Mauricia Ibáñez, la burgalesa que fue madre a los 64 años: "Si yo fuese Ana Obregón no me hubieran quitado a mis hijos"

Mauricia Ibáñez está copando numerosos titulares de la prensa nacional por un caso personal que, aunque ya se conocía, ha vuelto a salir a la luz a raíz de saberse que, a sus 68 años, Ana Obregón ha sido madre de una niña mediante gestación subrogada.

Mauricia, por su parte, también fue madre a una edad avanzada, concretamente, a los 64 años. Sin embargo, su caso se aleja mucho del de la bióloga, teniendo en cuenta que a ella los Servicios Sociales de Castilla y León le arrebataron a sus mellizos cuando estos tenían dos meses y medio, alegando que la burgalesa no garantizaba la protección de los pequeños y que tampoco cumplía con unas condiciones óptimas para mantenerlos.

Esta es, precisamente, la razón por la que ahora Mauricia Ibáñez se ha situado en primera plana. Porque ella ha sido una de las que ha aprovechado la ocasión para denunciar lo que ella misma considera una injusticia, al pensar que, mientras a ella le han arrebatado a sus mellizos, Ana, pese a su edad, siempre podrá cuidar de su hija solo por el hecho de ser quien es.

Así lo ha explicado ella misma en Espejo Público, donde ha declarado: "Ana con 68 años, yo con 64, pero ella va a tener suerte porque los Servicios Sociales no se van a atrever a meterse con ella, aunque quizá tampoco tengan motivos. A mí fue más fácil", ha denunciado. "Si yo fuese Ana Obregón no me hubieran quitado a mis hijos", ha añadido.

Sin embargo, Mauricia ha querido dejar claro que no es un problema de la afamada actriz, sino de las instituciones por las desigualdades que ellas mismas generan entre la sociedad. Tanto es así que, pese a todo, la burgalesa ha querido mandar un mensaje de apoyo a la bailarina por su atrevida decisión de romper todas las barreras con tal de cumplir su objetivo de volver a ser madre tras perder a su hijo, Álex Lequio: "Me parece muy bien lo ha hecho y todo mi apoyo para Ana Obregón", ha expresado en conversaciones con Susanna Griso.

El drama personal de Mauricia Ibáñez

La historia de Mauricia Ibáñez comenzó el 14 de febrero de 2017, fecha en la que se convirtió en madre de dos mellizos tras someterse a una fecundación in vitro en Estados Unidos. A la burgalesa ya le habían quitado a su primera hija. Sin embargo, nunca llegó a pensar que, después de tantos años, volvería a ocurrirle lo mismo. Pero así fue.

En abril de ese mismo año, Servicios Sociales de Castilla y León separó a Mauricia de sus hijos, asumiendo la tutela de los pequeños y permitiendo a la madre ver a los niños tan solo una vez a la semana y en un punto de encuentro concreto.

Un doctor y especialista psiquiátrico emitió un informe favorable para Mauricia, asegurando que no tenía ningún problema mental que le impidiese cuidar de los menores. Sin embargo, estoy fueron declarados en situación de desamparo, siendo poco después cuando la Audiencia Provincial de Burgos dictaminó la retirada definitiva de la custodia de los pequeños.

Tras ellos, los niños fueron entregados a una familia de Valladolid en régimen de acogida que, según ha confesado Mauricia, les trata a las mil maravillas. Y ahora, cuando ya han pasado más de seis años desde entonces, Mauricia sigue luchando por recuperar a sus hijos en un momento en el que ella ya ha alcanzado los 70 años: "Aunque mis hijos me quieren y me reconocen perfectamente, desgraciadamente, los primeros seis añitos de mis niños ya me los he perdido, y eso ya no vuelve", ha zanjado en Espejo Público.

