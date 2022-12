Ciudadanos Castilla y León, dividido en los apoyos a la lista de Arrimadas o Edmundo Bal

Ciudadanos vive su peor situación como partido político desde su creación, allá por 2006 en Barcelona, con germen en la plataforma cívica Ciutadans de Catalunya. Circunstancia que sorprende en el espectro político es que, dada la situación actual de poder quedar fuera de todas las instituciones electas, se someta a una guerra interna que divide aún más a la formación liberal, como son las primarias para elegir a su líder nacional. De una parte, Inés Arrimadas y su equipo con la coordinadora autonómica en las Islas Baleares,Patricia Guasp, como portavoz política, y Adrián Vázquez como secretario general y, de otra, Edmundo Bal.

Ciudadanos en Castilla y León no vive al margen de esta batalla intestina, con posicionamientos muy claros, algunos aún no definidos, pero todos van tomando forma en un lado u otro de la contienda. Destaca, en primer lugar, el apoyo "total" de Francisco Igea, único procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, a Edmundo Bal. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León deja claro que, en las elecciones primarias de enero, Bal "es la mejor opción para nuestro partido y para los ciudadanos".

De momento, en Castilla y León no se conocen más apoyos, de calado, a la candidatura de Edmundo Bal. Es que, no es menos cierto, que Francisco Igea no cosecha muchos apoyos en los cargos políticos de Cs en la Comunidad. El apoyo del procurador a Bal ha podido echar para atrás a algunos apoyos que tuviera el diputado.

En Palencia, la figura más destacada de Cs actualmente es su alcalde, Mario Simón, quien no descarta presentarse a la reelección en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo de 2023. Eso sí con matices, siempre y cuando gane la candidatura de Inés Arrimadas, a la que apoya que, según sus palabras, es "la mayoritaria".

En León se encuentra la coordinadora autonómica de Cs Castilla y León, Gemma Villarroel, quien no ha dudado en ningún momento en situarse del lado del equipo de Inés Arrimadas, en una lista que encabeza Adrián Vázquez y Patricia Guasp, y que cierran las dos mujeres de mayor importancia e imagen Arrimadas y Begoña Villacís. No se debe olvidar, en este caso, que Villarroel siempre estuvo unida a Arrimadas desde el primer momento, y con quien obtuvo su cargo de coordinadora autonómica y miembro de la ejecutiva nacional. Guasp debería ser la rival de Edmundo Bal en los comicios internos según lo aprobado en la Ejecutiva naranja de finales de noviembre. Sin embargo, las citadas fuentes no se inclinan por una figura en concreto, porque aseguran que "se eligen listas, no personas". Y en esas está la formación naranja.

Salamanca y Zamora, dos casos elocuentes

La provincia de Salamanca, en cuanto a sus cargos más importantes, tiene claro que "no apoya a Edmundo Bal". Así lo deja claro el coordinador provincial, portavoz en la Diputación de Salamanca y alcalde de Doñinos, Manuel Hernández. No ha dicho que apoye, de momento, al equipo de Arrimadas, sino que descarta a Edmundo Bal "porque nos ha engañado, después de una reunión que tuvimos con él". Hernández, como algunos otros alcaldes, diputados, como el caso de Jesús de San Antonio, y concejales de la provincia esperan "a ver si surge alguna tercera vía". Sería el caso del eurodiputado Adrián Vázquez, al que algunos ven como esa tercera opción, aunque, de momento, encabeza la lista presentada por Arrimadas y Villacís. Con lo que los militantes que esperan, se decantarán por Arrimadas.

Importante en Salamanca son los concejales de Cs en el Ayuntamiento de la capital, donde gobiernan en coalición con el PP. Es el caso de Ana Suárez y Fernando Castaño, cuyas relaciones con Francisco Igea dejan mucho que desear, e, incluso se podría decir que nulas. Ambos apoyan, "sin fisuras, a Inés Arrimadas, y más yendo Igea con Bal". No es el caso de Juan José Sánchez, que, tal como informa este diario, descarta apoyar a ninguna lista e, incluso, avanza que "no concurrirá en ninguna lista de Cs a las elecciones municipales del 28 de mayo".

Finalmente, en Zamora saltó la noticia de que el actual presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, no repetiría en las próximas elecciones bajo las siglas de Cs. Por tanto, su apoyo o no a Arrimadas o Bal tiene poco sentido. Además, este diario tiene conocimiento de que en Zamora se fragua una nueva formación, ya conocida en otros lugares de España, en la que podrían integrarse diversos miembros de Cs en Zamora.

Otra provincia con un importante peso en la estructura regional de Cs es Burgos. Hoy no existen declaraciones de apoyos públicos a una u otra lista. Pero lo que sí está claro es que, un peso pesado en Cs Burgos, como el vicepresidente primero de la Diputación de Burgos y secretario de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs) en Burgos, Lorenzo Rodríguez, ya comprometió en su momento el apoyo en las primarias a Inés Arrimadas frente a Francisco Igea.

De todo ello, queda claro de que Arrimadas no cuenta con el apoyo de la mayoría de las bases que, en una inmensa mayoría, han emigrado al PP, su casa de toda la vida, mientras que a Bal le sucede con los cargos provinciales, a pesar de que goza con el apoyo de los diputados, quienes le arroparon cuando anunció su presentación a este proceso de primarias. Es que Ciudadanos camina de fracaso en fracaso. De un lado, se resiste a desaparecer por consunción, porque los votantes le retiren su apoyo; o por integración en el PP, que ya les ha dejado bien claro que tienen las puertas abiertas. O, finalmente, por desangrarse hasta la muerte en sus luchas internas por un poder que, hoy, niegan todas las encuestas.

