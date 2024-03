Así ha sido la esperada declaración de Juan Vicente Herrera por el caso Perla Negra donde señala los "errores" que hubo

Es la primera vez que un expresidente de Castilla y León declara en un juicio por un caso de corrupción. Y hoy lo ha hecho Juan Vicente Herrera, quien fuera máximo dirigente de la Comunidad entre 2001 y 2019, 18 años. Su declaración fue solicitada por la defensa del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, principal acusado de la posible trama, quien ha sido el único encargado de hacer preguntas durante casi 25 minutos en la Audiencia Provincial. Su intervención era una de las más esperadas y así se ha comprobado con el gran número de periodistas y medios de comunicación que esperaban su llegada.

La intervención de Herrera ha comenzado mostrando “respeto hacia el trabajo” a los acusados por el denominado caso de la Perla Negra, así ha dado explicaciones sobre el arrendamiento y posterior compra de un edificio para la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda y que acabó en un sobrecoste millonario.

Herrera ha declarado que le pareció “correcto” confiar en el consejo de Gesturcal, (la empresa pública que se encargaba de la compra de suelo industrial) porque estaba formado por “gente muy cualificada” y que no se trató de una “decisión política”. “Fue una decisión que se tomó en el consejo de administración por unanimidad”, algo que ha recalcado, “por un consejo con gente cualificada y de bandera, formada por técnicos de Hacienda muy importantes”. Por eso ha reconocido que Tomás Villanueva le dijo que había que confiar ya que le traslada que se ha decidido poner en marcha este proyecto y que se encarga “a una empresa profesional”. “No fue una decisión política fue todo de curso normal”, ha insistido.

Posteriormente el expresidente ha apuntado a lo que fue para él el principal error que se ha cometido en este asunto. “Los errores que se van a conocer o que se hayan cometido durante este tiempo” en este caso “se producen cuando se prescinden del consejo de administración de Gesturcal". “Yo no soy quién para juzgar, pero creo que era coherente dotar de estos servicios la consejería de Economía”, algo que también se estaba realizando con otras consejerías en Valladolid como la de Fomento o la de Agricultura.

Advertido por Trillo

El exvicepresidente ha relatado cómo llegó a su conocimiento lo que estaba ocurriendo cuando se lo comunicó, o mejor dicho se lo advirtió, Pablo Trillo, en esa época consejero de Gesturcal, pero sin saber contextualizar ni el lugar ni el momento. “Tengo conocimiento concreto de esta circunstancia y de la intervención de una empresa pública, con ocasión de una confidencia que me realiza el consejero de Gesrtucal, Pablo Trillo, en septiembre de 2008. No recuerdo ni el lugar ni el contexto de esa confidencia, pero me trasmite su inquietud por un trabajo en el que está trabajando Gesturcal, que consiste en dotar de una sede para unificar los servicios que se estaba construyendo”.

Así, Trillo, que también ha declarado durante esta semana en la sede judicial en calidad de testigo, le advierte sobre la “fórmula de acceso y de uso”, alquilar o comprar, y que “los precios que se estaban barajando eran muy altos, a su juicio”. Ante esto, la respuesta del entonces presidente de la Junta fue que se iba “a informar”. En este sentido, explicó que tras comunicarle Villanueva la decisión de comprar el edificio, también informó del encargo de una tasación independiente del edificio.

Herrera ha negado que como declarara Trillo fueran más de una las reuniones y en el despacho del expresidente. “Yo no puedo conocer ni saber en qué situación se realiza esas declaraciones. No contextualizo ni en momento ni en mi despacho. Quizás tuvo que ser a la salida de feria de muestras de Valladolid, no lo puedo decir”, ha asegurado. Para insistir en que se informó de la situación. ¿Con quién lo hizo? Pues Herrera afirma que con “quién tenía competencias en la materia”, en este caso el consejero de Economía y vicepresidente, Tomás Villanueva, “amigo personal”, ha recordado en alusión al fallecido. Además, ha apuntado que nunca habló con la Consejería de Hacienda, con Pilar del Olmo, al frente y que también declaró en esta dirección.