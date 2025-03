Tremenda cazada con un micro abierto a cuatro procuradores del PSOECyL criticando a Óscar Puente y Carlos Martínez

Los micro abiertos suelen provocar muchas sorpresas y son reveladores de situaciones concretas. Esto es lo que ha ocurrido durante un receso en las Cortes, durante el Debate de Política General, celebrado este pasado miércoles.

Un micro abierto que ha confirmado la ruptura interna que vive el PSOE de Castilla y León desde hace unos meses y que se ha resquebrajado desde la proclamación de Carlos Martínez como secretario general.

Leticia Pérez ICAL Un debate con anuncios preelectorales de Mañueco, un órdago de Vox y la petición de elecciones del PSOE

Los protagonistas de esta conversación son la exsecretaria de Organización del PSOE y actual vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez, los procuradores segovianos José Luis Vázquez, y Alicia Palomo y el leonés Diego Moreno, secretario segundo de la Mesa. Y las víctimas son el propio Carlos Martínez y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ex alcalde de Valladolid

Cuando todos se habían ido al receso, estos cuatro socialistas se quedaron hablando en la bancada. Ana Sánchez comienza a hablar con Vázquez. "Esté donde esté, aquí, en mi casa. Es que es de un señorío". Vázquez le apostilla: "Lo último ha sido esté donde esté hasta que Carlos Martínez". "No entienden el contexto, no lo entienden". Para posteriormente llegar la chicha. Toda la escena se puede ver en los 4 minutos del vídeo que encabeza este artículo.

Ana Sánchez, la que fuera número 2 del partido y ex secretaria de Organización del partido y purgada tras la llegada de Martínez, es la que peor sale parada. En la ya polémica conversación se puede escuchar, aunque con dificultades, como carga contra la idea propuesta por Carlos Martínez de que gobierne la lista más votada y la petición de adelanto electoral a Mañueco.

“Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral (no se escucha bien el audio) Al lumbreras que se le ocurrió en la Ejecutiva lo de la lista más votada, pero no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos".

Contra Puente

Para Óscar Puente también tienen. En este caso todo viene por el problema del socavón de la travesía de San Rafael (Segovia) y sobre la polémica creada por Abel Caballero, alcalde de Vigo, con la supresión de paradas. “No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!". Una afirmación que también acompañaba Alicia Palomo: "Y los territorios saben dónde estamos". "Es terrible José Luis, nunca pensé que iba a acabar en manos de Óscar Puente".

Hay muchas frases ininteligibles en el audio, pero también se escuchan otras perlas de Ana Sánchez como "Luego están los que te invitan a un café y te dan una palmadita, que me parece bien, pero los demás hacemos política”.

Diego Moreno también interviene, pero en este caso no se le escucha muy bien. Hay que recordar que Moreno se enfrentó en las pasadas primarias a Alfonso Cendón por el liderato en León con un cruce de acusaciones.