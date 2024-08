La impunidad de Puigdemont levanta ampollas también en CyL: "Vuelven a reírse de los españoles"

La vuelta de Carles Puigdemont a España después de siete años huido de la justicia, justo el día de la sesión de investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat se ha convertido en el vodevil informativo del verano y ha suscitado un intenso debate por la impunidad con la que se pasea el político prófugo por Barcelona sin que hasta el momento haya sido detenido.

Carles Puigdemont no ha acudido al pleno de investidura en el Parlament, pero sin embargo ha reaparecido en la Ciudad Condal acompañado de una nube de cargos electos de Junts, y ha dado un mitin multitudinario a los pies del Arco del Triunfo ante miles de seguidores, e incluso ha lanzado una arenga: "Encara som aquí" ("Aún estamos aquí"), sin que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan hecho siquiera amago de detenerlo, tras lo cual el expresident ha desaparecido. Algunos creen que ha regresado al exilio.



Al parecer, los Mossos temían una batalla campal si se producía la detención de Puigdemont ante los partidarios independentistas. Precisamente, esta inacción ha despertado la indignación de muchos, que han alzado la voz ante la impunidad del hombre más buscado desde el 1-O de 2017.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado que "Puigdemont, con el amparo de Sánchez y de sus socios separatistas, vuelve a reírse de todos los españoles". "Es absolutamente indignante. El Gobierno de España sigue gestionando entre la ineficacia y el ridículo", ha asegurado tajante el dirigente popular.

Desde las filas populares, la crítica es unánime. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado lo que considera "una humillación insoportable. Otra más", y reconoce que "es doloroso asistir en directo a este delirio del que Sánchez Castejón es el máximo responsable. Es imperdonable dañar la imagen de España así".

También desde el Partido Popular, quien fuera subdelegado del Gobierno en Valladolid entre los años 2012 y 2015, Antonio Martínez Bermejo, no ha dudado en asegurar desde su experiencia al mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia: "Estuve en la Subdelegación y descubrí que la Polcía y la Guardia Civil son los mejores profesionales de España. El gobierno de Pedro Sánchez los está destrozando. 12 minutos andando separan la jefatura de Barcelona del Arco del Triunfo donde Puigdemont ha mitineado libremente".

icia y @guardiacivil son los mejores profesionales de España.

El gobierno de @sanchezcastejon los está destrozando.

12 minutos andando separan la jefatura de Barcelona del Arco del Triunfo donde Puigdemont ha mitineado libremente 😱 pic.twitter.com/j7qWWMj4Ed — Antonio M. Bermejo (@magyto7) August 8, 2024

Igea: "Alguien debería denunciar al alcalde de Barcelona"

Otra de estas voces críticas es la del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León en el primer gobierno de coalición de PP con C's, Francisco Igea, actualmente procurador del grupo mixto en las Cortes de Castilla y León, quien no ha dudado en decir que "alguien debería denunciar al alcalde de Barcelona a no ser que proporcionar espacios públicos y facilitar escenografía a los delincuentes esté permitido". Y es que a Puigdemont no le ha faltado ni espacio, ni escenario ni medios técnicos para dirigirse al independentismo desde el púlpito al aire libre dispuesto con todo detalles en el parque de la Ciutadella.

También ha cargado contra el propio Salvador Illa y ha criticado la pasividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo han permitido para "evitar" una batalla campal en caso de haberse producido la detención. "Un Estado cobarde. Un candidato cobarde. Un país sin ley. Los poderosos y sus privilegios. ¿La próxima vez que la policía entre en una barriada a hacer una redada antidroga usarán este mismo criterio para suspenderla?".

Alguien debería denunciar al alcalde de Barcelona a no ser que proporcionar espacios públicos y facilitar escenografía a los delincuentes esté permitido — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) August 8, 2024

Gallardo llama a la acción: "¿Reaccionamos?"

El también exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), se han pronunciado al respecto y denuncia que el Estado está "al servicio de los intereses del PSOE corrupto y traidor". "El paripé esperpéntico de hoy con Puigdemont es solo el último ejemplo", apostilla, para finalmente hacer un llamamiento: "España no se merece esto. ¿Reaccionamos?".

El Estado al servicio de los intereses del PSOE corrupto y traidor.



El paripé esperpéntico de hoy con Puigdemont es solo el último ejemplo.



España no se merece esto. ¿Reaccionamos? — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) August 8, 2024

Silencio en el PSOE

Mientras, desde los partidos de la izquierda con representación en el Parlamento de Castilla y León, PSOE y Podemos, el silencio es absoluto. Ningún líder ni representante autonómico o municiapl se ha pronunciado sobre el regreso más polémico del año.