UPL y Soria Ya reprochan la falta de políticas contra la despoblación y Mañueco los acusa de “victimismo”

El duelo entre las formaciones de UPL y Soria Ya vs. Mañueco durante el debate del estado de la Comunidad se ha convertido en un cruce de acusaciones de no hacer nada por estas dos provincias, mientras que el presidente de la Junta los ha acusado de ser “un tándem perfecto de victimismo y pesimismo”. Tanto Luis Mariano Santos como Ángel Ceña han reprochado la falta de inversiones en sus provincias, pero sobre todo, la falta de políticas contra la despoblación y la falta de una ley para combatirla. Algo que el político del PP ha rechazado.

El portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha acusado duramente a Mañueco de hacer de Castilla y León “un esperpento” por ser un “claro ejemplo de lo caótico y del insulto”, y donde los desequilibrios territoriales “no solo no se escoden, sino que se favorecen”. Para Santos, “las tendencias cambian, pero los estilos se mantienen” y ha criticado el beneplácito que se tiene con su socio de gobierno, Vox, con críticas para sus consejeros.

Santos ha lamentado el “dinero público tirado” para diferentes campañas, en este caso, para la de Castilla y León Excelente. “Poco le importa decir que no va a eliminar médicos en Cistierna y que va blindar con una ley los servicios sanitarios, pero al mismo tiempo se cierran consultorios y se amplían las listas de espera. Usted no le preocupa porque no tiene que hacer cola”, le ha reprochado.

En sus críticas por la falta de compromiso con la provincia de León, ha criticado el retraso en la puesta en marcha de la Facultad de Medicina en la ciudad. “No ha traído a León ningún proyecto de su propia cosecha”, ha afirmado. “Ustedes se ponen medallas y la historia dice que cuando llegan a la Región leonesa lo hacen con décadas de retraso”. También ha lamentado que se saque pecho por el servicio de radioterapia en El Bierzo, cuando se trata de un servicio privado.

El portavoz leonés ha recordado los problemas de despoblación que tienen la “región leonesa” y lo poco que se hace desde la Junta. Ha reprochado que el Páramo leonés no pueda ampliar sus polígonos y que no aprueben mociones o PNL presentadas por UPL para favorecer diferentes sectores. ¿De verdad quiere hacernos creer que ha traído a León algún proyecto de su propia cosecha?”, se ha cuestionado.

Para Santos, Mañueco preside, “que no gobierna, una Comunidad desequilibrada que satisface solo a Carriedo, pero cabrea a los nativos”. Además, ha vuelto a rechazar el sentimiento de entidad con la Comunidad, “aquí nadie se siente castellano y leonés”.

Ceña:"¿Somos victimistas? No, señor Mañueco. Somos víctimas de su gobierno"

En el turno compartido, Ángel Ceña Tutor, portavoz de Soria Ya, ha comenzado con una frase de una canción de Jorge Drexler. “Si quieres que algo se muera, déjalo quieto”. Con esta estrofa, el soriano ha comparado lo que se está haciendo con la provincia soriana. “Su forma de gobernar es anuncios y ocurrencias, que luego no hace nada. Un gobierno que no ha hecho nada por Soria. Parece que es lo que quieren hacer con el mundo rural de esta Castilla y León vaciada”, ha criticado.

El portavoz soriano también ha puesto sobre la mesa los números del padrón sobre empadronados y personas que residen en Soria y en la Comunidad. “No es un fenómeno global como ustedes dicen”, ha apuntado señalando que es algo que solo ocurre en Castilla y León. “España crece y solo perdemos nosotros, junto a Asturias, Castilla La Mancha y Extremadura”. Ha vuelto a criticar que todavía no se ponga en marcha la ley para combatir la despoblación. “Ha hablado más sobre el origen de España que del gran problema que tiene esta Comunidad”. Además ha afeado que no se haya hablado sobre este problema con esta formación. “Somos pocos y envejecidos”, ha afirmado. Ceña ha lanzado este dato: "Desde que usted es presidente, tanto Soria como Castilla y León siguen perdiendo habitantes. Puede ponerse la medalla de haber perdido 22.861 ciudadanos".

Soria ¡YA! ha insistido a Fernández Mañueco que su gobierno tiene la capacidad, dentro de sus competencias, de poner en marcha estas ayudas, ya que la Comisión Europea lo autoriza tanto al Gobierno Central como a autonómicos y locales.

En su intervención, el procurador ha insistido en que el presidente de la Junta “no aplica estas ayudas porque usted no quiere. Dice que se han conseguido gracias a usted, pero luego no las aplica”.

Ceña Tutor ha pedido a los políticos de la Junta que se bajen del “coche oficial” para escuchar a los vecinos. Al igual que su compañero de bancada, ha mostrado su preocupación por la situación sanitaria con el cierre de consultorios, y por el descenso de días de apertura, como por ejemplo el servicio de pediatría en Covaleda, o las UVIS móviles disponibles. Así como la lista de espera media para ser operado en la provincia soriana. Ante esto, Ceña ha asegurado a Mañueco que no son victimistas, “sino víctimas de su Gobierno”. Por último, también ha lamentado la falta de apoyo económico para las empresas sorianas.

Mañueco: “Son un tándem perfecto de victimismo y pesimismo”

En su turno, el presidente Mañueco ha unido a las dos formaciones y las ha tachado de “tándem perfecto de victimismo y pesimismo”. Y ha asegurado que tanto UPL como Soria Ya compiten en la carrera de saber “qué provincia está peor”, algo que para el presidente es “desolador e inimaginable”. En alusiones personales, para Ceña le ha calificado de creerse el salvador de la provincia de Soria” y reprochado que no se presentara a las elecciones municipales. Para Santos, al que ha catalogado de “muleta del PSOE” le ha reprochado los insultos vertidos como cuando ha afirmado que “su estilo permanece, ese estilo mentiroso y macarra”. “No conocía esa faceta, será que se le está pegando algo de sus compañeros”, en alusión a Francisco Igea y Pablo Fernández.

Además, les ha advertido a las dos formaciones: “Yo no voy a ser el Sánchez de Castilla y León, no acepto ningún chantaje”.

