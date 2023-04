España Vaciada se estrena en 122 municipios de Castilla y León para "sembrar otra forma de hacer política"

España Vaciada se estrena en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con un total de 122 candidaturas para "sembrar otra forma de hacer política", según ha informado a este medio Alejandro Estébanez, responsable de España Vaciada en Valladolid.

En concreto, la formación presentará 66 candidaturas en Burgos en coalición con el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), incluyendo la capital, 11 en Salamanca, también incluyendo la capital, y 10 en Valladolid, sumando también la ciudad vallisoletana. En León se presentarán en 26 pueblos y no en la capital y en Palencia en un total de nueve pueblos. En las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Zamora no han podido presentar candidatura. "Ha habido contactos pero al final no ha fructificado", ha destacado Estébanez.

La formación afronta los comicios "con ilusión, con muchas ganas, con muchos deseos de ir sembrando la España Vaciada y otra forma de hacer política". "Para nosotros es un éxito salir al ruedo e intentar sacar la mayor parte de concejales que podamos. Tenemos ganas de ir sembrando para que en las generales pueda haber un grupo parlamentario de la España Vaciada", ha zanjado.

