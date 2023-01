La oposición pone en duda la independencia de los Servicios Jurídicos de las Cortes y De la Hoz lo califica de "indecente"

Noticias relacionadas Los Servicios Jurídicos de las Cortes respaldan las suspensiones de Pollán en el pleno de los presupuestos

La oposición en bloque ha puesto en duda este jueves la independencia de los Servicios Jurídicos de las Cortes después del escrito respaldando las interrupciones del pleno de presupuestos, el pasado 23 de diciembre, por parte del presidente de la Cámara, Carlos Pollán. Los grupos opositores han acusado a Vox de haber convertido las Cortes en un "esperpento democrático" y una "dictadura" mientras que el portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha calificado de "indecente" la acusación.

Por otro lado, el portavoz popular y el socialista, Luis Tudanca, han coincidido, tras una reunión mantenida esta mañana, en que la renovación de las Instituciones Propias de la Comunidad debe llevarse a cabo "con el mayor consenso posible", mientras que Unidas Podemos ha incidido en la necesidad de que los responsables de estos órganos sean "independientes" y se produzca una "despolitización" de los mismos.

De la Hoz: "Es indecente dudar de los Servicios Jurídicos"

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz ha calificado de "indecente" la duda de la oposición sobre la independencia de los Servicios Jurídicos de la Cámara. "Hasta donde hemos llegado en este Parlamento para que algunos duden de la independencia y la profesionalidad de los Servicios Jurídicos", ha afirmado. Además, ha instado a los que no compartan esta idea a que "acudan al Tribunal Constitucional". "Ninguno ha manifestado esa voluntad, se han limitado a insultar", ha señalado.

El portavoz popular ha informado también de que, tras la reunión de este jueves sobre la renovación de las Instituciones Propias con el dirigente socialista, Luis Tudanca, le seguirán los encuentros con Vox, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto. "La reunión con Tudanca ha sido cordial y hemos coincidido ambos en que los nombramientos se produzcan con el mayor consenso posible. Nuestro propósito es escuchar a todos y una vez escuchados todos volver a dirigirme al portavoz socialista", ha afirmado, recordando que "no existen plazos" para esa renovación.

Menéndez: "Manipulan la verdad porque todo les vale"

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha acusado al PSOE y a Luis Tudanca de "manipular la verdad" y ha recordado que el pasado 10 de enero el dirigente socialista pidió la dimisión de Pollán en base a "su imprudencia". Menéndez ha recalcado que el informe de los Servicios Jurídicos "respalda por completo la actuación del señor Pollán".

"Las interrupciones del pleno del pasado 23 de diciembre no tuvieron relevancia jurídica ni afectaron a los debates. Hasta ahora no nos habíamos pronunciado sobre este tema, a la espera del informe. Otros manipulan la verdad porque todo les vale", ha añadido.

Menéndez ha asegurado que, a la vista del informe, "sería lógico asumir el error pero algunos demuestran que su única aportación a la política de Castilla y León es atacar a Vox y llevar a cabo la ejecución de un plan de asalto a las instituciones". "Tudanca ha puesto en duda la independencia de los Servicios Jurídicos simplemente porque no responde a sus expectativas", ha afirmado.

Sobre la renovación de las Instituciones Propias, el portavoz de Vox ha confirmado que se reunirán con los populares la semana próxima y ha abogado porque dichas Instituciones tengan "la mayor independencia posible", añadiendo que su formación "no va a obstaculizar".

Tudanca: "No es un informe jurídico, son juicios de valor"

El portavoz del PSOE, Luis Tudanca, considera que las instituciones propias de Castilla y León son un ejemplo de diálogo. En este sentido, ha afirmado que la voluntad de su formación será que la renovación se produzca por los cauces ordinarios, cumpliendo los plazos previstos y con consenso: "El consenso es una de las señas de identidad en la renovación de este tipo de órganos del que ha formado parte gente de prestigio".

El líder de los socialistas ha expresado su "sorpresa" respecto al informe jurídico, que no ha considerado como tal: "No es un informe jurídico, es una serie de juicios de valor sobre lo que aconteció". Para Tudanca, lo más sorprendente del informe es que concluya, como ha interpretado el portavoz tras leer el mismo, que el presidente puede cometer todas las infracciones que quiera sin que tenga ninguna consecuencia jurídica.

Tudanca ha asegurado que lo sucedido el 23 de diciembre fue de una gravedad política "sin precedentes". El dirigente del PSOE lamenta que Vox haya traído, a su parecer, un deterioro democrático a las cortes, y afirma que dicho retroceso está teniendo unas consecuencias que serán "irreversibles si esto dura mucho". En este sentido, ha cargado duramente contra Feijóo, a quien considera el máximo responsable de autorizar que haya por primera vez un gobierno de extrema derecha en una comunidad autónoma: "Feijóo no puede tomar el pelo a los españoles presentando ahora un plan de regeneración", ha sentenciado.

Luis Tudanca ha anunciado que su formación política presentará el pleno de los días 6 y 7 de febrero con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. "Solo hay algo en lo que Mañueco ha cumplido: quería poner a Castilla y León de moda, y nos estan haciendo tristemente famosos, ya no solo en toda España, también en el mundo", ha concluido Tudanca. Los socialistas han asegurado que no esperan que se asuman responsabilidades por parte de PP y Vox después de este informe.

Igea: "Las Cortes se han convertido en un esperpento democrático"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado que las Cortes "se han convertido en un esperpento democrático" y ha denunciado que "los procuradores carecen de herramienta alguna para defender su acción institucional". "El escrito dice que el incumplimiento del reglamento por parte del presidente de las Cortes carece de repercusión. El presidente puede hacer lo que le dé la gana, incumplir el reglamento y no convocar las comisiones", ha lamentado.

También ha recriminado al portavoz popular, Raúl de la Hoz, no haber respondido a su pregunta sobre si se va aceptar que no se nombren "exaltos cargos o exconsejeros" en la renovación de las Instituciones Propias. "Eso es lo que vale el documento de reforma de la calidad institucional de Feijóo", ha asegurado, añadiendo que en la Comunidad "no se vive hoy en un régimen democrático, vivimos en un régimen populista en el cual la mayoría se salta las normas".

Fernández: "Estamos viviendo una dictadura en las Cortes"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que ha asistido a la junta de portavoces más "delirante, patética y escandalosa" de cuantas ha vivido hasta ahora. Fernández ha defendido que los órganos propios de la comunidad deberían despolitizarse, ya que, a su parecer, Vox ha convertido las cortes de Castilla y León en una dictadura con el beneplácito del PP. Fernández ha sido tajante: "Estamos viviendo una dictadura en las cortes y con unos servicios jurídicos que avalan el comportamiento del presidente".

El portavoz de la formación morada ha tirado de ironía ante una situación que considera "inaudita" y "patética": "El presidente de las Cortes, que podría ser el remero de cualquier dictadura bananera en el mundo, puede hacer lo que se le antoje, lo que quiera, y está avalado por los servicios jurídicos de esta Cámara". Fernández ha ahondado en el sarcasmo: "Como recoge el informe de los servicios jurídicos de la cámara, el presidente puede ponerse a bailar un dia encima de la mesa, otro día podrá pasearse en paños menores por el hemiciclo, o poner los pies encima de la mesa, o ponerse a comer en el hemiciclo".

Para Fernández, esta situación hace que nada tenga sentido, ya que, a su parecer, si la persona que debe velar por el estricto cumplimiento de las normas se las puede saltar cuando quiera, las cortes se convierten en una dictadura: "La degradación que están realizando PP y Vox es insoportable y la ciudadanía lo tiene que saberlo. En ningún lugar del mundo pasa que un presidente se salte el reglamento y que no haya consecuencia alguna".

Sigue los temas que te interesan