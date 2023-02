La Junta blinda la pirámide de Mussolini ubicada en Burgos, el otro Valle de los Caídos

La Junta de Castilla y León quiere blindar la ’pirámide de los italianos’, un monumento ubicado en el puerto del Escudo de Burgos (casi en la frontera con Cantabria) y que data de 1939, cuando fue inaugurado para albergar los restos de combatientes de italianos en la Guerra Civil enviados por Benito Mussolini para ayudar a Franco a ganar la Guerra Civil. El mausoleo fue mandado a construir por el dictador dos años antes. Así, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, departamento dirigido por Vox, ha incoado el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). para protegerlo por su valor “histórico” y “arquitectónico”.

Una medida que responde a la petición de un particular (doctor en Historia), registrada a principios de año, y que ha estado “muy bien argumentada”, así lo ha manifestado, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, justo después de un pleno en las Cortes, donde precisamente se ha debatido una proposición no de ley del Grupo Socialista, que fue rechazada por PP y Vox, y que pedía a la Junta que no declarara como BIC las placas, inscripciones y otros símbolos “franquistas” existentes en la Comunidad. Y que ha provocado el tremendo enfado del procurador de Podemos, Pablo Fernández.

Según las estimaciones, esta pirámide acoge un total de 384 cadáveres hasta que en 1975 el Gobierno italiano decidió la exhumación de los cuerpos. Un monumento que alcanza los 20 metros de altura y es de cemento forrado con placas calizas.

[Los vestigios del franquismo en Castilla y León: 363 símbolos perduran en la Comunidad]

Ahora el debate está en saber si esta incoación, choca con la Ley de Memoria Histórica, propugnada por el Gobierno central y que pretende acabar con todo aquel monumento que esté ligado a la época franquista, incluido este momunento que se encuentra dentro del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Algo que el consejero ha rechazado. “No hay ninguna colisión”, ha apuntado para posteriormente certificar que esta ley no le gusta. Para muchos este monumento se trata de un 'valle de los caídos' y que data de una maldición.

De esta manera, este pasado martes se ha iniciado el procedimiento de incoación de este expediente, por lo que ahora el ayuntamiento afectado, el de Herbosa, tiene que pronunciarse y se pedirán los informes de dos entidades consultivas, tras lo que se abrirá un periodo de un mes de alegaciones. Y si todo se ha desarrollado bien, irá para su debate y aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Pirámide de los italianos

La propuesta de esta particular se argumenta en tres artículos del propio historiador publicados por el Instituto Sautuola de Cantabria, la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi y por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El consejero ha mostrado un documento en el que indica que en una exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) se incluye un estudio-collage, de Saúl Alonso y Andrés Carretero, que han reunido en una maqueta las obras de hormigón más representativas, entre las que incluye la ‘Pirámide de los italianos’.

"No es un edificio más"

Para Santonja, “no es un edificio más”, pues tiene virtudes “artísticas”, “históricas” y “paisajísticas”, lo que le hace ser “muy singular” y “único” en España de la arquitectura del periodo de “entreguerras”.

Esta incoación no es la única que tiene pensada llevar a cabo la Junta de Castilla y León, como ha desvelado el consejero hay más proyectos que están en estudio, pero que “irán presentado uno por uno”. Y ha animado a que los particulares presentan sus proyectos estén “tan argumentados” como lo ha hecho este particular o en su día los procuradores deVox que presentaron solicitaron protección para 190 vestigios que entendían están amenazados por la nueva Ley de Memoria Democrática.

Por otra parte, esta pirámide encierra otro oscuro acontecimiento. El 19 de mayo de 1971 un autobús militar que llevaba a unos 50 familiares italianos a este mausoleo se salió en una curva y se estrelló. Doce personas fallecieron en el accidente de "la curva de los italianos".

Sigue los temas que te interesan