Veganzones anuncia que en seis meses se completará la reforma del Ecyl: "Mejorará la atención a ciudadanos y empresas"

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones ha anunciado este viernes que en un plazo de seis meses se completará la reforma del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl). Una nueva estructura que llegará tras un periodo de transición con la aprobación de la proposición de ley anunciada este jueves por PP y Vox en las Cortes y con la modificación del reglamento del Ecyl en ese plazo máximo de medio año. Veganzones ha sacado pecho de las ventajas de esa reforma. "Se va a reflejar en una mejor atención a los ciudadanos, a las entidades locales y al pequeño y mediano empresario", ha afirmado.

El titular de Industria ha asegurado que, tras la reforma, Castilla y León contará con un Ecyl "renovado, modernizado, con más recursos humanos y con una nueva estructura" y ha asegurado que la "desestructuración" que provocó el Estado en el proceso de transferencias de las políticas de empleo acabará por configurarse en un organsimo "que reúna todas las políticas activas de empleo" lo que, a juicio de Veganzones, "dará grandes facilidades para la gestión".

Veganzones niega haber recibido la citación de CCOO

Veganzones ha negado haber recibido la citación del acto de conciliación con el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) por su querella criminal después de que la organización sindical hubiera asegurado que había sido imposible localizar al consejero. "No hemos recibido nada y ni siquiera el intento, todo lo que se ha dicho me ha sorprendido porque nosotros no tenemos constancia de que se haya recibido nada", ha afirmado.

Inobat, a al espera de la tramitación de las ayudas del ERTE

El titular de Industria se ha pronunciado sobre dos importantes proyectos industriales para la ciudad de Valladolid, Switch Mobility y la fábrica de baterías de Inobat. Veganzones ha recordado que está solicitado el proyecto de Switch Mobility como proyecto industrial prioritario y que está en tramitación en cuanto a la licencia ambiental.

En cuanto a Inobat, ha destacado que están en trámites de las subvenciones estatales que puedan recibir en el PERTE estatal. "Hasta que no tengamos nuevas noticias en ese sentido no nos han hecho llegar novedades. De momento están pendientes de la tramitación de las ayudas del PERTE", ha afirmado.

El vehículo histórico, un sector "cada vez con más pujanza"

Veganzones ha realizado estas declaraciones antes de participar en la inauguración del IX Foro-exposición 'El vehículo histórico: una oportunidad de futuro' y ha asegurado que el vehículo histórico es un sector económico "de gran pujanza" que representa un ecosistema "con gran importancia económica y que tiene a su alrededor una gran cantidad de profesiones auxiliares". "Se ha convertido en todo el mundo en un sector de culto que atrae inversión y posibilidades de futuro para crear empleo, riqueza económica, oportunidades de formación de los desempleados y que puedan acceder a una profesión de futuro", ha afirmado.

El consejero ha destacado el compromiso de la Junta con en el sector de la automoción pero ha asegurado que "no se olvidan" del vehículo histórico, de ese vehículo "que va a dejar de poder circular, porque son todos de combustión térmica, pero que gracias a la normativa europea se van a poder mantener de manera restringida". "Es un sector que cada vez está teniendo más pujanza, hay todo un sector relacionado en cuestión de reparación de piezas, de procesos productivos de impresión en 3D, en profesiones específicas como la reparación de chapa y pintura", ha señalado, asegurando que es un sector artesanal "de alta cualificación" que permite, además, una gran inserción en este ámbito de las personas con discapacidad.

Además, ha asegurado que están trabajando para buscar fórmulas para potenciar este evento desde el punto de vista económico. "Tenemos registrados más de 4.000 vehículos históricos, en una actividad que va creciendo constantemente, y tenemos intención de que se conviertan en Bienes de Interés Cultural", ha afirmado, recordando que el Renault 4, que se construyó en la fábrica de Valladolid, ya ha sido declarado como BIC. "Creemos que todas estas actuaciones ayudan a potenciar este sector", ha afirmado.

Por último, el consejero ha hecho hincapié en que en todas las ediciones se recuerda a personalidades, en esta ocasión Luis Rodríguez Peñas que falleció recientemente en un accidente automovilístico. "Queremos recordar su figura a través de esta edición", ha zanjado.

