"No sabíamos nada hasta el lunes": el PSOECyL elude responsabilidades por el caso Cepa y manda su apoyo a la víctima

La secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha salido a la palestra para dar explicaciones sobre la dimisión del exprocurador en Cortes, Juan Luis Cepa por un posible caso de agresión sexual a un menor. La política socialista lo ha dejado claro, el partido “no sabía nada” hasta que recibieron la información del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anunciando la investigación de Cepa. No lo sabía Ana Sánchez y tampoco Luis Tudanca, que sigue sin dar la cara.

Unas declaraciones que no corresponden a lo comunicado por el exprocurador donde ha asegurado que este caso se conoce desde hace un año y que él habló con el secretario provincial en Salamanca, David Serrada el pasado viernes para comentarle lo que estaba ocurriendo. “Eso lo dice él”, ha apostillado Ana Sánchez visiblemente enfadada. De esta manera, según su cronología, en la reunión del pasado viernes entre Serrada y Cepa no se habla de abusos menores, simplemente el procurador salmantino anuncia que va a dimitir por motivos personales y ante “unos rumores” que ya empezaban a surgir en Aldea del Obispo. Pero según la número dos socialista no se sabía el “grado ni la índole de la naturaleza”. Así, no es hasta el lunes cuando la formación socialista alcanza a saber que la causa está abierta por una presunta agresión sexual a un menor, momento en el que le abren expediente de expulsión.

“Cuando el TSJ confirma que hay abierta causa por presunto delito de agresión sexual a menor, que han practicado diligencias hace un mes y levantado el secreto de sumario aplicamos la conocida tolerancia cero que nos caracteriza”, ha remarcado Sánchez.

Sánchez ha insistido en que el partido no sabía nada y se enteran por la notificación del TSJ que llega al mediodía del lunes, unos minutos antes de que se anunciara la dimisión “por motivos personales”. “La dirección autonómica como el grupo parlamentario no hemos tenido conocimiento hasta la confirmación pública del TSJ, ni a través del investigado ni de nadie. No teníamos ningún conocimiento”, ha explicado. Una vez que son conscientes "actuamos de manera rotunda con la expulsión del partido", aunque en este caso hay que recordar que es Cepa quien dimite previamente de todos sus cargos. Lo que no ha quedado claro es si seguirá con su acta de concejal en Aldea del Obispo. Ana Sánchez ha afirmado que no han hablado con él, "ni pienso hacerlo".

La socialista ha querido mandar un mensaje de apoyo a la víctima, “cuanta con todo nuestro apoyo y confianza” y ha vuelto a hablar de “tolerancia cero” en este tipo de casos. Durante su intervención ha utilizado en varias ocasiones la palabra “repugnante”. , Ana Sánchez afirmó sentirse “profundamente indignada” por unos hechos que condenó “de forma rotunda. "No me quiero calentar", ha dicho durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana.

Se trata del segundo caso grave de dimisión de un procurador socialista en las Cortes. Sin embargo, desde la secretaría de organización no se piensa en tener que dimitir ni asumir responsabilidades. “Faltaría más, estos son casos personales, nosotros hemos demostrado nuestro compromiso y condenamos de forma rotunda estos casos, lo que tenemos que hacer lo hacemos, que es expulsar de manera inmediata a nuestro procurador cuando tenemos conocimiento de lo sucedido”. “Ningún grupo social está exento de que de entre sus miembros haya quienes se aparten del camino de la Ley, pero si en cómo se afronta. Nuestra manera es tolerancia cero”, ha finalizado.