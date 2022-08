Igea, nuevo portavoz del Grupo Mixto: con sueldo político y excedencia en el hospital

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea se convertirá a partir del próximo 1 de septiembre en el nuevo portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León. Tomará así el relevo del dirigente de Unidas Podemos en la región, Pablo Fernández, en virtud del acuerdo al que llegó el grupo en el inicio de la XI Legislatura para mantener una portavocía rotatoria cada seis meses. Una nueva condición que implicará que deje su trabajo como médico en el Hospital Río Carrión de Palencia.

"Quienes más han sufrido mi doble condición de procurador y facultativo son mis compañeros de servicio que cuando no estoy tienen que cubrirme, entonces es mejor que se cubra de una manera estable y para eso se solicita la excedencia, porque si no no puede venir nadie en comisión de servicios a suplir mi tarea", ha asegurado Igea en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

La cuestión de las asignaciones ha sido tema de debate desde que se constituyeron las nuevas Cortes. La retirada de la asignación económica al viceportavoz del Grupo Mixto, desde abril y hasta ahora Igea, condujo a que este grupo parlamentario presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional el pasado 7 de julio.

El procurador de Ciudadanos ha señalado que asegurado a este medio que "espera" que el Tribunal Constitucional "se pronuncie a favor del recurso". "Esperemos que no tarde mucho. El Constitucional tendrá que determinar y veremos si determina a nuestro favor o si seguimos así", ha afirmado, ya que, si el TC estima el recurso de manera favorable y los viceportavoces recuperan su asignación, no sería necesaria esta portavocía rotatoria.

Para el Grupo Mixto, la decisión de esa retirada de la asignación vulnera el artículo 23 de la Constitución Española que consagra el derecho "a acceder y desempeñar sin perturbaciones ilegítimas el cargo representativo en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".

El nuevo viceportavoz, Pablo Fernández, seguirá recibiendo la retribución por la asistencia a los plenos y las comisiones, mientras que Igea percibirá durante el ejercicio de su portavocía en el Grupo Mixto la parte correspondiente a estos tres meses de los casi 98.000 euros que reciben al año los representantes de las Cortes que cuentan con dedicación exclusiva.

De esa cantidad, 76.355 euros tienen concepto de sueldo y habría que sumar a mayores 1.800 euros mensuales para cubrir dietas. El siguiente en ocupar el puesto, a partir del mes de febrero, será el procurador de Por Ávila Pedro Pascual, el tercer componente del Grupo Mixto durante la XI Legislatura.

