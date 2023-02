Carbayo presenta 1.185 avales: “Quiero un PP de Salamanca moderado, unido y fuerte"

Carlos García Carbayo ha formalizado este viernes su precandidatura a presidir el Partido Popular de Salamanca después de entregar en la sede provincial hasta 1.185 avales que, según destacan en un comunicado remitido a este periódico, es una cifra "muy superior a los 75 requeridos". Además, añaden, tiene previsto ampliarla hasta la finalización del plazo de entrega. El precandidato ha recalcado que quiere un partido "moderado, unido y fuerte".

El popular ha estado acompañado por David Mingo, actual secretario de la gestora, y ha agradecido a los "miles de militantes" del PP charro que están "volcados en su candidatura". Carbayo se ha mostrado "muy arropado y querido" y ha comprometido a corresponder ese "torrente de ilusión" con "trabajo, trabajo y trabajo".

En este sentido, ha puntualizado que quiere representar a todas las personas que "día a día y pueblo a pueblo se dejan la piel por hacer lo que mejor hace el Partido Popular, que es servir a los ciudadanos".

El ya precandidato ha subrayado que su objetivo es conseguir un partido con un "liderazgo reforzado" y que tenga presencia en las instituciones, así como que ayude a "llevar a Feijóo a la Moncloa", siendo esta la "gran esperanza" de españoles y salmantinos.

Carbayo se ha embarcado en una búsqueda de un partido "fuerte, unido y comprometido" con las necesidades de los vecinos, que además esté "centrado en Salamanca y sea moderado, abierto y dialogante". "Un partido en el que los militantes podamos expresarnos, pero, sobre todo, un partido que se parta el pecho trabajando", ha incidido.

El popular ha matizado que hay un "gran futuro por delante" y ha recalcado que este congreso provincial es "una oportunidad para reforzar nuestro liderazgo, sumar ideas y ampliar nuestra base". Por ello, ha querido tender la mano a "todos los afiliados sin excepción" y ha aclarado que no distingue entre "unos que me gustan más u otros que me gusten menos".

Por último, ha avanzado que irá a varios municipios de la provincia para llevar su propuesta y escuchar a los alcaldes y militantes. Por todo ello, ha asegurado que está "fuerte e ilusionado" y que sale con "muchas ganas".

Sobre las nuevas afiliaciones

Respecto a los nuevos afiliados aprobados en el partido, 1.700 en la comisión de diciembre de 2022 y alrededor de 280 entre diciembre y febrero, Carbayo ha negado que pudieran ser fraudulentas y se ha remitido a la desestimación de las medidas cautelares exigidas al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Salamanca.

En este sentido, ha recalcado que es hablar de forma "injustificada y desproporcionada" y ha añadido que todas las afiliaciones al partido son "bienvenidas". Igualmente, ha matizado que no conoce el número de afiliados que conforman el censo total para la votación y que la cifra la conocerá "el comité organizador del congreso".

