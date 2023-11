Igea denuncia a Gallardo ante la Fiscalía por delito de odio: "Cualquier día podemos vernos en una situación peligrosa"

El procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha justificado este lunes la denuncia presentada en Fiscalía contra el vicepresidente, Juan García-Gallardo, por delito de odio, anunciada la pasada semana, al considerar su actitud "delictiva" y "peligrosa". "Cualquier día podemos vernos en una situación peligrosa", ha alertado, denunciando que las declaraciones del vicepresidente sobre los inmigrantes podrían "incitar al odio" y desembocar en posibles agresiones por parte de "exaltados". Además, ha informado de que Izquierda Unida ha presentado otra denuncia en Fiscalía por el mismo motivo.

Igea ha señalado que el delito es "reiterado" y ha recopilado los hechos que justifican esta denuncia por un delito comprendido en el artículo 510 del Código Penal. En primer lugar, ha relatado lo sucedido en Medina del Campo cuando el vicepresidente se presentó a las puertas del balneario de Las Salinas calificando la llegada de inmigrantes como "invasión migratoria de varones en edad militar" y aludiendo al "riesgo" que ello suponía para las mujeres, declarándoles como un colectivo "potencialmente peligroso y delictivo".

"Se le pidió una rectificación en el último pleno y lejos de rectificar se ha reafirmado en sus declaraciones y en sus intenciones", ha señalado Igea. Además, ha afirmado que, no contento con esto, Gallardo, en una visita a la Asociación de Vecinos de las Delicias insistió en describir como "peligrosa" la existencia de centros de refugiados en Valladolid y que, por último, en una manifestación frente a la sede del PSOE en la ciudad se le ha visto gritar: "España cristiana, no musulmana" y "Fuera MENAs de nuestros barrios".

"Entendemos que está tipificado en el 510 del Código Penal por discriminación por pertenencia a religión o raza", ha afirmado, recordando que "no es preciso que se produzcan actos violentos ni la realización de un delito" y poniendo el ejemplo de que se ha señalado también a la prensa y que después "se han producido agresiones". "Entendemos que es una actitud altamente peligrosa, una actitud delictiva y la Fiscalía será la que dará curso o no a esta denuncia", ha señalado.

Además, ha hecho hincapié en que existe agravante por tratarse de "una figura pública con autoridad" y ha anunciado que ha solicitado a la Fiscalía que sea admitida esta denuncia y que se curse el trámite previsto. Además, ha recordado que, antes de dar este paso, ha agotado todas las vías políticas. "Hemos solicitado al Gobierno la rectificación, a él mismo, todas nuestras vías políticas han sido agotadas, no lo hemos conseguido y Gallardo insiste en manifestarse como una persona con un carácter abiertamente xenófobo", ha afirmado.

Por otro lado, ha alertado de la situación "peligrosa" que podría generarse si durante una manifestación frente a la sede del PSOE de Valladolid con "50 exaltados" en la que se profieran estos cánticos pase "una persona con hiyab". "Esperar a ese momento nos parecía inmoral desde un punto de vista político y por eso hemos decidido presentar esta denuncia", ha asegurado.

Igea ha apuntado que se trata de un hecho "reiterado y conocido" y ha abogado por "parar esta espiral". "Estamos en una situación altamente peligrosa, a quienes defendemos nuestro no a la amnistía porque defendemos el Estado de Derecho lo que nos toca recurrir a ese Estado de Derecho en el que nosotros creemos para evitar en la medida de lo posible que esto suceda", ha zanjado, alertando de que España está iniciando "una espiral altamente peligrosa".

Igea, sobre la designación de Puente: "Me parece un gravísimo error"

El procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha asegurado que la designación del exalcalde de Valladolid Óscar Puente como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana era "una presencia anunciada" y que dará al Gobierno un carácter "más político y mucho más de confrontación". Y ha denunciado que su presencia en el Ejecutivo podría generar más tensiones con la oposición.

"No sé si es exactamente el tipo de política que precisamos en estos momentos, no sé si es necesario más enfrentamiento, me parece un gravísimo error si se va a mantener esa actitud del discurso de investidura de hacer más frentismo del que ya hay, que yo creo que ya es suficiente", ha zanjado el procurador liberal.

