Detienen por violencia machista al número 3 del PSOE en las Cortes de Castilla y León

El procurador socialista soriano Ángel Hernández, y número tres del PSOECYL, ha sido detenido esta noche por un presunto delito de violencia de género, según las primeras informaciones conocidas esta mañana. Cabe recordar que Hernández es un hombre muy cercano al secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, y siempre ha destacado por su defensa de la igualdad en sus intervenciones orales en el pleno de la Cortes.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado de que la Policía Nacional recibió un aviso a las 23:30 horas de este lunes de una persona, que al parecer era su pareja, que comunicaba que se estaban produciendo golpes repetidos y gritos en la puerta de su domicilio. Tras ello, los agentes se personan en el lugar y se habría identificado al procurador soriano, al que se le traslado a dependencias policiales. Además, se ha conocido que Ángel Hernández habría precisado asistencia sanitaria debido al estado de nervios en que se encontraba. Actualmente se encuentra en dependencias policiales para prestar declaración.

Su compañera en Cortes, la procuradora socialista Patricia Gómez, ha indicado en una intervención ante los medios que “me provoca en caso de ser cierto una profunda tristeza, de confirmarse los hechos el PSOE actuará de manera contundente y coherente, como siempre hemos hecho con este tipo de actos. Permítame que espere a conocer los hechos, no me gustaría emitir una valoración sobre algo que no conozco”.

Se trata de uno de los procuradores más afines y del círculo más cercano al secretario general del PSOECYL, Luis Tudanca. Llama la atención que en sus muchas intervenciones en las Cortes de Castilla y León ha defendido muchos temas sociales. Además, activo en redes sociales, siempre se ha significado en la lucha contra la violencia machista. “Yo he guardado el minuto de silencio por una nueva víctima de violencia de género, de violencia machista. Por el mero hecho de ser mujer. Me avergüenza este tweet. Me avergüenza el uso de esta institución. Me avergüenzan los grupos políticos que les gusta este mensaje”, es alguno de ellos.

Hoy tenía previsto intervenir en el pleno por un tema de igualdad sobre los desequilibrios económicos y demográficos de las provincias. Una noticia que ha causado conmoción en el seno del partido socialista y que no se sabe cómo va a poder gestionar tras años de ser el abanderado de la lucha contra la violencia machista. Se espera un pleno movido de esta tarde tras conocerse la noticia.

Todavía se desconoce la opinión de Luis Tudanca en este caso, ya que no ha podido comparecer ante la prensa al verse involucrado en un atasco como consecuencia de las manifestaciones de los tractores en Valladolid.

Su currículum

Nacido en Soria en 1986. Es diplomado en Magisterio de Educación Infantil por la Universidad de Valladolid.Además tiene estudios en la Universidad de Dag en Copenhage (Dinamarca) y en Indiana University (EEUU). Ha desarrollado su actividad profesional en diferentes entidades sociales relacionadas con la Educación No Formal.

Fue concejal del Ayuntamiento de Soria con responsabilidades de gobierno en las áreas de modernización administrativa y deportes de junio de 2011 a 2019. Procurador de las Cortes, desempeñando funciones de portavoz del área de deportes desde junio de 2015.

