Vox se compromete a "no entorpecer" la renovación de las Instituciones Propias tras su reunión con el PP

Vox se ha comprometido este jueves a "no entorpecer ni bloquear" la renovación de las Instituciones Propias de Castilla y León. Así se ha pronunciado su portavoz, Carlos Menéndez, después del encuentro con el portavoz popular, Raúl de la Hoz, para abordar esta cuestión. "He manifestado al portavoz la disposición del Grupo Vox a no entorpecer ni bloquear la renovación de las Instituciones Propias y buscar la máxima eficacia en su funcionamiento así como la independencia de los miembros que las componen", ha señalado.

Menéndez ha informado, además, de que su formación tiene intención de mantener un encuentro la próxima semana con los portavoces de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y de Soria Ya por separado del PP. "Una vez que cerremos esa ronda estaremos en disposición de hacer una valoración seria y responsable del funcionamiento de estas Instituciones", ha afirmado Menéndez.

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha calificado la reunión como "muy cordial" y ha señalado que ambas formaciones han coincidido en la necesidad de que la renovación "cuente con el mayor consenso posible". "Estamos en un muy buen camino", ha señalado, anunciando además que este mismo jueves se reunirá con el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. Ha mostrado, además, su respeto la voluntad de Vox de hablar con UPL y Soria Ya por separado para fijar los puntos en común, y ha anunciado que, en principio, no se reunirá con Ciudadanos, acusando al procurador Francisco Igea de "intentar montar circos ridículos".

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha calificado como "una buena noticia" que exista "diálogo" para la renovación de las Instituciones Propias, tras hacer referencia a la reunión prevista con De la Hoz para este jueves. "Nos gustaría despolitizar al máximo las Instituciones Propias e intentaremos llegar a un consenso. El papel que están desempeñando es bueno y su labor es correcta", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan