Ana Sánchez renuncia como vicepresidenta de las Cortes tras la pillada del micro abierto y Moreno aún no contesta

La procuradora zamorana Ana Sánchez ha anunciado este lunes su renuncia como vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León después de la polémica generada la pasada semana después de que se la escuchase en un micro abierto en la Cámara criticando al actual líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

La dirección autonómica de la formación había pedido tanto su salida como la del secretario primero de la Mesa de las Cortes, el socialista leonés Diego Moreno, también implicado en las críticas vertidas contra Martínez y contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el debate del estado de la Comunidad, que aún no ha contestado.

Se trata del primer paso del nuevo líder del PSOE CyL para recuperar el control de sus representantes en la Mesa de las Cortes, ya que Sánchez y Moreno eran de la línea de su predecesor, Luis Tudanca, pero la designación de los nuevos miembros depende de un acuerdo con el Partido Popular que podría producirse esta misma semana.

Por ello, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, la renuncia de Sánchez ha sido transmitida tan solo al Grupo Socialista y, por ahora, la formación esperará a alcanzar un acuerdo con los populares esta semana para garantizarse que otro procurador del partido pueda relevar a Sánchez.

Salida de Vázquez

El acuerdo con el Grupo Popular podría verse facilitado tras la decisión del PSOE CyL de este fin de semana de retirar su proposición de ley de Violencia de Género para alcanzar un consenso con los populares en base al texto presentado por la Junta.

Además, según ha podido saber este periódico, el procurador segoviano José Luis Vázquez, también implicado en la polémica, saldrá de la Ejecutiva autonómica de la formación mientras que la procuradora segoviana Alicia Palomo continuará como procuradora rasa.

La polémica

En la conversación captada por el micro abierto en el debate del estado de la Comunidad de la pasada semana, Sánchez cargó contra la propuesta de Martínez de ofrecer al PP respetar la lista más votada en las próximas elecciones autonómicas. "¿Pero de verdad no queda una neurona en la Ejecutiva?", se preguntaba.

Tanto la procuradora zamorana como Vázquez, Palomo y Moreno vertieron críticas no solo contra el secretario general del PSOE CyL sino también contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En su caso, cuestionaban la actuación del titular de Transportes respecto al socavón de la travesía de San Rafael y analizaban la polémica por las declaraciones del alcalde de Vigo, el también socialista Abel Caballero, al pedir la supresión de alguna parada del AVE en la Comunidad para agilizar el tránsito ferroviario hacia Galicia.

"No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!", afirmaba Ana Sánchez. Unas palabras que le han terminado costando su salida de la Mesa de las Cortes.