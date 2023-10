La Junta se desvincula de las declaraciones de Gallardo sobre los inmigrantes: "Es una postura particular o de partido"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha pronunciado sobre la llegada de los 183 inmigrantes a Medina del Campo (Valladolid) y las polémicas declaraciones del vicepresidente Juan García-Gallardo, que son "una postura particular o de partido".

“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a las comunidades hermanas que han atravesado estos problemas”, afirmaba. Y es que garantiza que para el Gobierno autonómico lo primero es “la protección” de los inmigrantes puesto que son "personas vulnerables".

“Castilla y León es una tierra de acogida”, matizaba, a la par que culpaba al Gobierno de Sánchez de actuar con “deslealtad, improvisación y ausencia de transparencia” al no comunicarle a la Junta la llegada de estas personas al pueblo vallisoletano.

Lamenta que hubiera sido bueno saber “el número de personas, conocer desde el principio sus condiciones, características y ubicaciones”. Un previo aviso que habría permitido “poner en marcha los servicios imprescindibles” puesto que se enteraron de la situación a través de los medios de comunicación.

Más tarde, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sí es cierto que pudo hablar con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para aclarar "los planes y cómo había sido la llegada" de estas 183 personas. En lo relacionado con los medios que son necesarios, desde la Junta aún no sabe si tendrán que reforzar los servicios: "Si se nos hubiera dicho con tiempo, hubiéramos hecho un proceso de acogida como nos gustaría". Lo primero es ver "su situación y estado" y pondrán "todos los esfuerzos y recursos necesarios", pero dependerá "de las circunstancias en los que se encuentren".

El portavoz se mostraba cauto en sus palabras, algo que no hacía el vicepresidente de la Junta quien ayer por la noche cargaba contra estos jóvenes que han llegado a Valladolid: "Desde Medina del Campo decimos un no rotundo a la invasión migratoria. ¡Sin seguridad no hay libertad!"

Ante ello, y sin pronunciarse demasiado, Carriedo incidía en que él solo manifiesta “la opinión de la Junta” y que “no impide que haya personas o partidos que tengan opiniones personales sobre este asunto”. Por otro lado, señalaba que no había utilizado "los medios oficiales" para verter estas opiniones: "No está en la web ni por los cauces de información oficial. No sé en qué ámbito lo ha hecho, se lo tendrán que preguntar a la persona que lo realiza. Yo no soy quien para establecer el ideario político de otros partidos y menos si no es el mío".

Continuaba firme en su posición y aseguraba que él no "desautoriza" lo que pueda decir una persona o partido sino que solo se cierne a "trasladar la opinión de la Junta".

"Será un juzgado quien lo decida"

El portavoz de la Junta ha pedido a la oposición que se "tranquilice" tras pedir dimisiones en el Gobierno después de haber tenido que retirar el logo de la marca turística 'Castilla y León Excelente'.

La Junta ha decidido cancelar el contrato por los "incumplimientos" que detectaron tras la elaboración de un informe pericial externo. Carriedo no ha querido incidir demasiado en el asunto puesto que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ayer proporcionaba "toda la información con total transparencia y sin negarse a contestar ninguna pregunta".

"Hubo un proceso de selección y un equipo, el mismo que determinó que entre las opciones esta era la mejor", recordaba. Posteriormente, por los informes jurídicos que se analizaron, "se dieron las circunstancias que ustedes conocen". Pese a este revuelo, ha pedido tranquilidad a la sociedad castellana y leonesa porque "no va a tener coste alguno" y "el pago no se ha realizado. Por tanto, si la empresa defiende la originalidad de la actuación y lo demuestra, "será un juzgado quien lo decida".

Mesas de sanidad, financiación y Corredor Atlántico

La Junta de Castilla y León, mediante tres consejeros, inició este jueves los contactos con los grupos parlamentarios para comenzar con las mesas de trabajo de sanidad, financiación y Corredor Atlántico, que persiguen cerrar tres acuerdos de Comunidad. Los titulares de estas materias se han dirigido a los ocho partidos con representación en las Cortes, tras la ronda de reuniones de este miércoles.

En concreto, ha sido Alejandro Vázquez (Sanidad), Carlos Fernández Carriedo (Economía y Hacienda) y María González Corral (Movilidad y Transformación Digital) quienes se han dirigido a los ocho partidos de las Cortes para que designen a las personas que acudirán a las reuniones de trabajo en el caso de que no lo hagan los portavoces.

Carriedo ha destacado la "confianza" que algunas formaciones y grupos de las Cortes trasladaron al Ejecutivo para explorar tres acuerdos de Comunidad en materia sanitaria, sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y sobre el impulso del Corredor Atlántico.

De esta forma, el portavoz también ha querido tender la la mano a la oposición y grupos parlamentarios: "Quien quiera excluirse, no será por que lo haga la Junta". Unas declaraciones que se producen posterior a el mensaje de Luis Tudanca quien pedía al presidente de la Junta que rompa su acuerdo con Vox y cumpla lo pactado.

Por otro lado, recordaba que son "mesas de diálogo y de información". De este modo, la Junta sigue con ese diálogo y acuerdo con los partidos políticos que comenzaba a principios de octubre.

