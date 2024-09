Castilla y León "huele" a elecciones anticipadas: "Mañueco ha empezado a hacer campaña"

Castilla y León "huele" a elecciones anticipadas. Los grupos de la oposición en las Cortes han mostrado su convencimiento de que los comicios se adelantarán a tenor del alejamiento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de Vox y de su intentó por trasladar "una imagen de moderado".

Así se han pronunciado el portavoz socialista, Luis Tudanca, y los representantes del Grupo Mixto Pablo Fernández y Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves.

Por su parte, el portavoz de Vox y exvicepresidente, Juan García-Gallardo, ha advertido presidente de la Junta que, si es eso lo que busca, "va por mal camino".

Miriam Chacón ICAL Esperpento en Castilla y León: el PSOE apoya a Vox para llevar la Ley de Concordia a las Cortes

Todos ellos han lamentado "el bochorno" y "esperpento" vivido en la Junta de Portavoces por la posición del PP de pedir ahora un informe al Consultivo como paso previo a incluir en el orden del día del próximo pleno la norma de concordia, que registró por consenso con Vox en abril.

"Huele a elecciones a corto", ha afirmado Igea mientras Fernández se ha mostrado de acuerdo con el ex de Ciudadanos. "Auguro y no me equivoco que habrá elecciones", ha dicho. Por su parte, Tudanca se ha mostrado convencido de que Mañueco "ha empezado a hacer campaña electoral".

Menos seguro se ha mostrado Gallardo. "No tengo una bola de cristal. El señor Mañueco quiere ser Feijóo en Galicia pero está confundiendo a su electorado; va por mal camino", ha señalado.

Miriam Chacón ICAL La Ley de Concordia, en el aire: el PP siembra ahora dudas sobre su aprobación

A juicio de Tudanca, el cambio de posición sobre las facultades de Medicina para Burgos y León, después de que el PP haya rechazado iniciativas socialistas, es una de las razones que ve en el presidente de la Junta de "haber iniciado la campaña electoral".

Fernández ha incidido en que el Partido Popular "se quiere alejar" de Vox con "una imagen de moderado, que no lo es", a la vez que se mostró convencido de que "no habrá presupuestos". "No tengo palabras para definir la desvergüenza del PP de Mañueco: No tiene vergüenza, dignidad, ni respeto", ha afirmado.

Carriedo lo niega

Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, que el adelanto electoral es "algo que el presidente no ha tenido en consideración".

"Él tiene hoja de ruta muy clara, donde se han planteado iniciativas futuro y se han aprobado propuestas. Desde que en las ultimas semanas habrán visto mucha actividad en términos de resultados. La Junta va a impulsar las iniciativas a las que nos hemos comprometido", ha zanjado.