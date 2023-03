Ana Sánchez: "Mañueco es un autentico filón para la extrema derecha por pusilánime"

Se cumplen tres días de la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a Valladolid, en la que fue su primera reaparición tras la fallida moción de censura contra Pedro Sánchez. Un acto donde vino "a echarle piropitos" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, según la secretaria general del PSOE en la Comunidad, Ana Sánchez, quien ha cargado muy duramente contra el máximo representante del ejecutivo autonómico. "Es un auténtico filón para la extrema derecha por pusilánime en la acción política", ha declarado.

Sánchez ha aseverado que no les extraña que Abascal viniese a echarle "piropitos" al presidente de la Junta, ya que "no hay nada que más le guste a la extrema derecha de ordeno y mando que un dócil que acata sin rechistar cada orden como lo hace Mañueco". Igualmente, la socialista ha vuelto a reiterar que el máximo representante de la Junta "ha descubierto que es de Vox, más que cualquier dirigente de la extrema derecha".

Un hecho que le lleva a ser "repudiado" del Partido Popular, donde "no le respetan". No obstante, Sánchez se ha preguntado "a qué espera" Feijóo "para tomar decisiones". "Ya sabíamos que Mañueco es el denostado del PP, lo que no sabíamos es que Feijóo abandonada a su suerte a los castellanos y leoneses no tomando decisiones", ha aclarado.

"El PP es el rey desnudo"

Ana Sánchez, que ha hablado sobre distintos temas de actualidad, también lo ha hecho sobre la precampaña, donde ha podido "constatar con nitidez" que el PP de Castilla y León es "el rey desnudo". "No tienen liderazgo, tienen al señor de la peineta, su único proyecto es odiar al presidente del Gobierno, no tienen alternativa y no ofrecen proyectos ilusionantes a nuestros vecinos", ha afirmado.

Todo esto hace que sean un "PP repudiado por el PP nacional y alabado por la extrema derecha". "Si había alguna duda de que son el rey desnudo nos hemos encontrado con el máximo exponente, la revelación manifiesta, y es la petición de dimisión a Luis Tudanca este fin de semana porque en están carcomidos por la corrupción", ha puntualizado.

De la misma manera, ha acusado a los populares de ser "la casa de los líos", algo que lo han comprobado al "extrapolarlo a todo el territorio de la Comunidad". "Vemos candidatos obligados al arrastre, que aún no han presentado sus equipos y que por supuesto no tienen proyecto, que se dan un paseíto con el señor Mañueco a modo de presentación y cuando se marchan son la casa de los líos, basta ver el ejemplo de Burgos", ha recalcado.

Justo en las "antípodas" de esta situación de "degradación" que vive el PP, según Sánchez, está el PSOE, que son un "partido totalmente apegado a la tierra y a nuestra gente". "Tenemos liderazgos sociales en las nueve provincias, con proyectos identitarios, reconocibles y fieles a la idiosincrasia de cada una. Estamos ante la constatación de como frente a esa política del odio los socialistas son lo garante a la convivencia entre diferentes y vecinos", ha subrayado.

"El PSOE de CyL acata todas las resoluciones judiciales"

De regreso a la petición del PP de Salamanca que había solicitado la dimisión a todos aquellos que denunciaron su corrupción, Ana Sánchez les ha querido decir "una cosa muy clarita para que lo entiendan bien". "El PSOE de Castilla y León acata todas las resoluciones judiciales, acata la primera donde decía que Mañueco es un tramposo, que ganó las primarias haciendo trampas y acatamos la segunda donde se dirime que si hizo las trampas financiándose ilegalmente o a pachas. Hoy estamos en condiciones de decir que Mañueco es un tramposo a pachas y si quieren hablar de corrupción hablamos", ha matizado.

Precisamente se ha preguntado que cuántos vicepresidentes de la Junta han sido "condenados por corrupción" y "cuándo van a asumir responsabilidades en Castilla y León". Igualmente, también les ha invitado a hablar de la "Gürtel, de Arroyo, de la Perla Negra, de Púnica o de Lezo". "El listón de la decencia lo tienen muy bajito. Su líder es un tramposo, pero a pachas. Castilla y León merece mucho más", ha sentenciado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan