Cepa da la cara tras ser acusado de agresión sexual a un menor: “Saldré inocente, pero a mí ya se me ha condenado”

Juan Luis Cepa ha sido este lunes el nombre del día. El ya dimitido procurador del PSOE por Salamanca, Juan Luis Cepa, por agresión sexual, da la cara y no se niega a responder a todos los medios de comunicación. Está teniendo paciencia, esa que piensa que su partido en el que militaba hace más de 25 años ya no ha tenido. “Han tenido mucha prisa, supongo que por la presión mediática”, asegura.

Cepa reconoce que ha tenido esos contactos con el menor hace un año, concretamente en agosto. Lo hizo a través de una aplicación de contactos para hombres llamada Grindr. Pero claro, el salmantino se agarra a que pensaba que era mayor de edad, ya que para entrar tienes que serlo. Sin embargo, hoy la tormenta mediática ha estallado. “No he cometido ninguna agresión sexual. No he hecho nada y lo voy a demostrar", insiste el ya exprocurador socialista por Salamanca. Lo que niega rotundamente es haber tenido contacto físico y mucho menos sexual. “Nunca he quedado, pero es cierto que he tenido conversaciones, pero esto se ha exagerado, se ha ido de madre”. Hasta el punto de que le han llegado a preguntar si esto se remonta a cuando fue miembro del Consejo de Economía del seminario, hace ya muchos o incluso me han acusado de pornografía infantil”.

El propio Cepa reconoce a este medio que si hubiera sido por él no hubiera dimitido, “mi abogado me ha dicho que no lo hiciera”, pero lo ha hecho porque se lo ha pedido el partido. En concreto el secretario general socialista en Salamanca, David Serrada. Cepa no tiene dudas de que ante el juez lo va a demostrar, “lo complicado será mediáticamente, el mal ya está hecho”. Se lamenta de una “carrera política tirada a la basura y te quedas marcado en familia, amigos y en profesión. A mí ya se me ha condenado”. El salmantino entiende al partido “porque es un tema delicado”, pero pedía tiempo “estamos en la fase inicial, no hay ni causa”. “He sido siempre fiel a mi partido y lo he hecho, supongo que no querían que saliera en los medios porque ha sido todo muy rápido”.

Cepa había pedido tiempo al partido para poder articular su defensa, pero no ha sido posible. Ahora declarará como investigado en una fecha aún por determinar, y lo hará ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo al ya no ser aforado por haber dimitido. Cepa era portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista en las Cortes, puesto que quedaría ahora vacante a la espera de la reorganización del partido.

Mañana martes, el partido de Luis Tudanca, que se mantiene callado, y solo se agarra a un comunicado en el que afirmaban que su decisión era “por motivos personales”, tendrá que dar explicaciones, de lo que es la segunda dimisión de sus procuradores en las Cortes por un caso grave. El primero fue el de Ángel Hernández por violencia machista.

En el caso de Cepa, es la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien mantiene abierta una causa por un presunto delito de agresión sexual a un menor (antiguo abuso sexual), merced a una investigación que se inició en un Juzgado de Ciudad Rodrigo, y que elevó la causa al TSJ por ser el órgano competente para investigar a aforados.

La de Juan Luis Cepa ha sido una sorpresa mayúscula para la opinión pública, aunque desde que esta mañana se registró su renuncia en las Cortes de Castilla y León, el rumor corría como la pólvora por los pasillos y despachos del parlamento regional. Algo “muy gordo” había detrás de la sorpresiva renuncia por motivos personales. Una bomba estaba a punto de caer sobre Cepa, con su aspecto risueño y trato afable, veterano socialista de las Cortes de Castilla y León, donde ocupa escaño desde el año 2011, y persona de confianza de Luis Tudanca.