PP y Vox impulsan la reforma del Ecyl: desaparecen gerente y vicepresidente y se unifican todas las políticas de empleo

El Partido Popular y Vox han presentado este jueves una proposición de ley conjunta dirigida a impulsar una profunda reforma del Servicio Público de Empleo (Ecyl) de la Comunidad. Una reforma que, entre otros aspectos, creará un centro único directivo del organismo, con el objetivo de unificar y homogeneizar competencias, y eliminará los cargos de gerente y vicepresidente del Ecyl, que asumirá el secretario general del Servicio, que será a su vez el secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. La Presidencia del Ecyl la ostentará el titular del departamento, en este caso, Mariano Veganzones.

La proposición de ley deberá ser admitida a trámite en la Mesa de las Cortes, que se reunirá la próxima semana, y, posteriormente, se remitirá a la Junta para que exprese su valoración. Una vez lo haga, ya estará en disposición de ser incluida en el siguiente pleno, previsiblemente en el segundo del mes de noviembre, previsto para los días 21 y 22. La iniciativa saldrá adelante ante la mayoría absoluta de 44 procuradores de la que gozan PP y Vox aunque está por ver si logrará también el apoyo de algún grupo de la oposición en la Cámara.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha destacado que esta proposición de ley pretende una "mayor agilidad" en la toma de decisiones, unificando el centro de organismo autónomo del Ecyl para conseguir "una homogeneización en las líneas de actuación". "También se evitarán las duplicidades actuales, ya que actualmente las políticas de inserción laboral, autoempleo y emprendimiento se encuentran dispersas entre el Ecyl y la Dirección General de Economía Social y Autónomos", ha detallado Menéndez.

El portavoz ha destacado que esta concentración de la toma de decisiones permitirá "la rentabilidad y eficiencia de los recursos públicos" y la adaptabilidad a un mercado de trabajo que está "en continuo cambio". Una unificación de competencias que, a su juicio, conduciráa una mejora de la coordinación, a la reducción de la burocracia y a la reducción del gasto político. "Esta disociación genera notables disfunciones y con esta proposición pretendemos que las competencias en materia de inserción laboral y de fomento de fórmulas empresariales y economía social se encuentren todas ellas gestionadas por el Ecyl, ya que cuenta con una estructura estable", ha insistido.

Además, ha concretado que la proposición de ley facilita la adaptación a la nueva Ley de Empleo, que regula la estrategia española de empleo en torno a siete ejes, y el sexto de esos ejes es el del emprendimiento. "Vemos necesario modificar la organización del Ecyl y así establecer una nueva dimensión administrativa adecuada, homogeneizando las competencias con los ejes de la estrategia española de apoyo activo al empleo", ha señalado.

Una nueva estructura: presidente y secretario general

La reforma impulsada por PP y Vox plantea una nueva estructura del Servicio, bajo el vértice de la Presidencia, que corresponde al consejero competente, en este caso, Mariano Veganzones, y con una "simplificación" de órganos de dirección, creándose la figura del secretario general que asumirá las funciones de gerente y vicepresidente. "En aras de la imprescindible reducción del gasto político, el cargo de secretario general será ejercido por el secretario general de la Consejería", ha añadido.

Menéndez ha destacado que se busca también una "flexibilización y adaptación", incluyéndose entre los órganos rectores los centros directivos, suprimiendo la división en secretarias técnicas y habilitando la posibilidad de que se puedan crear direcciones técnicas dentro de los centros directivos que componen el organismo autónomo. "Son modificaciones dirigidas a aumentar la sinergia permitiendo esa homogeneización de los trámites administrativos con un criterio único desde el principio de la simplificación administrativa", ha señalado.

Reducción del gasto político

El portavoz de Vox ha destacado que se propone, además, mantener la estructura periférica pero "flexibilizando" la organización central del organismo, suprimiendo la obligatoriedad de la creación de secretarías técnicas. Y ha destacado la "reducción del gasto político" con la reducción directa de esos dos puestos de alto cargo, vicepresidente y gerente, y en puestos intermedios se procederá a la racionalización de los mismos "para evitar duplicidades y destinar más efectivos para la prestación directa de servicios a los ciudadanos".

Menéndez ha insistido en que esta reforma no supone "en ningún caso" un incremento del gasto público, y ha informado de que paralelamente se iniciará una modificación del Reglamento de organización y funcionamiento. "La reorganización se llevará a cabo con las partidas atribuidas por el propio organismo y el cambio de estructura y la unificación de gerente y vicepresidente en una única figura supone no solo un intento de coordinación entre el organismo y la consejería, sino un esfuerzo de racionalización de la estructura administrativa y de reducción del gasto público", ha zanjado.

De la Hoz: "Pretendemos hacer más eficiente y eficaz el Ecyl"

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha señalado que el objetivo de la reforma es "hacer más eficiente y eficaz" el Ecyl para lograr "una mejor prestación con menos recursos". "A PP y Vox nos une el objetivo de lograr un mejor servicio para nuestros ciudadanos y hacerlo además en un ámbito tan transcendente como la creación de empleo", ha afirmado.

Por ese motivo, ha señalado, se agrupan en un único centro directivo todas las políticas de empleo y junto a ello "una estructura más ágil y más dinámica y más barata". "Todo ello con el único objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos para crear más y mejor empleo en la Comunidad", ha añadido. En el mismo sentido, Menéndez ha asegurado que el ciudadano" gana eficacia en las políticas activas de empleo" para que todos los incentivos lleguen "razonablemente" a los demandantes y para conseguir "ajustar la oferta de empleo a la demanda" en Castilla y León.

Carriedo: "Favorece la eficacia y la participación de más entidades"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que son "igualmente legítimas" la vía ejecutiva, mediante un proyecto de ley del Gobierno autonómico, o la legislativa, que se ha emprendido por PP y Vox para esta proposición de ley.

Ha destacado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que "favorece la eficacia y participación de más entidades" y ha explicado que existe la posibilidad de que intervengan los grupos en el trámite parlamentario al poder presentar los procuradores enmiendas al texto, hacer aportaciones o críticas e, incluso, dar su apoyo.

En este sentido, matizaba que lo importante es que haya una "buena iniciativa" y un "buen debate parlamentario". Cierto es que ha reconocido que los "cauces siempre están sometidos a debate y admiten cualquier tipo de interpretación".

CCOO considera "innecesaria" la reforma

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha considerado "innecesaria" la reforma y ha lamentado que "no se haya convocado ninguno de los órganos oficiales" para informar a los agentes sociales por los cauces habituales y que no se ofreciera "la documentación pertinente". "Los agentes sociales no recibieron ni un solo folio en el que se plasmara la motivación de la proposición de ley que hoy se ha registrado. El sindicato considera imprescindible volver a la senda de la participación institucional y del diálogo social con los agentes sindicales y empresariales más representativos", han afirmado.

A juicio del sindicato, la "verdadera reforma" del Ecyl es "dotarle de todas las políticas activas propias que tenía hace tan solo dos años", ejecutar "debidamente" todas las políticas trasferidas del Estado y dotar "adecuadamente" de presupuestos propios, de los "suficientes recursos humanos, con condiciones laborales y salariales acordes con sus funciones y los recursos técnicos, ahora más que nunca, necesarios".

CCOO ha argumentado su disconformidad con la reforma explicando que el actual modelo jurídico del Ecyl es producto de las negociaciones y acuerdos del Diálogo Social y ha recordado que ha funcionado "correctamente" durante estos casi 20 años. El sindicato ha denunciado que el Ecyl está "descabezado, sin gerente, con un buen número de ceses y dimisiones de sus responsables principales y con poco personal".

"Ha dejado sin actividad formativa los ocho Centros de Formación propios del Ecyl, de carácter provincial. Han eliminado cerca de 15 líneas y programas autonómicos que gestionaba el Ecyl, en el ámbito de la formación, orientación desempleados y de ocupados, en inmigración, ayudas económicas a desempleados (PIE), la formación de cuadros, las cátedras y técnicos de igualdad en entidades locales de más de 20.000 y Diputaciones", han denunciado, asegurando que "no existe Diálogo Social, y ni tan siquiera interlocución en dicha administración laboral".

