Gallardo señala a Garriga como causante de su salida de Vox: “Me dijo, o firmas o estás fuera”

Juan García-Gallardo ha dado la cara dos días después de su dimisión como líder autonómico de Vox en Castilla y León y de anunciar su abandono de la política para ser “un afiliado raso”, algo que hizo púbico a través de la red social X.

Esta mañana ha roto su silencio en los micrófonos de Carlos Herrera en Cope- este medio le había solicitado también la entrevista, pero la rechazo- y ha sido porque “nuestras bases merecen saber la verdad”. Una verdad que ha servido para dejar claro que la obligación de firmar la expulsión de los dos procuradores díscolos con la dirección nacional, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, ha sido “la guinda al pastel”, porque los problemas con la dirección nacional venían "de más lejos".

El burgalés, quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha reconocido que no quiere quedar como “un traidor” y ha lamentado la falta de ambición que tiene el partido en algunas cuestiones, “no podemos ser el partido refugio del PP” y ha puesto de ejemplo a Meloni y a Orban.

Aunque lo más destacado es que se ha sentido solo al tener que defender unas cuestiones por las que dio la cara en Castilla y León, como "el pacto político para el derecho a la vida", revelando que su partido le apartó de las negociaciones directas como parte del Gobierno autonómico de Castilla y León tras aquella polémica con el protocolo antiaborto. Por eso, ha acusado a la dirección de Vox de poner "zancadillas" a sus dirigentes regionales.

“Dije que no lo compartía, que no entendía el incumplimiento de ese pacto, porque se nos llena la boca de principios pero no les importó no cumplirlos”, dijo en relación a los dirigentes de su formación.

Al comenzar ha querido hacer un matiz, “no he abandonado Vox, he dejado mis cargos, pero sigo queriendo lo mejor para Vox. He intentado minimizar los efectos que pueda tener mi salida. Voy a seguir apoyando”.

Gallardo ha vuelto a recalcar que la expulsión de los dos procuradores díscolos no ha sido la razón de su salida: “He leído medias verdades, y las declaraciones de Fuster no son ciertas, le tocó un papelón, pero no comparto las iniciativas de esos dos procuradores”. Y es que el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, aseguró, horas después de conocerse la decisión de Gallardo, que "la sorpresa es que don Juan no ha querido condenar esta operación de dos oportunistas que se han movido por motivos personales y con argumentos absurdos y peregrinos".

Para seguir analizando que “uno de ellos ha pedido primarias (por Javier Teira) y esa no es mi opinión, y la otra una plataforma para salir de Patriots, (por Ana Hernando) algo que no comparto”. En su opinión, ha pedido a Abascal, (para lo único que le ha mencionado) hay que seguir el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia.

Aunque lo más destacado es que Gallardo ha confirmado que Ignacio Garriga le obligó a firmar a este documento. “Esto fue la guinda al pastel, pero las discrepancias venían de lejos”, ha matizado para explicar con más detalles posteriormente. Su marcha la ha justificado por “problemas de organización del partido con sus cargos”.

Gallardo ha vuelto a insistir en que en la noche del viernes, el secretario general le obligó a firmar ese documento. “Me dijo o firmas o estas fuera”. Para posteriormente señalarle como principal causante de su salida. “El secretario general estará acostumbrado de tratar así a otros, pero yo no acepto chantajes”, ha sido tajante.

Además ha desvelado que hizo un informe pidiendo "cambios relevantes en el partido nacional y los que estábamos en los gobiernos autonómicos. Pero fueron infructuosas", de ahí que asegure que "la reciprocidad y la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, solo de vuelta".

A su juicio hay un responsable que dentro del partido "no está haciendo bien las cosas. Herrera le ha preguntando por esa persona, pero no ha querido dar nombres pero ha dejado el mensaje en el aire. "No voy a permitir que se me ataque ni se me deje como alguien traidor. He intentado dirimir todos mis problemas a nivel interno ha sido para no intentar hacer daño al partido. He intentado minimizar los efectos que pueda tener mi salida. Voy a seguir apoyando a VOX”.

El protocolo antiaborto que intentó sacar en Castilla y León también lo ha señalado como un punto de inflexión. "Conseguimos el pacto político para el derecho a la vida. A partir de ese momento, el partido decidió apartarme de las negociaciones directas. En ese momento, dije que no lo compartía en absoluto. Luego se nos llena la boca de los principios, a la dirección del partido no le importaron muchos los principios para la negociación de los presupuestos".

Otros casos

Aunque no ha querido comparar su caso con el de otras salidas de Vox como Macarena Olona, Sánchez Real o Espinosa de las Monteros, en el caso de este último sí ha dejado un mensaje. “Mi salida es personal e independiente, pero es cierto que he vivido situaciones dantescas. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el material humano. Cuando tenemos los parlamentos divididos, alguien no está haciendo bien las cosas, no está preparado para el cargo. Animo a la dirección para que analice y que no nos conformemos con el 15% de los votos”.

Para posteriormente hablar en concreto con el caso de Espinosa de los Monteros con la que ha comparado su salida. “Mucha gente me para por la calle y me dice qué hemos hecho con lo de Espinosa de los Monteros”.

Gallardo ha vuelto a exigir “más ambición” al partido para ser “un partido ancho” con gente “qué dé vueltas por España sin parar” para afirmar de manera espontanea que “con que no me hubieran tocado las narices me hubiera bastado”.

Mensaje para Abascal

El único mensaje que ha mandado a Santiago Abascal ha sido para pedirle más ambición en el proyecto. "El señor Orbán en Hungría no gana en Budapest, gana en el territorio, gana en los sitios olvidados de Hungría. A la señora Le Pen la votan no sobre todo en el centro de París, sino en el territorio francés, en el campo, en los pueblos, en los barrios, que es lo que hay que pisar y eso no se consigue con un único liderazgo, necesitas un partido ancho, necesitas distintos carismas, necesitas gente que esté dando vueltas por España sin parar", ha explicado a Carlos Herrera.

Por último, le han preguntado por qué dimite en estos momentos, cuando Vox está emergiendo de nuevo en las encuestas. "Creo que nunca es bueno para salir de un proyecto, si las encuentas fueran mal, hubieran dicho lo mismo. Es como cuando dejas una relación con una novia, siempre hay daños colaterales.