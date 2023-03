Vox se disculpa por haber "inducido a error" con su tuit sobre el ELA pero acusa a Igea de "utilizar el dolor de los enfermos"

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha pedido disculpas este jueves tras la Junta de Portavoces por haber "inducido a error" con el tuit que publicó la formación asegurando que los enfermos de ELA de la región recibían 3.000 euros en ayudas. Con todo, ha asegurado que su formación no admite que se hable "de bulo, de manipulación o de mentira" y ha acusado al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, de "utilizar el dolor de los enfermos" para lograr la atención "que los electores no han querido darle". Además, ha recordado que Igea estaba en el Gobierno hace dos años y que en ese momento "no parecía considerar insuficientes las ayudas".

El portavoz de Vox ha explicado los motivos que llevaron a la formación a publicar el tuit. En concreto, se ha referido a que la consejera de Familia, Isabel Blanco, en un pleno celebrado el pasado 14 de diciembre, habló de programas de adaptación al hogar, de ayudas técnicas, formación y apoyo a los profesionales, que en algunos casos tenían un coste "de más de 3.000 euros al mes", algo que, según Menéndez, confirmó tras una entrevista con una asociación de afectados.

También ha señalado que el pasado 22 de febrero la procuradora Rosa Esteban, del PP, en el debate sobre la enmienda del Grupo Mixto relativa a esta materia, hizo mención a que en Castilla y León los servicios de prestación a dependientes "cuentan con ayudas de hasta 1.100 euros en grado 3" y programas cuya cuantía "en algunos casos supera 3.000 euros al mes". Menéndez ha asegurado que "esto y no otra cosa" es lo que intentó reflejar Vox en su tuit y ha pedido disculpas si se ha "inducido al error". "Estaremos siempre al lado de los enfermos y sus familias y las escucharemos siempre", ha afirmado.

Igea acusa a Vox de "difundir un bulo durante semanas"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha informado tras la Junta de Portavoces de este jueves que realizará una pregunta parlamentaria al vicepresidente, Juan García-Gallardo, para que valore "la falta de veracidad continua" de las informaciones que difunde sobre las acciones de la Junta.

"Estamos instalados en el trumpismo más absoluto en el que un vicepresidente se puede permitir el lujo de difundir un bulo durante semanas insultando a los enfermos de ELA diciéndoles que ganan 3.000 euros", ha afirmado. Igea ha insistido en que Castilla y León se encuentra instalada "en el bulo" y ha asegurado que un vicepresidente "no se puede permitir estos lujos". "La mentira sirve en política y ni siquiera se cuestiona", ha zanjado.

