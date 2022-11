Tudanca atiza a la Junta por los "pasos atrás" en la visibilización de las víctimas de violencia de género

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado este viernes los "pasos atrás" que se han dado en la Comunidad en el camino de visibilizar a las víctimas de la violencia de género con el Gobierno en la Junta de PP y Vox. El líder socialista, durante una rueda de prensa con motivo del Día Internacional contra la violencia de género, ha animado a los hombres a estar esta tarde en las calles junto a las mujeres, al mismo que hizo un llamamiento hacia ellos porque cree que tienen un "deber de terminar con conductas machistas".

Asimismo, Tudanca ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "en qué mundo vive" cuando asegura que Castilla y León es referente en la lucha contra la violencia de género, pero su vicepresidente, Juan García-Gallardo, y que pertenece a Vox, la niega, a la vez que reduce fondos para los que necesitan una atención especial, según las declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Igualmente, el socialista ha recordado al presidente y al vicepresidente del ejecutivo autonómico que en Castilla y León hubo 5.170 denuncias por violencia de género y 190 por la denominada violencia intrafamiliar, además de las tres víctimas en lo que va de 2022. En este sentido, ha considerado que ambos casos "no son iguales" y piensa que la primera merece "una atención especial".

También tuvo palabras para el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al que ha criticado que se haya "guiado por ideología" para no iluminar hoy la sede principal de la Cámara parlamentaria. Además, ha afirmado que pasarán a los grupos un texto de declaración un texto de declaración institucional para que se lea al inicio del pleno el próximo martes, aunque se ha mostrado convencido de que "no saldrá adelante", puesto que Vox "no la firmará" y se necesita unanimidad de todos los grupos.

Por último, Tudanca ha lanzado un mensaje contra la violencia de género, que es "una lacra que tiene que acabar", al mismo tiempo que ha pedido hacer "un esfuerzo de compromiso y unidad para que se termine el número de mujeres asesinadas". Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Patricia Gómez Urbán, que habló instantes antes, se expresó en la misma línea y advirtió de que los derechos de las mujeres no son "una moneda de cambio para seguir en el poder".

En este sentido, Gómez ha subrayado que "hoy más que nunca" se debería salir a la calle a decir "basta ya". Asimismo, ha destacado que "detrás de cada dato hay una vida destrozada", al igual que un menor que "ha perdido a su madre". Por último, ha afirmado sentirse "indignada" por el "desprecio del vicepresidente" a las víctimas de violencia de género.

Tudanca también ha aprovechado para confirmar que el domingo estará en la manifestación en Valladolid para apoyar la defensa de la democracia y los derechos de la ciudadanía convocada por las asociaciones sociales, colectivos y sindicatos.

Igualmente, ha mandado un mensaje de apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a raíz de los insultos que ha recibido de una diputada de Vox, calificando estos como "intolerables" y recordando que en las Cortes de Castilla y León ya se han vivido "episodios en los que se ha cuestionado la salud mental" de procuradores socialistas, se ha llamado al partido socialista "banda criminal" o se ha acusado a las víctimas de violencia de género de "desalmadas".

Por último, ha advertido que escuchar esas "barbaridades y violencia política" debería indignar a "todos", para acabar acusando a Mañueco de haberse puesto "de perfil" ante los insultos machistas a procuradores socialistas.

Sigue los temas que te interesan