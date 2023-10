Igea y Fernández lamentan la "degradación" de Castilla y León y Mañueco les acusa de hacer política "para las redes sociales"

Los representantes del Grupo Mixto han mantenido un intercambio dialéctico con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha mostrado de forma clara la distancia de los tres procuradores de Ciudadanos, Unidas Podemos y Por Ávila con el Ejecutivo autonómico. Francisco Igea y Pablo Fernández han lamentado la "degradación institucional" de Castilla y León y el presidente de la Junta les ha acusado de hacer política "para las redes sociales".

Además, los representantes de Ciudadanos, Unidas Podemos y Por Ávila han coincidido en denunciar la "falta de políticas contra la despoblación" por parte de la Junta y el presidente les ha tildado de "lobos con piel de cordero" por "no querer hablar de política nacional", algo que le han recriminado los tres miembros del Grupo Mixto, que han recordado al presidente que la sesión de este martes era el debate del estado de la Comunidad.

Fernández: "La degradación política e institucional no tiene precedentes"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que este debate "llega tarde, mal e incumpliendo la normativa" y ha acusado a Mañueco de haberse "pasado por el arco del triunfo" el reglamento de las Cortes. "El estado de Castilla y León es lamentable porque el PP ha continuado perpetrando políticas que menoscaban lo público y ahondan en la precariedad", ha señalado, recriminando al presidente el hecho de tener "un matrimonio con el más abyecto fascismo", en referencia a Vox.

Además, ha señalado que el presidente "pretende ir de moderado pero perfectamente podría estar en Falange o en Fuerza Nueva". "Esto se traduce en una furibunda embestida a los sindicatos y al Diálogo Social, una agresión sin precedentes a la memoria histórica y a los derechos de las mujeres", ha señalado, asegurando que "la degradación política e institucional" no tiene "precedentes" en Csstilla y León.

El representante de Unidas Podemos ha acusado a la Junta de no dar "respuesta" a los problemas de la Comunidad y ha afirmado que la despoblación "es el yermo fruto" de las "aciagas políticas" del Gobierno autonómico. "Sus políticas nos conducen a un futuro de soledad y desierto poblacional", ha afirmado, planteando la necesidad de un plan específico de vivienda pública, ayudar a pymes y autónomos y fortalecer el empleo público. Y ha apostado por contratar a 5.000 profesionales para que la aplicación de la ley de las 35 horas "sea correcta y adecuada" proponiendo, además, "mejorar" las retribuciones de los empleados públicos.

"Para acometer todas estas propuestas es necesaria una financiación adecuada y suficiente, el sistema de financiación no es justo para Castilla y León pero ustedes son responsables porque su sistema fiscal es absolutamente regresivo y se basa en dar regalos fiscales a los más ricos", ha afirmado. Fernández ha mostrado su apuesta por lo público y por el progreso y ha asegurado que las políticas de PP y Vox "conducen a la precariedad y a la desigualdad". "Hacen política para un reducido grupo de privilegiados y nosotros la hacemos para todo el mundo", ha insistido.

Además, ha recriminado al PP que se erija en "defensor del constitucionalismo". "De los 16 parlamentarios de Alianza Popular, cinco votaron en contra de la Constitución y quien dirigía el grupo parlamentario era el ministro franquista Manuel Fraga", ha afirmado, asegurando que la concepción del diálogo de Mañueco es "hacer una peineta". "Usted es el remedo de Dorian Gray, mucho traje pero en su fondo usted representa la más abyecta degradación institucional", ha zanjado.

Igea acusa a Mañueco de una "degradación infantil" de la actividad política

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha acusado a Mañueco de ser el "responsable" de la situación de Españ por "enseñar lo que podía suceder". "Consiguió que los españoles pensaran que tenían que elegir entre lo malo y lo peor", ha afirmado. Además, ha recriminado al presidente haber aportado "el parlamento menos eficaz de la historia" de la Comunidad y ha puesto como ejemplo que el Gobierno de Juan Vicente Herrera sacó adelante 62 leyes en su primera legislatura mientras que el de Mañueco "en estas dos legislaturas ha sacado 12".

"Ausencia de control, ausencia de comisiones y una degradación infantil de la actividad política", ha afirmado, asegurando que la política de nacimientos de la Junta "es un fracaso" y que su política de incentivos "no está teniendo ningún efecto". "En 2022 empezaron a irse más de las que vienen y la única cifra positiva es la inmigración externa, esa que no le gusta al señor Gallardo", ha señalado.

Además, ha asegurado que se han "incrementado" las quejas por listas de espera, y ha asegurado que ha bajado el paro "como en toda España" desde que se aprobó "una reforma laboral de la que votaron en contra con el PP y con Bildu".

Pascual: "Vive usted en una Comunidad paralela"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha lamentado que "se sigue sin poner solución al reto demográfico" y que "hay que garantizar el derecho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir en su propia tierra y que todas las provincias sean iguales". Y ha lanzado un dardo a Mañueco. "No vivimos en la misma Comunidad o vive usted en una Comunidad paralela a la mía, en Castilla y León ahora no se dialoga y los partidos del Gobierno siempre votan no a las enmiendas", ha señalado.

Además, ha criticado que no existe el consenso y que los procuradores de los grandes partidos "superponen" la disciplina de partido a sus propios valores. "En Ávila las cosas no van tan bien como ustedes dicen y repiten, queremos que Ávila progrese y con las medidas que están poniendo en marcha Ávila no progresa", ha zanjado.

Mañueco: "Sueltan su monólogo trufado de falsedades"

Mañueco ha acusado a los componentes del Grupo Mixto de haber soltado un "monólogo trufado de falsedades" y de buscar "el aplauso fácil de sus seguidores en las redes sociales". Además, les ha recriminado haber propuesto "ideas trasnochadas, fórmulas caducas y fracasadas". "La estrategia ha sido hábil pero no nos han engañado, quieren hablar de lo local y de lo autonómico porque no quieren hablar de la política nacional", ha afirmado, acusándoles de ser "lobos con piel de cordero".

El presidente de la Junta se ha dirigido a Pablo Fernández y le ha dicho que su partido "tiene tics autoritarios", haciendo referencia a un tuit del propio procurador de Podemos en el que acusaba de "autoritarismo" a Sumar. A Francisco Igea le ha espetado que es "más previsible que la salida del sol por la mañana". "Ha repetido los mismos mantras y bulos que dijo hace más de un año en el debate de investidura", ha afirmado.

Mañueco ha defendido que el Gobierno de Castilla y León "tiene un proyecto de transformación" y que la Comunidad tiene una educación y unos servicios sociales "que son de primera". El presidente le ha preguntado a Igea "en nombre de quien habla", tras su reciente expulsión de Ciudadanos. "Usted se graba videos para ser el youtuber de moda y va de plató en plató hablando mal de Castilla y León", le ha dicho.

Además, ha cargado contra la afirmación proferida esta mañana por Fernández de que se había "tomado un tripi" antes de dar su discurso. "Me parece tan frívolo que usted hable de las drogas que tanta muerte y tanto dolor han causado, esos temas no hay que sacarlos y es uno de los comentarios más desafortunados que ha hecho", le ha espetado, asegurando, además que no va a darle "lecciones de democracia".

