registro y me marcho ya porque no nos las han dado", ha informado la vicepresidenta segunda a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sánchez ha recordad que su disposición a la renuncia "es pública". "A partir de ahí desearle suerte a la dirección y que acierten y esperando órdenes para ver cuando registramos nuestra renuncia formalmente en las Cortes", ha zanjado.

Fuentes del Grupo Popular, por su parte, han señalado a este medio que no les "constaba" que las renuncias de Sánchez y Moreno se hubieran producido y han asegurado que, una vez que las presenten, comenzaran a "valorar las opciones".

"Primero, la renuncia. Con ella sobre la mesa, nunca mejor dicho, se comienza a valorar", han afirmado esas fuentes, haciendo hincapié en que, ante la celebración mañana de la Mesa y de la Junta de Portavoces para organizar la sesión plenaria de la próxima semana no parece que vaya a ser "efectivo" para el próximo pleno.

"Lo tenemos claro. Estamos a la espera y no tenemos prisa. Vamos a esperar a las renuncias, escuchar y tomar la decisión cuando se haya dado todo lo anterior", han zanjado.

Fuentes de Vox, por su parte, han asegurado a este medio que nadie se ha puesto en contacto con ellos y desde el PSOE se han limitado a señalar que "todo sigue igual" y que no hay ninguna novedad al respecto. El acuerdo, pues, sigue en el aire y Sánchez y Moreno continúan esperando órdenes del partido para presentar su renuncia.