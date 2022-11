Fernández carga contra Pollán y Vox: "En las Cortes se está pisoteando la democracia"

Pablo Fernández, de UP, durante su intervención en las Cortes M. Chacón ICAL

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado muy enfadado con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que le ha retirado la palabra durante la celebración del Pleno de esta mañana por afirmar que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, actúa con “ideología fascista”.

El líder de UP ha denunciado la “degradación” de la democracia que está “perpetrando Vox”. “Se está pisoteando la democracia. Vox impide el libre ejercicio de la política y el día de hoy pasará a la historia de la infamia. No ha habido bronca ni discusión. Simplemente ha sabido un parlamentario que ha afirmado que el vicepresidente procesa una ideología, en este caso la fascista”. Al igual que Vox, ha asegurado que todos tenemos una ideología y el que diga que no, miente. Y lo ha justificado recordando que “reivindican la figura de Primo de Rivera”.

Preguntado por la ideología de Unidas Podemos, el político leonés la ha descrito como “plenamente democrática que cree en la justicia social y en los valores de la democracia”.

Además, ha recordado que en el pleno se ha llamado “filoterroristas” a partidos que son democráticos como el PSOE. En su opinión, en las Cortes, "hay una doble vara de medir y no todo tiene que valer”. Fernández no ha querido comparar la situación vivida hoy en el parlamento autonómico con lo que ocurrió ayer en el Congreso. “Es diferente decir que un partido procesa una ideología a insultarte como hace Vox con el beneplácito de la presidencia”, ha remarcado.

Otros insultos

Fernández ha recordado que en las Cortes se han escuchado otras acusaciones como banda criminal, imbécil o incluso, insultos contra él, ya que ha asegurado que le han insultado con “gilipollas e hijo de puta” y el presidente de las Cortes no ha llamado al orden a sus autores ni retirado esas palabras del diario de sesiones. Para recordar que ha mostrado su opinión con toda “la educación”.

También ha puesto el foco sobre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “lo permite”. Ha puesto sobre la mesa que podría haber fórmulas para desbancar a Vox de la presidencia de las Cortes, aunque “el PP no está por la labor, que le da todo su apoyo cuando hemos plantado otras alternativas en las Juntas de Portavoces, los números son los que son”, ha afirmado. Para concluir asegurando que la situación es insostenible, "en las Cortes no se puede ejercer la labor de oposición”.

