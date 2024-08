Junts se burla de la Policía y los Mossos: 'Buscan a Puigdemont igual que buscaban las urnas del 1-O'

El diputado de Junts Albert Batet se ha burlado de los Mossos y la Policía, desde la tribuna del Parlament, al afirmar que hoy "buscan al presidente Puigdemont, de la misma manera que la Policía Nacional y la Guardia Civil a las puertas del 1-O buscaban las urnas y las papeletas".

Mientras los Mossos d'Esquadra mantienen la Operación Jaula en las principales salidas de Barcelona, intentando identificar el vehículo en el que ha huido Carles Puigdemont, el diputado Albert Batet ha sido el encargado de tomar la palabra, en nombre de Junts, para dar la réplica al discurso de investidura de Salvador Illa, tras un receso de una hora.

"Celebramos este debate de investidura en un contexto de excepcionalidad", ha dicho Batet al tomar la palabra, "en una situación normal, el presidente Puigdemont podría participar en este debate representando a la ciudadanía, y no se tendrían que hacer estos montajes de jaulas".

El portavoz de Junts ha dado las gracias a los "miles de ciudadanos que han participado en el retorno del presidente Puigdemont" y ha condenado las cargas policiales que los Mossos se han visto obligados a realizar, con el lanzamiento de botes de humo, para contener a un grupo de seguidores de Junts que intentaba acceder por la fuerza al recinto del Parlament.

Albert Batet ha calificado este hecho de "escándalo", unas "cargas totalmente desproporcionadas ante una población cívica que se manifiesta por el retorno del presidente Puigdemont".

Batet ha evitado dar pistas sobre el paradero del líder de Junts, pero ha expresado su esperanza en que pueda "ejercer sus derechos como electo y diputado del Parlament" antes de que concluya la sesión. Es decir, que pueda ejercer el voto en la investidura del candidato Salvador Illa.

Al volver a subir a la tribuna, Illa ha recordado que ya en tu primera intervención ha pedido que "se aplique sin subterfugios la ley de amnistía, se puede decir más alto pero no más claro", ha recalcado.

Y a continuación ha recordado que su acuerdo de investidura con ERC incluye el concierto económico para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

En este acuerdo, ha dicho Illa, "tiene más mérito ERC que yo, porque yo he tenido que cambiar de posiciones".

En su réplica, Albert Batet ha considerado que el candidato socialista "tiene un problema de credibilidad". "No sabemos qué presidente Illa vamos a encontrarnos", ha añadido, "el que decía que la amnistía es imposible, o el que pide ahora que se aplique".

Y ha dejado claro que el nuevo presidente de la Generalitat no debe esperar los votos de Junts para garantizar la estabilidad de su Govern: "Usted ha pactado la investidura con ERC y los Comunes, no venga ahora a buscar los votos de Junts", ha señalado, "no venga a hacerse trampas en el solitario".

"Es evidente que nosotros haremos oposición", ha anunciado Batet, "y daremos esperanza a la ciudadanía de Cataluña, el país está, la nación está, Cataluña se levantará", ha concluido entre aplausos de su grupo.