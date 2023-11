Las reacciones al nombramiento de Puente como ministro: del “provocará más enfrentamiento” al “¡qué merecido!”

Óscar Puente es el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Pedro Sánchez le devuelve la lealtad mostrada en los últimos meses, con defensa en la fallida investidura de Feijóo, incluida. Por sus manos pasarán muchos proyectos y será uno de los hombres claves del Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar con los votos de los partidos separatistas.

Una noticia que se cocinaba ya desde hace tiempo y que está teniendo muchas reacciones. El procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha asegurado que la designación de Óscar Puente como ministro era "una presencia anunciada" y que dará al Gobierno un carácter "más político y mucho más de confrontación". Y ha denunciado que su presencia en el Ejecutivo podría generar más tensiones con la oposición.

"No sé si es exactamente el tipo de política que precisamos en estos momentos, no sé si es necesario más enfrentamiento, me parece un gravísimo error si se va a mantener esa actitud del discurso de investidura de hacer más frentismo del que ya hay, que yo creo que ya es suficiente", ha zanjado el procurador liberal.

Todo lo contrario que su compañera de partido socialista Ana Sánchez. “Tantos años en la pelea amigo… Que inmenso orgullo para tu federación, para quienes te queremos, para nuestra tierra…Tantos años de compromiso inquebrantable. ¡Que merecido!

Sigue los temas que te interesan