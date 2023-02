Renfe pone a la venta los abonos Avant con descuentos del 50% para el AVE a Sanabria

Las paradas del AVE Madrid-Galicia situadas en el medio rural de las provincias de Zamora y Orense, conocidas como Sanabria/Alta Velocidad y A Gudiña/Porta de Galicia, han pasado a tener la categoría de servicio público. Esta modificación permitirá que los viajeros que utilicen estas paradas puedan disfrutar de descuentos y abonos del 50% a partir del 1 de marzo.

Así lo ha anunciado el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, quien es también presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado, y que ha realizado gestiones ante el Ministerio para conseguir que se concediera esta declaración.

A partir del 1 de marzo, Renfe ofrecerá títulos Avant bonificados para la venta. Estos títulos permitirán viajar con un descuento del 50% en la parada de Sanabria del AVE, para trayectos que conecten con Orense, Zamora y A Gudiña. Esto significa que los viajeros habituales también podrán realizar el viaje entre Madrid y Puebla de Sanabria, que dura una hora y media, con descuento.

Los viajeros habituales podrán disfrutar de títulos rebajados en el transporte público colectivo hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta medida tiene como objetivo incentivar el uso del transporte público en respuesta al aumento de los precios de la energía debido al conflicto en Ucrania y contribuir a un cambio hacia un transporte más seguro y sostenible, reduciendo así las emisiones contaminantes.

Los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) estarán disponibles con descuento hasta finales de 2023, siempre y cuando se cumplan las condiciones de uso especificadas. Los viajeros que adquieran estos títulos deberán utilizarlos antes del 31 de enero de 2024, ya que no serán válidos después de esa fecha.

Renfe y la Junta de Castilla y León han anunciado su intención de firmar un acuerdo en breve para aumentar la rebaja de los abonos recurrentes del 50 al 75%, con cargo a los presupuestos de la Comunidad, y que tiene como objetivo fomentar el uso del transporte ferroviario en la Comunidad Autónoma.

Además, se ha anunciado la creación de abonos para las conexiones ferroviarias de alta velocidad con Puebla de Sanabria, después de que se declarara el servicio como Obligación de Servicio Público. Esto garantiza que los bonos Avant para viajeros habituales estarán disponibles hasta el año 2027, incluso después de que finalice el periodo de rebajas.

