Vox carga contra Ana Sánchez por el caso Cepa: “En el partido de la mentira, ella es la más capacitada"

El caso Cepa sigue coleando en la política de Castilla y León. El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha acusado al PSOE de “encubrirlo” y ha pedido “tolerancia cero” ante el “gravísimo delito” de agresión sexual a un menor por el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) investiga al exprocurador socialista.

Menéndez ha recordado el pasado de Cepa como socialista ya que “lleva 25 años yendo en las listas del PSOE” en diferentes elecciones municipales y autonómicas, y acusa a la formación socialista de “intentar encubrir el caso Cepa bajo un comunicado que aludía a motivos personales”. “Solo cuando un medio destapa la mentira y el TSJ lo corrobora, es cuando dicen que echan a Cepa”, ha sentenciado Menéndez.

La que peor parada sale de estas declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL, es la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, la que en ausencia de Luis Tudanca, que solo ha escrito un tuit, fue la encargada de dar la cara, aunque sin asumir responsabilidades. Para Vox, Sánchez “hace de la mentira su forma de hacer política”, ya que el exprocurador por Salamanca “dimite, no se le echa”, según Menéndez. “En el partido de la mentira, ella es la más capacitada", remata.

Por último, se refirió a las declaraciones realizadas también esta mañana por el secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, que en opinión del portavoz adjunto de Vox en las Cortes “parece decepcionado por este nuevo caso judicial del PSOE”.

“Debe ser porque cada vez les resulta más complicado encontrar ese PSOE bueno que con tanto ahínco buscan, y que no acaban de encontrar porque no existe”, opinó el portavoz adjunto de Vox, que pidió a los ‘populares’ “darse cuenta de una vez por todas de que el PSOE es una banda con la que no hay que llegar a ningún acuerdo”.