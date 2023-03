CSIF se desmarca del convenio colectivo entre sindicatos y Junta por ser “lesivo” para los empleados

“Un convenio histórico”. Así han definido en la mañana de hoy sindicatos y Junta el acuerdo al que han llegado en la Mesa de Negociaciones para el convenio colectivo de los empleados de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, hay un sindicato, CSIF, que no lo ha firmado por considerarlo “lesivo” para los intereses de los trabajadores.

El sindicato considera que el acuerdo al que han llegado es “insuficiente, injusto, discriminatorio y tacaño”, y supone un “retroceso” en los derechos de los trabajadores, por eso ha mostrado su rechazo. “Por rigor, por responsabilidad, por compromiso, CSIF no firma este convenio colectivo”. Y no lo hace porque “es insuficiente, injusto y discriminatorio para los trabajadores”, según explica el presidente del sector autonómico de la Junta en CSIF, Mariano Prieto, quien acusa al Gobierno autonómico de plantear un convenio que representa “un retroceso en los derechos del personal”.

Los argumentos de CSIF para negarse a la firma son múltiples. Así, se muestra contrario a que el convenio no recoja una mejora en el complemento específico para todos los trabajadores, ni tampoco una subida en los demás complementos que están “totalmente obsoletos”. Para CSIF, la subida del 3% en algunos complementos es inasumible, ya que supone “céntimos”. Y cita algunos ejemplos, como el complemento de jornada partida, que subiría solo 0,09 euros, o el complemento de nocturnidad, con unos “irrisorios” 0,38 euros.

CATEGORÍA SANITARIA PARA LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Según CSIF, es un error que se elimine la categoría de Auxiliar de Enfermería, unificándose con los Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales, CTSA, ya que se trata de usuarios con necesidades distintas, apoyos distintos y funciones diferenciadas. Por este motivo, un buen grupo de representantes de este colectivo se han manifestado en las puertas de la Junta para protestar por su situación. Han recibido con pitos y recriminaciones tanto a los representantes sindicales como políticos.

RECLASIFICACIÓN PARA TODOS. CSIF reclama que se mantenga la titulación requerida en su momento para acceder a la Administración de la Comunidad de Castilla y León antes de la entrada en vigor del presente convenio. De lo contrario, 13 competencias funcionales se verán privadas de las mejoras de la reclasificación que se prevé en el texto del convenio.

JUBILACIÓN. CSIF exige que el convenio colectivo contemple una jubilación parcial “justa y para todos”, con el porcentaje máximo que permita la norma y sin que suponga una discriminación y agravio comparativo para aquellos trabajadores que, incluso estando en la misma competencia funcional, se les concede o no en función del centro donde desarrollan su actividad laboral.

ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL FIJO DISCONTINUO. Para CSIF, no es de recibo que el documento que pretenden firmar continúe negando el reconocimiento de la antigüedad al personal laboral fijo discontinuo, cuando hay sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho al cómputo de todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral.

OPERATIVO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. A CSIF le “preocupa especialmente” que este convenio no regule un dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales 100% público, digno, permanente, con personal operativo durante todo el año, y adecuado a las condiciones actuales. “Es precisamente en el convenio colectivo donde debe negociarse el operativo de incendios y no en el Diálogo Social, donde reparten el dinero entre CCOO, UGT y la patronal, destinando el grueso del presupuesto a la parte privada del operativo, lo que aumenta cada vez más la privatización”. Según CSIF, el convenio “discrimina” a este colectivo respecto al resto de trabajadores, entre otras razones, porque establece una selección de personal diferente, limita derechos de movilidad, no regula las vacaciones anuales, jornada de trabajo y calendario laboral como al resto del personal laboral, tampoco se les paga igual que al resto.

CONTINUIDAD ASISTENCIAL PARA TODOS LOS PROFESIONALES QUE LA REQUIERAN. CSIF exige un complemento de continuidad asistencial para todos los colectivos cuya actividad laboral lo requiera: cuidador técnico de servicios asistenciales, médico, enfermería, auxiliar de enfermería, personal de centros de menores…

COMPLEMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA TODO EL PERSONAL SUBALTERNO. CSIF pide que todos los subalternos que atienden a los ciudadanos y público en general se les conceda el complemento de atención al público. “Es injusto que se conceda a unos sí a otros no”.

