La oposición carga contra el discurso de "mentiras" de Mañueco y PP y Vox sacan pecho de su Gobierno "útil y eficaz"

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León se han mostrado muy críticos con el discurso que ha pronunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate del estado de la Comunidad, este martes. Todas las formaciones opositoras han coincidido en considerar el discurso del presidente repleto de "mentiras y falsedades" y han considerado "hipócrita" que el presidente de la Junta haya hablado de igualdad y diálogo. Un paso más allá ha ido el procurador Pablo Fernández, de Unidas Podemos, que ha ironizado con que el presidente "se ha comido un tripi" y el que le ha escrito el discurso "tres tripis".

Las dos formaciones que sustentan al Gobierno, PP y Vox, en cambio, han calificado el discurso de Mañueco como "serio y riguroso". Carlos Menéndez, de Vox, ha sacado pecho de que la llegada de su formación al Ejecutivo autonómico ha impulsado iniciativas "determinantes" para la acción política de la Junta y ha destacado que el discurso se ha basado en el pacto de Gobierno entre ambos partidos, que ha calificado de "útil y eficaz" para los castellanos y leoneses. El portavoz popular, Raúl de la Hoz, por su parte, ha defendido que ha sido una exposición "seria y rigurosa" de lo que ha sucedido en este año y medio de Gobierno.

De la Hoz destaca la gestión "responsable y adecuada" de la Junta

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha destacado que el balance hecho por Mañueco se encuentra avalado por unos "muy buenos datos económicos y sociales" que respaldan una gestión "responsable y adecuada". Además, ha destacado la "mano tendida" del Gobierno de la Junta y su predisposición al "diálogo". "Veremos si el resto de grupos nos sorprenden y deciden construir con nosotros Castilla y León o prefieren seguir amparados en una trinchera ficticia de una lucha ridícula contra un Gobierno que demuestra día a día que trabaja para Castilla y León", ha señalado.

Además, ha hecho hincapié en que PP y Vox presentarán 60 propuestas de resolución y que la primera de ellas instará a la Junta a dar cumplimiento íntegro al pacto entre ambas formaciones, rubricado el 10 de marzo de 2022. "Vamos a cumplir el pacto que hemos suscrito", ha asegurado.

Gómez Urbán: "Ha sido un discurso de fantasía"

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado que ha sido un discurso "de fantasía" y que Mañueco ha descrito "una realidad que no ocurre". "Esta tarde nuestro portavoz le pondrá frente al espejo y le mostrará cual es la realidad de Castilla y León", ha afirmado, asegurando que en lo "único" en lo que ha sido pionero Mañueco ha sido en "meter a la ultraderecha en las instituciones".

Menéndez: "Se ha demostrado que somos un Gobierno útil"

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha destacado que el discurso de este año de Mañueco ha durado hora y media, el doble que el anterior, algo que ha argumentado como “discurso denso” y que se debe a que su formación como socio de gobierno “ha impulsado iniciativas determinantes para la acción conjunta de Castilla y León. Un discurso pactado en el acuerdo de gobierno que se está mostrando útil y eficaz”. Menéndez ha lanzado balones fuera cuando ha sido cuestionado por la ausencia de referencias en el discurso de Mañueco en materia de concordia y de violencia intrafamiliar. “Esperaremos un tiempo para que salgan mejor”, ha anunciado para emplazarlo ya que “no estamos ni el ecuador de la legislatura”.

Santos: "Un discurso de ocurrencias y de disparates"

Luis Mariano Santos, procurador y portavoz de UPL, se ha mostrado muy crítico con el discurso de Mañueco al que ha tachado “de ocurrencia y de disparate”. Así ha lamentado que no se haya hablado de formas de recuperar población “sin aportar ninguna solución a los problemas enquistados durante los últimos 35 años”. Aunque en lo que más ha incidido es esa propuesta de trasladar la fiesta del 23 de abril a otras provincias y de conmemorar la celebración del VIII centenario de la unión de los reinos de León y Castilla. “Ha dicho y ha hablado de 800 años anteriores de Castilla y León y que quiere conmemorar no sé qué, no sé si quiere indultar en aquel momento a quienes formaban parte de Castilla y de León”, ha dicho menospreciando la iniciativa. Tampoco le gusta lo del 23 de abril, ya que cree que se trata de una autonomía “sin identidad”. “Mañueco quiera gastar dinero público y quiera forzarlo, pero no va a conseguir absolutamente nada”.

Ceña: "Me ha decepcionado"

Por su parte, Ángel Ceña, portavoz de Soria Ya, ha reprochado la hora y media de discurso que le ha decepcionado, por “las mentiras, medias verdades y promesas ya escuchadas muchas veces y la verdad es que muy muy poco originales”.

Igea: "Se han repetido falsedades ya conocidas"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado que el discurso ha sido un 'deja vu', un discurso en el que "se han repetido propuestas, afirmaciones y falsedades ya conocidas". Además, ha cargado contra Mañueco por hablar de inestabilidad cuando el Gobierno de la Junta "es el responsable de la inestabilidad". "Si hay alguien responsable de la situación de España en este momento es el Gobierno Gallardo-Mañueco que consiguió movilizar un millón de votos más para el PSOE. Un poquito de autocrítica no le vendría mal", ha afirmado.

Igea ha denunciado que la despoblación se incrementa "año tras año" y que la cifra de nacimientos es "la más baja de al historia de la Comunidad", haciendo hincapié en que ha habido 300 nacimientos menos que el año anterior. "Sobre Sanidad ha vuelto a mentir desacaradamente, a prometer una ley que lleva prometiendo desde la campaña de la que no sabemos nada y hay 90.000 personas más en listas de espera en las consultas", ha lamentado.

Tamvbién ha criticado que no haya hablado sobre una "ley de ordenación del territorio" que ha considerado "fundamental". "Seguimos metiendo dinero en un sistema que no funciona porque no es capaz de prestar servicios a los ciudadanos", ha señalado, recriminando al presidente de la Junta no haber hablado sobre el "deterioro institucional" y que haya "vuelto a falsear los datos económicos". "No hemos hablado de las tasas de pobreza y ha vuelto a contar las mismas mentiras sobre la fiscalidad", ha afirmado.

Férnandez: "Mañueco se ha comido un tripi"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha realizado una escueta pero contundente valoración del discurso de Mañueco. "Mi valoración es que Mañueco se ha comido un tripi y el que le ha escrito el discurso se ha comido tres tripis", se ha limitado a afirmar.

Pascual: "Ha hablado de igualdad pero no la veo por ningún lado"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha lamentado no haber "escuchado" ningún proyecto "novedoso" para los abulenses en el discurso de Mañueco y se ha mostrado muy crítico con el mismo. "Ha hablado de igualdad pero no la veo por ningún lado, vengo con la ilusión de defender los intereses de mi provincia porque no creo que sea más ni menos que nadie", ha afirmado.

Pascual ha asegurado que su objetivo es que los ciudadanos de Ávila sean "iguales que los habitantes del resto de las provincias" y ha denunciado que Mañueco ha hablado de diálogo pero de momento "diálogo ha habido poco". "Me da pena que no haya mencionado ningún proyecto para mi provincia y propondré hoy y mañana una serie de medidas centradas en materia sanitaria y de infraestructuras", ha zanjado.

