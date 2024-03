Del Olmo afirma que no tuvo contactos con Herrera sobre Perla Negra y que delegó todo en Economía

Uno de los momentos más esperados (junto a la declaración del expresidente Juan Vicente Herrera) en el caso de la ‘Perla Negra’ ha tenido lugar esta mañana. La que fuera exconsejera de Hacienda entre 2003 y 2015, Pilar del Olmo, ha declarado como testigo en el juicio donde se intenta averiguar qué ocurrió con el sobrecoste que supuso el hoy Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y con la parcela en Portillo. Del Olmo ha llegado sola al juzgado y ha sido la primera en testificar.

“Conozco a algunos, a otros no”, han sido sus primeras palabras cuando el juez de la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid le ha preguntado por si conocía a los seis imputados. Como ya hiciera en 2017 cuando testificó por videoconferencia, que no tuvo conocimiento hasta 2007 del deseo de la Consejería de Economía, con Tomás Villanueva al frente, de unificar todos sus servicios en un solo edificio y que la operación se delegó en la sociedad Gesturcal, dependiente de esa Consejería. Ella solo delegó poderes en Economía desde Hacienda porque se lo solicitó el ya fallecido Villanueva. “Fue a mi despacho y me dijo que quería agrupar en un único edificio en alquiler algunas direcciones generales, empresas públicas y fundaciones que dependían”, ha afirmado, para confirmar que nunca se habló de comprar, pero sí de alquilar, y que el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, nunca habló con ella de este tema.

Sin embargo, preguntada porque el exsecretario de la Consejería de Economía y vicepresidente de la Agencia de Desarrollo (ADE), Pablo Trillo, había testificado que en su día le pareció "excesivo" el precio de compra de 'La Perla Negra y de que esta operación estaban al corriente las consejerías de Economía y Hacienda, lo ha negado. Eso sí, ha reconocido que esta delegación entre consejerías no era una fórmula común y, de hecho, fue la primera y única vez que se hizo.

Ha asegurado que tuvo constancias de lo que estaba ocurriendo sobre julio de 2015, cuando ya estaba la instrucción en marcha, y vio que había direcciones generales de la Consejería de Economía. “Me enteré porque estaban allí ubicadas”. Además, ha confirmado que no hicieron ningún tipo de control de esa delegación posteriormente, “solo tendríamos que rendir cuentas cuando se hace desde nuestra consejería” y ha insistido en que no tenía competencia en ninguna sociedad pública relacionada con este caso Perla Negra.

Del Olmo ha confirmado que fueron los secretarios de Economía y Hacienda, Rafael Delgado y Teresa Mata, respectivamente, quienes se ocuparon de estas “delegaciones” de competencias para que la operación pasara directamente a ser realizada por Gesturcal. “Los consejeros no nos encargamos de tramitación administrativa, tomamos las decisiones, pero no las materializamos en expediente”, se ha excusado. En el caso del cese posterior de Teresa Mata ha reconocido que no tuvo nada que ver este asunto.

Nunca se fiscalizó a Gesturcal

La que también fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha declarado que nunca se fiscalizó a Gesturcal en los planes anuales de auditorías de 2006 a 2013, de los que se ocupa el interventor general y no la Consejería de Hacienda, que está para otros cometidos, ya que la deuda de Gesturcal no era deuda pública, por lo cual no entraron en su control.

Preguntada por la presencia de su firma en la tasación, la declarante ha reconocido que firmó pero que sólo más tarde se dio cuenta de que se trataba de valoraciones del precio de compra del edificio de Arroyo.

Sobre el tema de los suelos de compra en Portillo también ha confirmado que se enteró cuando se abrió el procedimiento. Por eso en 2015 cuando fue consejera mandó solicitar la documentación. Ha negado que intentará dar un impulso a este polígono porque no había dinero.

En la sesión de hoy también declararon algunos de los propietarios que vendieron las fincas al Parque Empresarial de Portillo, coincidiendo que la negociación la llevaron a cabo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, entonces director gerente de Industrias San Cayetano y que también fue uno de los socios fundadores del Parque Empresarial Portillo, llegando a ser, partir de de abril de 2012, su administrador único.

El juicio continuará este jueves, 14 de marzo, a partir de la 10,30 horas con una nueva sesión en la declarará como testigo Juan Vicente Herrera.