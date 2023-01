UPL y Soria Ya apoyarán la renovación de las Instituciones Propias si hay una propuesta "unánime" de candidatos

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya apoyarán la renovación de las Instituciones Propias de la Comunidad si hay una propuesta "unánime" de candidatos acordada entre los partidos mayoritarios. Así lo han anunciado este martes al término de un encuentro con el portavoz popular, Raúl de la Hoz, en las Cortes.

De la Hoz ha agradecido la "predisposición de UPL y Soria Ya al diálogo". "Hay un interés común por su parte y la nuestra de que las Instituciones Propias salgan reforzadas con una propuesta mayoritaria de los grupos que componen esta Cámara. Valoramos el trabajo que han realizado los actuales integrantes de las Instituciones y esperamos potenciarlo de cara al futuro", ha señalado.

El portavoz popular ha anunciado que han hablado "de que la propuesta sea unánime en cuanto a los nombres y en cuanto a lo que deben ser las Instituciones de la Comunidad". La ronda de contactos, según ha apuntado, continuará con Vox esta misma semana y después con el Grupo Mixto, "si tiene voluntad de reunirse". En cuanto a plazos ha mostrado su voluntad de que la renovación se produzca "pronto" pero no ha dado una fecha concreta.

UPL y Soria Ya piden una propuesta "unánime"

El procurador leonesista Luis Mariano Santos ha valorado positivamente la reunión. "Ha sido un pequeño contacto y le hemos trasladado al PP que agradecemos que se nos tenga en cuenta, aunque la UPL no sea un partido muy proclive a esa renovación", ha afirmado.

Santos ha afirmado que tendrán que "valorar" cuando se conozcan las personas candidatas para darles su "opinión". "No hemos hablado de nombres, PP y PSOE probablemente tengan mucho más avanzado ese acuerdo, pero a nosotros no nos han trasladado ningún nombre. No somos muy proclives a ser consentidores sin formar parte de la decisión y por tanto veremos", ha señalado.

El representante de Soria Ya, Ángel Ceña, ha señalado que valorarán "el consenso con el que se traigan los candidatos". "Si hay un amplio consenso en cuanto a un candidato valoraremos darle nuestro apoyo. Estudiaremos los nombres que nos propongan y esperemos que sean personas lo más independientes posibles, como los actuales", ha zanjado.

