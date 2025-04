Mañueco no tratará en su reunión con Martínez los "problemas internos" de un PSOE que ahora recula

Nuevo giro de guión tras la polémica de las dimisiones de los socialistas Ana Sánchez y Diego Moreno en la Mesa de las Cortes de Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, finalmente no abordarán esta cuestión en su reunión de este viernes.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el presidente "no hablará de problemas de otros partidos" mientras que el portavoz socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que esta cuestión no se abordará y que ambos líderes no dedicarán "ni un minuto" en su encuentro a tratarla.

Los socialistas, por tanto, han reculado solo un día después de que el secretario de Organización del PSOE CyL, Daniel de la Rosa, asegurase que esta cuestión se trataría en la reunión de este viernes.

La renuncia de Sánchez y Moreno ha desatado un auténtico juego de ajedrez político en la Comunidad, ya que el PSOE CyL necesita asegurarse un acuerdo con el Partido Popular que le garantice poder sustituir a sus dos cargos en la Mesa de las Cortes cuando se configure la nueva composición.

Precisamente, este miércoles la todavía vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, aseguraba a este medio que había pasado la mañana en la Cámara esperando las órdenes de su partido para renunciar y que estas no se habían producido. La renuncia, pues, seguirá haciéndose esperar.

Hablar de "los problemas"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha informado este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la idea de Mañueco en la reunión con Martínez es "hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos, de los problemas de Castilla y León".

"La intención es hablar de los temas que interesan en Castilla y León, no creemos que se deban debatir otros problemas de otros partidos políticos. Mañueco escuchará pero él va a hablar de los problemas de los ciudadanos de Castilla y León, no de los problemas de partidos políticos", ha asegurado.

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, por su parte, ha recordado, tras la Junta de Portavoces de este jueves que "no ha habido ninguna renuncia por parte de ningún procurador". "No hay ninguna vacante en la Mesa y nuestra posición es esperar a ver si se producen esas renuncias o no", ha afirmado.

Gavilanes ha asegurado que, en el caso de que presentasen su renuncia el lunes, los populares no tendrían inconveniente en llevarlo al pleno. "Hasta que no se produzca la misma poco más tenemos que manifestar, es un problema que tiene el PSOE y que tienen que resolverlo ellos", ha señalado.

En cuanto a la presentación de candidatos, el portavoz popular ha insistido en que no van a entrar a valorar lo que "puede proceder" hasta que no se produzcan las renuncias. "Son ellos los que tienen que solucionar sus problemas pero no trasladarlos al PP porque nosotros somos un grupo fuerte y sólido", ha insistido.

El portavoz popular ha presentado, además, una Proposición No de Ley (PNL) exigiendo una "financiación justa" al Gobierno y "que se abandone la comunicación bilateral" del Ejecutivo con "sus socios separatistas".

"No es nuestra ocupación"

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que Sánchez y Moreno "han hecho una magnífica labor" y ha afirmado que tiene "afecto" a los implicados y que su "error" no le quita "un ápice a su trayectoria". Además, ha asegurado que esto no va de "cambalaches" con el PP.

"No hay nadie en este partido a quien haya criticado más Ana Sánchez que a mí, pero eso no le quita una pizca de compromiso con Castilla y León y con su Zamora", ha afirmado.

El portavoz socialista ha asegurado que Martínez "hará los cambios cuando así lo estime" pero ha afirmado que la cuestión de la Mesa de las Cortes "no es la ocupación del PSOE" y se ha mostrado convencido de que no ocupará "más de un minuto" en la conversación con Mañueco de este viernes.

"Yo estaré a disposición del partido y del nuevo secretario general hasta que él quiera", ha afirmado, insistiendo en que Martínez hará los cambios "cuando considere".

El portavoz del PSOE ha asegurado que Martínez acudirá a la reunión a "reivindicar y proponer". "Vamos a pensar en el interés de Castilla y León y en lo que importa a la gente", ha afirmado. Y ha asegurado que pedirán al presdiente de la Junta "que salga de la parálisis" y que "no haga perder más el tiempo".

Además, ha insistido en que en la reunión con Mañueco de este viernes no se abordará el relevo de Ana Sánchez y Diego Moreno en la Mesa de las Cortes.

Tudanca ha informado, además, de que va a proponer una declaración institucional de solidaridad con los cinco mineros leoneses en el próximo pleno y ha anunciado una Proposición No de Ley (PNL) sobre Villalar, acusando al Gobierno de la Junta "de actuar en contra de la fiesta de la Comunidad".

También ha informado una iniciativa en materia de ordenación del territorio en la que los socialistas exigirán a la Junta una moratoria para la implantación de macroplantas.

Hierro: "Es un circo"

El portavoz de Vox, David Hierro, ha asegurado que la situación de la Mesa de las Cortes es "un circo". "Mañueco se mantiene en su inmovilismo pero la alternativa del PSOE no parece muy válida dado la vergüenza y el escándalo que han montado", ha señalado, afirmando que "la única alternativa es Vox".

Hierro ha asegurado que su formación no va a entrar en los "cambalaches" ni "en los cambios de cromos" entre PP y PSOE y que Vox presentará y votará a su propio candidato. Además, ha asegurado que esta situación constata que PP y PSOE "forman parte de lo mismo".

Y también ha denunciado que se utilice la Ley de Violencia de Género para negociar los puestos en la Mesa de las Cortes. "Eso es lo que les importa la violencia contra las mujeres", ha denunciado.

El portavoz de Vox, que ya anticipó la semana pasada que no acudirá a la reunión con Mañueco prevista para este viernes, ha recordado que Mañueco dobló y tiró al suelo sus propuestas en el debate del estado de la Comunidad. "Tiene que explicar qué puntos de esa propuesta no le gustan", ha señalado.

Hierro se ha mostrado convencido de que el presidente de la Junta "prefiere llegar a acuerdos con el PSOE" y ha asegurado que no tiene sentido acudir a la reunión después de que Mañueco ya les diese su "respuesta" arrugando y tirando sus propuestas en las Cortes.

El portavoz de Vox ha anunciado, además, una Proposición No de Ley (PNL) contra el precinto digital para los cazadores. "Es un auténtico desastre, nos llegan quejas de los cazadores de Castilla y León diciendo que no funciona la aplicación y que se ven con dificultades para desarrollar la solicitud que pide la Junta", ha afirmado.

Hierro ha señalado que solicitarán en el próximo pleno a la Junta que retire esa normativa para volver a aplicar la anterior que "venía funcionando bien". Hierro ha recordado, además, que existe "una gran brecha digital", además de "fallos en la aplicación" y una "falta de adaptación a esta nueva medida".

El portavoz de la formación se ha mostrado en contra de los aranceles de Trump pero también "de los de la Unión Europea". "Llevamos viendo muchos años que nuestros agricultores, ganaderos y productores están sometidos a aranceles continuos por parte de PP y PSOE en la Unión Europea", ha afirmado.

Hierro ha asegurado que está en contra de "toda medida que perjudique a los productores". "A quienes defendemos es a los españoles", ha asegurado, pidiendo "que no se inicie una guerra comercial con Estados Unidos". "Sentido común, acuerdos mutuos pero no iniciar una guerra comercial", ha afirmado.

El "interés" del PP

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea se ha referido a la "peculiar situación" de la Mesa de las Cortes en la que, ha asegurado, hay "un juego a distintos niveles". "En la Mesa se juega la ordenación de los debates, la convocatoria de comisiones y ponencias, cómo se tramita una ley y a qué velocidad se tramita", ha recordado.

Igea ha hecho hincapié en que en las Cortes están pendientes de resolverse dos temas importantes, la Ley de Plazas de Difícil Cobertura y la Ley de Publicidad Institucional, y que "el PP tiene interés en controlar la Mesa porque se juega 40 millones". "Se están viviendo cosas bochornosas durante los últimos días", ha afirmado.

El procurador del Grupo Mixto ha asegurado que Mañueco "no va a regalar nada a cambio de nada" y ha recordado que en las Cortes hay una mayoría para acabar con el "clientelismo" con la Ley de Publicidad Institucional. "El PP se está esforzando en influir en su composición porque tiene ese interés", ha añadido.

Igea ha confiado en que el PSOE entienda que "no puede dejar pasar una oportunidad de oro para cambiar las cosas en la Comunidad". "Espero que el PSOE y su nueva dirección entienda esto y no admita que sea esto el precio que le ponen", ha señalado, asegurando que en la Comunidad "hay un problema grave de clientelismo".

Y ha asegurado que ha aconsejado a los socialistas que "no se fíen" de Mañueco. "Si Mañueco hace algo pondrá un precio y si pone un precio yo estoy convencido de que hará lo posible para que se sepa. No perderá la ocasión de humillar al PSOE si le tienen que pedir algo y mi consejo es que mejor no se lo pidan", ha señalado.

El procurador del Grupo Mixto, que no está invitado a la ronda de negociaciones del lunes, ha cargado contra el "infantilismo" de Mañueco. "Entiende que no temerle, no dorarle la píldora y no señalarle sus defectos tiene que ser castigado", ha afirmado. Y se ha mostrado convencido de que "nada va a salir" de las reuniones.

Por otro lado, Igea ha cargado contra la reducción de la ayuda al desarrollo un 40% en la Comunidad Valenciana a petición de Vox. "No se puede ser más inhumano que el señor Mazón, es de una vergüenza absoluta", ha afirmado, asegurando que abordará la cuestión de la cooperación al desarrollo en el próximo pleno.

Fernández denuncia el "esperpento"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra el "esperpento, el ridículo y la astracanada más terrible que se ha vivido en los últimos tiempos en las Cortes". "Carlos Martínez empieza con muy mal pie y está más perdido que un pulpo en una cacharrería", ha señalado.

Fernández ha asegurado que negociar con Mañueco "siempre es un error" y ha lamentado que una de las cuestiones que el presidente va a poner como condición para llegar a un acuerdo es "que se paralice la tramitación de la Ley de Publicidad Institucional". "Me parecería muy triste y muy peligroso", ha denunciado.

El representante de la formación de izquierdas ha asegurado que los movimientos de Martínez demuestran la "derechización" del PSOE en Castilla y León. "Mañueco está celebrando con champán tanta calamidad", ha afirmado.

Fernández ha asegurado, además, que "probablemente" no acudirá a la reunión del lunes con Mañueco. "Quiere blanquear su imagen y lo más seguro es que no asista a esa reunión a la que me ha convocado, además, a las 14:00 horas de la tarde. No da puntada sin hilo", ha ironizado.

Además, ha mostrado sus condolencias a los cinco mineros leoneses fallecidos en Asturias y ha pedido "que caiga todo el peso de la ley si ha habido algún incumplimiento" y ha acusado a PP y Vox de pretender "asfixiar y matar" la fiesta de Villalar.

"La Fundación Castilla y León es un chiringuito y es una vergüenza que entre PP y Vox estén combatiendo por ver quien ahoga más a la fiesta de Villalar", ha añadido.

El procurador de Unidas Podemos ha animado, además, a los ciudadanos a que salgan a la calle el 5 de abril a las manifestaciones por el derecho a la vivienda. "Ya está bien de que la vivienda sea considerada un negocio y no un derecho en este país y en esta Comunidad. Esperamos que las manifestaciones sean masivas", ha apuntado.