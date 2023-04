Puente responde a la Junta por la polémica de los polideportivos: "Sólo financian el 50% y si no quieren, lo pagaremos nosotros"

El alcalde de Valladolid y candidato socialista, Óscar Puente, ha contestado a la polémica surgida en torno al anuncio de los tres nuevos polideportivos, en los colegios Miguel Delibes y María Teresa Íñigo de Toro y del instituto Juan de Juni, que pondrá en marcha en caso de que salga nuevamente elegido.

Asegura que todas las propuestas que los socialistas suponen un "debate", "ya pasó con el Aquapark y ahora con los polideportivos". Además de avisar que "también ocurrirá con las nuevas propuestas" que irán saliendo durante los próximos días.

El debate sobre los tres polideportivos surgió cuando la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, afirmaba que son ellos quienes se encargan de realizarlos y el Ayuntamiento tan sólo pone el suelo. "¿Qué ha pasado con el Allúe Morer que el polideportivo entero lo hemos pagado nosotros? La Junta no ha hecho nada", aseguraba. Pero no sólo eso, sino que les pedía que tengan "un poco de pudor".

Puente ha aclarado que en el vídeo no se atribuían todos los méritos puesto que hablaba de que la Junta lo va a "cofinanciar", es decir, se encargará de "pagar el 50%". La otra mitad correrá a cargo del Ayuntamiento, además del suelo que también lo deberán poner. Pese al debate surgido, afirmaba que "la gente los conoce" y les pedía "que no mientan". Una petición que se realiza después de que la Junta asegurara el pasado lunes que pidió colaboración al Ayuntamiento en 2021 para estos polideportivos.

Declaraba ante los medios que el Íñigo de Toro lleva 18 años "luchando por un polideportivo" y que el anterior director "falleció esperando a que se cumpliera este objetivo". A los ciudadanos, les dedicaba un mensaje claro: "Que no se preocupen que lo vamos a hacer. Si la Junta no quiere, que lo diga, que no pasa nada. Haremos un esfuerzo mayor nosotros". Y a los padres y alumnos de estos centros también les dedicaba unas palabras: "Que ninguno dude de que este proyecto saldrá adelante".

"La ciudadanía sabe que no prometemos imposibles. Lo que prometemos, lo cumplimos y ahí está nuestro bagaje de ocho años", sentenciaba. Sobre la posibilidad de revalidar su candidatura a la Alcaldía afirma que el PSOE está "bien" y ve "fuertes" las opciones que presentan, así como al gobierno de la ciudad. Sin embargo, se mantiene en su idea de que la oposición "no tiene proyecto" y está con una "asusencia total de modelo y alternativa para Valladolid".

"Palencia toma de ejemplo Valladolid"

La candidata socialista a las Alcaldía de Palencia, Miriam Andrés, ha asegurado que "Palencia toma de ejemplo Valladolid" por su "modelo de gestión". Afirma que en estos años la ciudad se ha "revitalizado, modernizado y ha revivido". Todo ello mientras el Gobierno autonómico "está a lo suyo" con un presidente que "sólo se dedica a decir que los candidatos del PSOE somos Pedro Sánchez".

Andrés cree que entre ambas ciudades deben "unir fuerzas, sinergias y aprovechar lo bueno la una de la otra". Una visita que han realizado tras un viaje en ferrocaril que permite "asentar población". La visita se ha realizado para conocer uno de los proyectos en los que trabajan como es revitalizar el Canal de Castilla, "un trabajo para dejar de liderar los ránking de despoblación".

La propuesta tiene como objetivo crear un espacio de uso recreativo, de ocio y gastronómico, ya que "no hay empresas que estén dispuestas a invertir una cantidad importante de recursos", por lo que el titular del inmueble, que es el Ayuntamiento, es el que tiene la obligación de recuperarlo y hacerlo en un "entorno maravilloso donde son lo se han puesto parches".

