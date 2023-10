Los 25 inmigrantes llegados a Valladolid están en el Centro San Viator: en este caso el alcalde sí fue informado

El miércoles se conocía por sorpresa la llegada de 183 inmigrantes procedentes de Canarias al Balneario de Las Salinas de Medina del Campo, sin que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, tuviese conocimiento por parte del Gobierno de España. En la noche de ese mismo día, otras 25 personas llegaron de la misma manera a la ciudad de Valladolid, donde se les ha alojado en el Centro de San Viator, en el barrio de Las Delicias, y a cargo de la asociación Accem.

Así lo ha dado a conocer el propio alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, quien ha explicado que el miércoles recibió una llamada sobre las 21:00 horas, después del revuelo generado en Medina del Campo, de la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar. Ella fue quien le trasladó la noticia de que 25 inmigrantes llegarían a la capital para ser alojados en el Centro San Viator.

Carnero ha reivindicado que las cosas deben hacerse de forma "ordenada, coordinada y planificada" y que esto es lo que ha de pedirse al Gobierno de España en "cualquier situación, sea o no sea de emergencia como está aconteciendo". "Es lo importante, relevante y además es una responsabilidad y obligación de todos y cada uno de los responsables públicos", ha añadido.

Jesús Julio Carnero en un acto este viernes

Asimismo, ha querido acordarse de su compañero de partido y homólogo en Medina del Campo, Guzmán Gómez. "Tienen 20.000 habitantes y han llegado en torno a 300 inmigrantes (el jueves llegaron 67 más), hagan la regla de tres. Imagínense que aquí llegaran de la noche a la mañana, sin previo aviso y enterándose uno de manera precipitada, que llegaran 3.000 inmigrantes a Valladolid", ha puesto de manifiesto.

No obstante, el alcalde de Valladolid ha querido matizar que el Ayuntamiento de Valladolid tiene un "permanente y constante compromiso" de colaboración tanto con la Subdelegación del Gobierno, la Delegación y el propio Ejecutivo nacional.

Luis Miguel González Gago: "El problema lo ocasiona el Estado"

Por otro lado, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que ha acompañado al alcalde en la presentación de los nuevos camiones de basuras en la Plaza Mayor de Valladolid, ha querido fijar su posición y ha denunciado que "el problema lo ocasiona el Estado".

Luis Miguel González Gago acompaña a Jesús Julio Carnero en el acto de este viernes

Preguntado por los medios de comunicación sobre las polémicas declaraciones del vicepresidente del Gobierno autonómico, Juan García-Gallardo, en su visita a Medina del Campo donde daba un "no rotundo" a la "invasión migratoria", Gago se ha remitido a lo expresado este pasado jueves por el portavoz regional, Carlos Fernández Carriedo, quien manifestó que se trataba de una postura "particular o de partido (Vox)".

No obstante, aludiendo al Gobierno de España, el consejero ha recalcado que "no es normal" que en un "país inmigrante" como es el caso de España no exista un "protocolo de actuación concreto" para que cuando se den determinadas "crisis" como la acontecida, las administraciones "sepan qué hacer y cómo hacer". "Indudablemente en el hecho que se ha producido puntual en determinados municipios de nuestra Comunidad y de otras ha habido una falta total de coordinación y de comunicación por parte del Estado", ha insistido.

Igualmente, ha hecho un llamamiento para que "todo el mundo" cumpla con sus "servicios públicos". "El movimiento de personas, que lo principal es su garantía, el gobierno regional lo ha manifestado siempre, requiere de unos apoyos, unas ayudas, y unas infraestructuras de todo tipo: sanitarias, educativas y si hay mujeres de atención a las mismas, que tienen que estar preparadas", ha matizado.

"Más allá de las disquisiciones políticas hay que atribuir al estado la total responsabilidad de esta descoordinación no lo puede negar nadie", ha zanjado.

Cuatro camiones de basura de última generación para Valladolid

El acto principal tenía como protagonista la entrega de cuatro nuevos camiones de recogida de residuos por parte de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento de Valladolid. La inversión total ha sido de 1.094.637 euros, de los que el Ejecutivo autonómico ha cofinanciado el 82%, en torno a 900.000 euros.

Presentación de los nuevos camiones de basura de Valladolid

Estos nuevos vehículos, tres de recogida lateral y uno trasera, entrarán en servicio en el Servicio Municipal de Limpieza de la ciudad. Estas adquisiciones se han cofinanciado a través de la Cooperación Económica Local General. El alcalde ha querido poner en valor la "cooperación institucional" entre las diferentes administraciones para "prestar un mejor servicio a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida".

Una incorporación que, además, contribuyen a la actualización de la flota de vehículos del Servicio Municipal de Limpieza y convirtiendo así la recogida de residuos en "más eficiente", dado que son vehículos propulsados por gas natural comprimido y reducen las emisiones de CO2.

La financiación por parte de la Junta está dentro de una línea de subvenciones de la Consejería de la Presidencia, que tiene abiertas para los municipios de la Comunidad de más de 20.000 habitantes.

Gago ha reivindicado que la Dirección de Admnistración Local de la Consejería "conoce la realidad de cada localidad", así como los problemas a los que se enfrenta y las necesidades que tienen la posibilidad de cubrir. "Nuestras líneas de ayudas son realistas, adaptables y están en frecuente actualización para dar respuesta a estas demandas", ha puntualizado.

Jesús Julio Carnero y Luis Miguel González Gago presentan los nuevos camiones de recogida de residuos de Valladolid

El consejero ha recordado que la Consejería de la Presidencia ha aumentado más del 31% del presupuesto de la Cooperación Local General con respecto al ejercicio anterior, destinando cerca de 16 millones de euros para mejorar los servicios municipales en aquellos municipios donde haya más de 20.000 habitantes. Por ejemplo, la provincia de Valladolid ha recibido 4.390.000 euros, de los que 2.340.000 han ido destinados a la ciudad.

Los vehículos de carga lateral que se han presentado este viernes cuentan con un equipo de compactación de 22 metros cúbicos de capacidad, elevador para contenedores de 2.200 lietros manejado desde la cabina, cinco cámaras de visión, chasis de 27 toneladas, caja de cambios automática y un motor de gas natural comprimido (GNC).

Por su parte, el de carga trasera tiene un equipo de compactación de 19 metros cúbicos, elevador de contenedores de hasta 1.100 litros en la parte de atrás, con manejo desde el camión y también en las botoneras a ambos lados del equipo elevador, chasis de 27 toneladas, caja de cambios automática y motor de GNC.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Valladolid tiene otros 19 camiones de carga trasera y 24 de carga lateral. Hasta completar la flota de 135 vehículos, el servicio tiene seis camiones basculantes, 13 camiones/furgoneta con caja abierta para la recogida de enseres, siete camiones recolectores de papel y cartón, dos camiones usados como punto limpio móvil, un camión lavacontenedores, ocho camiones cisterna, cuatro furgonetas, 12 barredoras grandes y siete pequeñas, una baldeadora, una fregadora, ocho furgonetas con hidrolimpiador y cuatro palas cargadoras.

