Hernando y Teira recurrirán su expulsión de Vox y no descartan acudir a la Justicia: "Han vulnerado nuestros derechos"

La expulsión de los procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León Ana Rosa Hernando Ruiz y Javier Bernardo Teira Lafuente sigue en el centro del debate político durante estos días.

Fue el pasado viernes cuando el Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario en las Cortes acordaba su expulsión por sus "opiniones y valoraciones movidas por ambiciones personales".

Una decisión que ninguno de los procuradores compartió y por la que anticipaban que no entregarían sus actas. Una crisis que continúa abierta y que da un paso más después de que ambos se planteen recurrir su expulsión y acudir a la Justicia ordinaria, según han asegurado a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

"Aquí no se descarta nada. Lo que han hecho no tiene nombre y yo creo que todavía no saben ni ellos lo que han hecho. Ha sido una expulsión precipitada y desproporcional", afirma Hernando.

Asegura que la expulsión ha constituido "una vulneración sin precedentes de nuestros derechos fundamentales, como ciudadanos y como políticos". Y hace alusión a la libertad de pensamiento, expresión y asociación.

"El único delito es expresar la necesidad que tenemos de democratizar los derechos internos para solucionar los problemas. Son ellos quienes tienen que reflexionar", sostiene.

La burgalesa matiza que la plataforma se puso en macha hace unas semanas para "votar, conforme a los Estatutos, la salida del partido político y del grupo Patriotas por Europa y el regreso de ECR".

Todo ello con la intención de poder "recoger los votos de las personas desilusionadas que se habían ido de Vox o que les habían echado".

Del mismo modo, recuerda que, el día que puso en Twitter que lanzaría la plataforma, lo había comunidado por un audio a Madrid diciéndole que era "esperanzadora y que quería recoger a los afiliados que se habían quedado por el camino".

"Yo pedí democracia y me han contestado con un corte de cabeza", critica. Por tanto, y a la espera de poder reunirse con Teira, barajan la posibilidad de acudir a la Justicia ordinaria si mantienen ambas decisiones.

Salida de Gallardo

La expulsión de los procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León ya era una noticia bomba, pero tan solo tenían que pasar dos días para que explotara todo por los aires con la salida de su portavoz Juan García- Gallardo.

A través de un comunicado, renunciaba al cargo, a su acta de procurador en las Cortes y abandonaba el Comité Ejecutivo Nacional del partido por discrepancias con la dirección de Santiago Abascal.

Una carta en la que Gallardo se desmarcaba de la situación vivida días antes con Teira y Hernando, ya que puntualizaba que era "independiente".

Por su parte, Hernando afirma que no ha tenido la oportunidad de verlo desde antes de Navidad pero que le ha demostrado que es una "persona con principios".

"Creo que cuando él vio la noticia, lo sopesó y valoró. El informe que habían redactado no estaba firmado por el portavoz del grupo parlamentario, que era Gallardo. Intuí que podía estar reflexionando sobre nuestra salida", expresa.

La burgalesa no conoce los motivos exactos que han podido llevar a Juan García-Gallardo ha desvincularse de la política, pero le manda todo su "apoyo" y afirma que esta decisión le "honra mucho como persona".