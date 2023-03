Castilla y León brinda con oro tras lograr diez premios Gran Zarcillo

Rafael Sáez, director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), ha anunciado los ganadores de la XIX edición de los Premios Zarcillo. Unas catas que se han desarrollado entre el 23 y 26 de marzo en Burgos. Concretamente, en el Claustro del Palacio de la Merced.

En estas cuatro jornadas, un jurado internacional compuesto por noventa catadores ha evaluado 1.451 muestras. De ellas, 1.093 procedían de España y 358 son internacionales. Entre ellas, ha destacado la participación de Portugal con 244 muestras.

El Premio VinoFed, que es el que recibe el que mayor puntuación obtiene de todos los catados, ha ido para Adamá 2005 de Bodega Adamá, de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Este ha tenido una valoración de 98 puntos sobre 100.

De los 18 Gran Zarcillo de Oro que han entregado, 13 son españoles y el resto vienen de Portugal y Australia. Respecto a los nacionales, diez de ellos son de Castilla y León, uno de Andalucía, uno de Madrid y uno de La Rioja. Los ganadores de la Comunidad son cinco de la DO Ribera del Duero, dos de la DO Toro, dos de la DO Rueda y, finalmente, uno de la IGP CyL.

Sáez ha anunciado la celebración de la tercera edición del Duero International Wine Fest en abril de 2024. Está considerado uno de los mayores congresos de vinos del centro de España y se convertirá en un punto de encuentro para los expertos nacionales e internacionales.

