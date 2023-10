Tudanca augura que Mañueco "pronto será historia" y este le acusa de "crispar" y le exige que rompa con Sánchez por la amnistía

El jefe de la oposición en las Cortes de Castilla y León, el socialista Luis Tudanca, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han mantenido un tenso envite parlamentario en la tarde de este martes con ocasión del debate del estado de la Comunidad. Tudanca ha acusado a Mañueco de vivir en "una Comunidad irreal" y le ha recriminado no haber mencionado a su socio de Gobierno, Vox, en su hora y media de discurso esta mañana. Además, le ha agurado que "pasará a la historia" por meter "a la extrema derecha" en su Ejecutivo pero que "pronto será historia".

Mañueco, por su parte, le ha acusado de "crispar" y de tener una visión "amargada" de la realidad de Castilla y León y ha asegurado que el 'sanchismo' son "privilegios para unos y hachazos para Castilla y León". Además, le ha exigido que "rompa" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la hipotética amnistía a los independentistas catalanes y le ha acusado de tener como alternativa "vender la igualdad de los españoles". "Quien ganó las elecciones hace año y medio fui yo. Cuanto más le conocen menos le votan", le ha espetado.

Tudanca: "Pasará a la historia pero pronto será historia"

Tudanca ha iniciado su discurso enviando todo su "cariño y afecto" a Óscar Puente, increpado la semana pasada por un hombre en un tren AVE a Madrid, y ha exigido al PP que "se aparte de los que justifican a los violentos con antecedentes". "Reivindico la resistencia de la sociedad civil, de los ciudadanos de esta tierra, que han alzado la voz contra la extrema derecha y han logrado que no pasaran", ha señalado.

El dirigente socialista le ha dicho a Mañueco que vive en una Castilla y León "irreal" en la que "parece que Vox no existe" y le ha recriminado que no les haya citado en hora y media de discurso. "Aquí dieron entrada por primera vez a la extrema derecha en nuestros Gobiernos, Castilla y León fue su comienzo pero será su final", ha afirmado, achacando al presidente haber tratado de contar "el cuento de la lechera" en su discurso cuando la Comunidad "vive en 'El Cuento de la Criada".

Tudanca ha asegurado que el PP se ha "contagiado" de Vox y que ha pasado "del consenso a la falta de palabra y de la moderación a la radicalidad". "Nosotros creemos en esta tierra y la defenderemos de ustedes", ha asegurado, recriminando el Ejecutivo autonómico haber "tratado de impedir el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo", en referencia al polémico protocolo antiaborto.

Además, ha lamentado que la "mayoría de extrema derecha" impida defender en las Cortes "causas justas" como el Día LGTBI o el Día de la Mujer, mientras "triunfa el discurso negacionista" y ha cargado contra la gestión cultural de la Junta. "Una tierra milenaria donde no se protege nuestro patrimonio sino que la prioridad es declarar BIC monumentos franquistas, no hay mejor ejemplo de la degradación de este Gobierno", ha señalado, denunciando que "alcaldes del PP censuren obras de teatro".

El dirigente socialista ha acusado a Mañueco de haber "quitado recursos a las políticas de igualdad" y de haber "quitado lo que es suyo a trabajadores y trabajadoras". "Usted prefiere el compadreo con Vox a defender el Diálogo Social, pasará a la historia por ello pero pronto será historia", ha afirmado, achacando a su Gobierno haber "boicoteado el Día de la Comunidad" y "deteriorar la democracia".

También ha lanzado un aviso al presidente y ha defendido que "en una semana" debería estar cerrado un acuerdo para la renovación de las instituciones propias. "Olvide las instrucciones de Génova y de Vox, sino también pasará a la historia", ha señalado. El socialista ha asegurado que Castilla y León "es mucho mejor que su Gobierno" y que con un PP "idéntico" a Vox y con un Vox "camino de Ciudadanos" es "imposible" que el potencial de Castilla y León se aproveche.

Tudanca ha sacado pecho de los "7.400 millones más" que han llegado del Gobierno que "no han servido para reducir los desequilibrios" y ha asegurado que el PSCyL no va a parar hasta que la Comunidad "recupere el equilibrio" y que todos sus ciudadanos "tengan los mismos derechos y oportunidades vivan donde vivan".

"No son capaces de gestionar los servicios públicos, con usted hemos sufrido la peor catástrofe medioambiental de nuestra historia y usted el responsable de que las explotaciones ganaderas no reciban ayudas directas del Gobierno de Castilla y León, que es su competencia", ha insistido, asegurando que "este es el estado de la Comunidad" y que "lo demás son cuentos".

"Por eso seguimos aquí, luchando porque Castilla y León tenga el Gobierno que necesita", ha afirmado, señalando que "es el momento" de aprovechar la llegada de los fondos europeos y de "modernizar" el tejido económico. "Ha llegado la hora de aprobar una ley de reto demográfico, ayudas a la inversión y políticas fiscales favorables a la fijación de población en el medio rural", ha afirmado, achacando a Mañueco que "ni quiere, ni sabe, ni puede trabajar por esta tierra".

Mañueco: "Nos ha dado una visión llena de frustración y de ruido"

Mañueco ha respondido a Tudanca acusándole de haber acudido al debate con el "nuevo manual de estilo que exige Sánchez" basado, a su juicio, en la "amargura y el ruido". "Nos ha dado una visión llena de frustración y de ruido sanchista, pero la realidad es que el Gobierno de Castilla y León es eficaz", ha afirmado, presumiendo de haber puesto en marcha medidas "útiles" para las personas y de haber garantizado estabilidad política en la región.

"Usted tiene una imagen paralela que no se corresponde con la realidad", le ha recriminado, y ha recordado que los castellanos y leoneses dieron "por dos veces" su respaldo al PP. A juicio del presidente, el Gobierno que preside es "estable" y lleva a cabo "políticas útiles" para "solucionar" los problemas de la gente. "Tenemos los presupuestos más altos e inversores de nuestra historia, bajamos las tasas y subimos las becas y seguimos ampliando servicios en Sanidad", ha destacado.

El presidente de la Junta ha asegurado que a Tudanca le "molesta" que su Gobierno sea "integrador y que cuente con todos" y le ha acusado de haber "faltado a la verdad". Además, ha respondido al socialista sobre su exigencia de condena a la agresión verbal a Óscar Puente. "Rechazo todo tipo de violencia pero usted tiene como socio preferente a Podemos que cuando hablaba de escraches decía que era jarabe democrático y es el socio de Bildu y de Puigdemont. Usted se negó en esta Cámara a rechazar la amnistía y la autodeterminación", le ha recriminado, asegurando que cuando ha tenido que elegir "entre Castilla y León y Sánchez" siempre ha elegido "a su dueño y señor".

Mañueco le ha exigido a Tudanca que "rompa" con Sánchez por la amnistía y le ha pedido que acuda a la próxima entrega de los Premios de Castilla y León y que "no vuelva a despreciar a la gente" con su ausencia. "El modelo del sanchismo son privilegios para unos y hachazos para Castilla y León", ha afirmado.

Por otro lado, ha pedido al Gobierno un plan hidrológico para el Duero que sea más "ambicioso" en infraestructuras y ha defendido que la Comunidad necesita "agua en cantidad y en calidad" y que eso "se tiene que hacer con inversiones". Sobre sus acusaciones de haber acabado con el Diálogo Social, ha recriminado a Tudanca llevar años intentando "enterrarlo vivo" y le ha recordado los acuerdos en materia forestal o en educación. "Para ustedes los incendios son culpa del cambio climático donde gobierna el PSOE y culpa del PP donde gobierna el PP", le ha espetado.

Además, ha asegurado que el Gobierno de la Junta trabaja por el medio ambiente "con eficacia, rigor y seriedad" no "con postureo", y ha puesto el ejemplo de la ministra Teresa Ribera, que "vino en coche a Valladolid y recorrió los últimos metros en bicicleta", en referencia a su asistencia a la cumbre europea del mes de julio. También le ha acusado de "sembrar cizaña" con la Sanidad y ha asegurado que Castilla y León tiene "el presupuesto más alto, el mayor número de consultorios y el mayor número de médicos y enfermeros por habitante".

"Los castellanos y leoneses no podemos esperar demasiado de usted, tiene que abandonar la frustración en la que se encuentra porque todas las aportaciones son positivas, todos sumamos, y si no da ese giro su discurso no se va a diferenciar nada del de Podemos y eso no augura nada bueno para el PSOE de Castilla y León", le ha dicho, asegurando que el Gobierno "atado a Otegi y Puigdemont" es "un brebaje que no hay estómago en Castilla y León que lo aguante".

Tudanca: "No gobernarán este país nunca"

Tudanca, en su turno de dúplica, ha recriminado a Mañueco que "trae las réplicas escritas siempre" y le ha espetado que "le da igual lo que diga". "Este PSOE es el que le ha ganado las elecciones y el que conseguirá que el PP salga del Gobierno por fin, este es el PSOE que le da pavor", ha afirmado, recordando al presidente de la Junta que "está donde está gracias a las cesiones a la extrema derecha". Además, ha asegurado que el PP es "rehén" de Vox y que "no gobernará" España "nunca". Además, ha lanzado un dardo al vicepresidente de la Junta. "Caliente que sale señor García-Gallardo, sale del Gobierno cuando le den la instrucción de Génova", ha ironizado.

El dirigente socialista ha insistido acusando a Mañueco de haber "matado y pisoteado" el Diálogo Social "una y otra vez" y le ha acusado de ser uno de los principales responsables del "deterioro institucional" de Castilla y León. "Miente más que habla, es muy difícil falsificar mejor las estadísticas. No creen en los derechos de las mujeres, no creen en la igualdad, han enterrado la igualdad en el subsuelo", le ha espetado.

Mañueco: "Cuanto más le conocen, menos le votan"

Mañueco ha respondido asegurando que Tudanca representa a un PSOE "que ya no es PSOE" y que "está abducido por Pedro Sánchez". "Quien ganó las elecciones hace año y medio fui yo, cuanto más le conocen menos le votan", le ha dicho, afirmando que la alternativa del socialista se basa en "vender la igualdad de todos los españoles, dar la razón a los golpistas y discriminar a los leales" y acusándole de ser "defensor de una amnistía indecente". "Frente a sus aspavientos nuestra utilidad, frente a su silencio cómplice nosotros tenemos una voz alta y clara en defensa de Castilla y León", ha zanjado.

