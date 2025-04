El PSOE no renovará sus dos puestos en la Mesa de las Cortes si no tiene la garantía de Mañueco:  se reunirán el viernes

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha anunciado que será el próximo viernes cuando el secretario general del partido, Carlos Martínez, traslade al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, los "posibles cambios que desde la dirección queremos realizar en la Mesa de las Cortes".

Esto, teniendo en cuenta que el partido necesita asegurarse un acuerdo con el Partido Popular que le garantice poder sustituir a sus dos cargos en la Mesa, una vez configurada la nueva composición.

Se trata de una serie de "relevos y sustituciones" que ya adelantó Carlos Martíne hace unos días, como medida a las críticas de los procuradores Ana Sánchez, Diego Moreno, José Luis Vázquez y Alicia Palomo a su liderazgo.

Y es que estos fueron pillados criticando la estrategia política de su líder y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de un micrófono de la tribuna de las Cortes, que quedó abierto tras la intervención de Mañueco en el Debate de Política General.

Según ha avanzado el secretario de Organización, estos cambios serán presentados a Mañueco en el marco de la reunión convocada por el presidente de la Junta como parte de una nueva ronda de negociaciones con los diferentes grupos tras las infructuosas reuniones previas para acordar los presupuetos de 2025.

De la Rosa también ha explicado que la intención de Martínez era trasladar estos cambios a Mañueco a lo largo de estos días, pero que no ha sido posible ante "el terrible acidente que ha afectado a Villablino", consistente en la explosión registrada en una mina de Degaña (Asturias).

Si bien, sí ha aclarado que durante su encuentro en la localidad leonesa informó al presidente de su intención de abordar este asunto en la reunión del viernes.

No obstante, De la Rosa lo ha dejado claro: "No vamos a entrar en ningún tipo de negociación", sino que "queremos un compromiso público por parte de Mañueco, de que va a facilitar la propuesta del PSOE para cambiar a nuestros representantes en ambos puestos".

"Si no tenemos la garantía de que vamos a poder mantener la representación del PSOE en la mesa y de que Mañueco va a facilitar que nuestros candidatos estén representados en la mesa, no registraremos las dimisiones presentadas por Ana Sánchez y Diego Moreno como vicepresidenta de las Cortes y secretario primero de la Mesa, y no forzaremos ningún cambio", ha advertido.

"No vamos a hacerle el juego al Partido Popular ni a Vox y mantendremos en todo caso la representación que legítimamente nos toca", tres procuradores menos que el PP, pero "queremos zanjar esto el viernes", ha confesado.

En cualquier caso, el secretario de Organización se ha mostrado "confiado", aunque "con todas las cautelas", en que el presidente de la Junta "respete esa propuesta que el PSOE va a trasladarle con posición facilitadora".

"Entendemos que no debiera generar problema alguno al PP respetar estas reglas del juego, pero lo afrontamos con todas las cautelas y prudencias dadas las circunstancias", ha añadido.

En este sentido, también ha afirmado que el PSOE de Castilla y León no va a negociar con grupos minotirarios, "solo con el PP".

Sobre los candidatos, De la Rosa ha explicado que aún "no están decididos formalmente". Sin embargo, sí ha confirmado que la intención de Martínez es que la vicesecretaria general, Nuria Rubio, "pueda ocupar algunos de esos puestos".

Asimismo, ha explicado que la prioridad del PSOE de Castilla y León es resolver el problema de la Mesa de las Cortes, de tal manera que la reorganización de la dirección del grupo es una cuestión que "abordaremos con posterioridad".

Del mismo modo, ha aclarado que Luis Tudanca se mantendrá como portavoz de la formación "hasta que él quiera", tal y como confirmó hace unos días el propio secretario general del partido.

De hecho, según ha avanzado, no es una cuestión que se haya tratado durante la reunión de la Ejecutiva del PSOE autonómico celebrada en la tarde de este miércoles y a la que también ha acudido José Luis Vázquez, el único de los cuatro procuradores que forma parte de la Ejecutiva, en su caso, como secretario de Desarrollo Sostenible.

Reunión con Mañueco

Finalmente, De la Rosa ha concretado que en la reunión del próximo viernes con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario general del PSOE autonómico, Carlos Martínez, también abordará "aquellos temas que le preocupan a la gente".

Tales como "la necesidad de que Castilla y León tenga una política de vivienda transversal en todos los municipios y ciudades, y los problemas en materia de Sanidad, Educación y vertebración y ordenación del territorio".

A esto se suma lo referente a "las infraestructuras que la Junta debe promover y en las que lleva retraso", así como a otras cuestiones que se están tramitando en las Cortes, como la Ley de Violencia de Género o los presupuestos "que venimos reclamando a Mañueco".

Asuntos que han sido expuestos en la reunión de la Ejecutiva del PSOE, que, según ha aclarado De la Rosa, "estaba prevista para su celebración con anterioridad al Debate del Estado de la Comunidad", dejando claro que esta no ha sido convocada por todo lo ocurrido.

"Teníamos prevista la aprobación del presupuesto, la constitución de la Comisión Ejecutiva permanente y hablar sobre la posición política que Martínez debe mantener en la reunión con Mañueco. Eso es lo que nos ha ocupado en primer lugar", ha apostillado.

"Porque lo que va a hacer Martínez el viernes es hablar de política con Mañueco, de la política que preocupa realmente a la gente y no de otras cuestiones que nos pueden preocupar a los partidos", ha concluido.