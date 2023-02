Pollán pide "concordia" en el 40 aniversario del Estatuto y la oposición acusa a PP y Vox de incumplirlo

El acto por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, celebrado este viernes en las Cortes, ha vuelto a mostrar las diferencias aparentemente irreconciliables entre los dos bloques antagónicos que existen en la Cámara desde que se inició la XI Legislatura, hace ahora un año. El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha pronunciado un escueto discurso, de menos de 20 minutos, en el que ha pedido "concordia" y ha solicitado un esfuerzo a los procuradores por "dignificar la política", algo que ha sido considerado "hipócrita" por la oposición, que acusa a Vox de haber fomentado el clima de crispación en la Cámara. Un discurso en el que no ha mencionado en ningún momento las palabras "autonomía" ni "comunidad autónoma".

Los dirigentes de PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos han acusado a PP y Vox de "incumplir" el Estatuto y han asegurado que, en este 40 aniversario de la norma básica, "no hay nada que celebrar" por la situación de "deterioro institucional" a la que, a su juicio, han conducido las dos formaciones a la Comunidad, acusando al Gobierno autonómico de querer "cargarse las instituciones". Los partidos provinciales, Soria Ya y Por Ávila, por su parte, han denunciado el abandono de sus provincias y han alertado del "incumplimiento" del Estatuto que, a su juicio, se está produciendo en lo relativo a la cohesión territorial.

Pollán pide "concordia" y "dignificar la política"

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha pedido en su discurso en el hemiciclo un esfuerzo a los procuradores "por dignificar la política". "Las elecciones dejaron clara la composición que los castellanos y leoneses han querido para este Parlamento y debemos aceptarlo, respetarlo y dar ejemplo", ha afirmado, abogando por dedicar "las ideas, la experiencia y el mejor hacer para mejorar la vida de los ciudadanos".

Pollán ha hecho hincapié también en que el "largo y provechoso pasado" de Castilla y León "no empezó hace 40 años sino mucho más atrás" y no ha mencionado las palabras "autonomía" ni "comunidad autónoma" en ningún momento de su discurso. "Nuestra tierra atesora un patrimonio artístico, documental, cultural e histórico sin el que España no podría comprenderse", ha afirmado, apelando a los ocho monumentos Patrimonio de la Humanidad con los que cuenta la región.

Además, ha hecho referencia a los Decreta de León, asegurando que estos documentos atestiguan que fueron castellanos y leoneses "quienes en 1188 entendieron que debían constituir un órgano de representación". "Un concepto político adelantado a su tiempo que se gestó en Castilla y León y que constituyó el embrión del poder concebido de forma democrática y sujeto al imperio de la Ley. La idiosincrasia de los castellanos y los leoneses es la que ha impregnado la historia común de nuestra nación", ha añadido.

Pollán ha tenido también unas palabras de recuerdo también para el escritor Miguel Delibes, con ocasión de la celebración del 25 aniversario de su obra 'El Hereje', y ha destacado "su amor por el municipio y el mundo rural", alertando también de los problemas de la Comunidad como la despoblación, la falta de oportunidades para los jóvenes o el desempleo.

El presidente de la Cámara ha abogado por una "cooperación sincera" para revertir la situación y "ensanchar" los horizontes de Castilla y León, como forma de afrontar un presente "cada vez más desafiante" y de encarar "un futuro de incertidumbre". "La política solo tiene sentido cuando sirve a nuestros compatriotas y resuelve sus problemas, cuando acoge el debate constructivo de ideas", ha insistido.

Ibáñez valora positivamente el discurso de Pollán

El viceportavoz del PP, Ángel Ibáñez, ha valorado de forma positiva el discurso de Pollán, asegurando que "con pocas palabras se pueden decir muchas cosas", y ha señalado que se trata de un día "para felicitar a todos los castellanos y leoneses" y a todos los sectores que "facilitan el avance" de la Comunidad.

Ibáñez ha destacado que el Estatuto está "al servicio de las personas" y que el Gobierno de PP y Vox "lo está desarrollando". Y ha defendido que Castilla y León es una de las comunidades "con una de las tasas de paro más bajas de España", con "aumento de la natalidad", destacando además el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social. "Estamos en un momento en el que mirar con optimismo al futuro", ha añadido.

Tudanca: "Están destrozando el Estado de las autonomías desde dentro"

El portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ha asegurado que PP y Vox "están destrozando el Estado de las autonomías desde dentro" y ha criticado que Pollán no haya hablado en su discurso de la lucha contra la violencia de género, la igualdad o la reducción de desequilibrios territoriales, centrándose en el pasado glorioso de la Comunidad. "Ya está bien de hablar del pasado, tenemos un Gobierno que quiere permanentemente llevarnos al pasado oscuro que la extrema derecha añora", ha afirmado.

Tudanca ha afirmado que oír a Pollán hablar de concordia "es un ejercicio de hipocresía que cuesta aceptar y escuchar". "Hay otra Castilla y León que no se parece en nada al Gobierno que lamentáblemente tenemos. Creo que no había nada que aplaudir y hay muy poco que celebrar", ha lamentado, asegurando que el hecho de no haber citado la palabra "comunidad autónoma" se ha debido a que "no creen en las autonomías".

Con todo, el dirigente socialista ha asegurado que Castilla y León "tiene un Estatuto ambicioso y avanzado" y que es "nuestra pequeña Constitución". "Esta tierra tiene enormes oportunidades y estamos en un momento decisivo con la llegada de los fondos europeos", ha añadido, aunque ha vuelto a lamentar que Pollán "no haya dicho nada" en su discurso y ha lamentado que sea el primer aniversario con un Gobierno "con la extrema derecha".

Igea: "El vicepresidente es un canalla"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha aprovechado su comparecencia posterior al discurso de Pollán para cargar contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. "Un vicepresidente de la Junta no puede convertirse en un rufián, en un mentiroso patológico, en un canalla que es capaz de engañar a los enfermos de ELA", ha afirmado, en relación a una publicación de Vox en Twitter sobre las ayudas a los pacientes con esta dolencia.

Además, ha señalado que espera que "alguien en el Grupo Popular se de cuenta de a que grado de suciedad política y bajeza moral se está llevando a esta Comunidad". Y ha justificado el haberse abstenido de aplaudir a Pollán tras su discurso. "No podemos aplaudir a quien es uno más del equipo de hooligans totalitarios que llevan las riendas de la Comunidad", ha señalado.

Igea ha criticado que durante este año las iniciativas legislativas "se han bloqueado" y que "solo se han traído las medidas fiscales". "Este Parlamento incumple su función principal que es legislar y controlar la acción del Gobierno y hay comparecencias solicitadas de consejeros a las que no se acude", ha afirmado.

El procurador de Ciudadanos ha afirmado que el Estatuto ha de servir "para mejorar la Comunidad y la vida de los ciudadanos" y ha criticado el problema de cohesión territorial que, a su juicio, cada legislatura se agranda más por la disciplina de voto "que hace surgir partidos locales".

Fernández: "No hay nada que celebrar"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que "no hay nada que celebrar" en este 40 aniversario y que PP y Vox están "mancillando, pisoteando, infringiendo y vulnerando el Estatuto de Autonomía". Fernández ha acusado a PP y Vox de estar "degradando las instituciones de una manera penosa y deleznable" y de haber convertido las Cortes "en una cochiquera" y "en una pocilga".

Además, ha insistido en que el máximo responsable de que todo esto esté acaeciendo "es el señor Feijóo, que está permitiendo que el pacto de Mañueco con la ultraderecha esté devorando al PP". "No hay nada que celebrar", ha zanjado.

García: "Queremos que haya hechos y que se lleven a la práctica"

Vanessa García, de Soria Ya, ha criticado que Castilla y León es una Comunidad "de dos velocidades, centralista y en la que a Soria" se la considera "la periferia". "Te llevas una decepción muy grande cuando ves que una propuesta por muy buena que sea, dependiendo del partido que sea no va a salir adelante sino al revés", ha señalado sobre su año en las Cortes, calificando de "muy teórico" el discurso de Pollán. "Queremos que haya hechos y que se lleven a la práctica", ha afirmado.

Por Ávila: "No podemos seguir teniendo todo centralizado"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido que se cumplan los preceptos del Estatuto relativos a la cohesión y el equilibrio entre los territorios y una mayor "descentralización". "No podemos seguir teniendo todo centralizado en Valladolid, existen muchas desigualdades entre las diferentes provincias", ha señalado, asegurando que se siente "menos" que otros ciudadanos de la Comunidad.

Además, ha hecho mención a la falta de consenso "día tras día en las Cortes" y ha asegurado que hay que seguir trabajando "por dialogar" y por que las provincias como Ávila "no sigan estando olvidadas". "Si después de 40 años seguimos teniendo esas desigualdades es que no se está cumpliendo el Estatuto", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan