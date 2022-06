PP y Vox rebajan la tensión en un pleno marcado por los recortes a los sindicatos y el incendio de Zamora

La primera jornada del último pleno de las Cortes de Castilla y León, antes de la suspensión del período ordinario de sesiones hasta septiembre, ha estado caracterizada por un tono más amable y comedido que el de las últimas sesiones parlamentarias. Este martes, los ataques de la oposición al Gobierno de PP y Vox han sido mucho menos ásperos que los de los anteriores plenos y las respuestas de los miembros del Ejecutivo mucho más sosegadas. Los consejeros de la formación de García-Gallardo han mantenido un perfil bajo, dos días después de la arrolladora victoria del PP y el fracaso de Vox en Andalucía, y solo el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha hablado en el hemiciclo, con su habitual tono cordial.

Con todo, aunque más contenidos, los envites de los grupos parlamentarios de la oposición han seguido presentes. Tanto PSOE, como UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto han echado en cara al Ejecutivo autonómico su gestión de los incendios desatados esta última semana en la Sierra de la Culebra, en Zamora, y han coincidido en solicitar un operativo contra incendios que esté en funcionamiento durante todo el año y en pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión. El presidente de la Junta ha arropado al consejero, que ha achacado la tardanza en apagar el incendio a "las condiciones meteorológicas".

Además, la oposición ha recriminado al Gobierno de Mañueco el anuncio del recorte del 50% de las subvenciones a sindicatos y patronal, anunciado el pasado lunes por García-Gallardo, si bien ninguno de los consejeros de Vox, ni el propio vicepresidente, se han pronunciado al respecto y el presidente Mañueco ha hecho contención de daños vinculando esta medida a "la reducción del gasto superfluo" y defendiendo a su vez el mantenimiento del Diálogo Social en la Comunidad.

Tudanca pide el cese de Suárez-Quiñones

El portavoz socialista Luis Tudanca, ha asegurado, en el primer envite con Mañueco en el pleno, que "no hay nadie al volante en la Junta", y ha puesto como ejemplo el recorte de las subvenciones a sindicatos y patronal, el acuerdo sobre Cerealto Siro o los incendios de la Sierra de la Culebra. "Ustedes dicen que todo ha ido bien, que los medios eran suficientes y hasta la próxima desgracia", ha afirmado Tudanca con sorna, añadiendo que "nadie tiene la culpa de que haya un incendio pero si de que no haya medios para atajarlo".

El dirigente del PSOE ha acusado al Gobierno de la Junta de "haber rechazado" la propuesta del PSOE "de que el operativo de incendios estuviera operativo todo el año". "Usted va allí y se hace unas fotos con su chaleco de explorador y les dice que todo va bien pero hemos tenido en menos de un año los dos peores incendios de nuestra historia", le ha espetado a Mañueco. Además, le ha recordado que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dijo que mantener el operativo todo el año "era un despilfarro". "Lo que es absurdo y lo que es un despilfarro es mantener a este consejero, así que ceseló de forma fulminante", le ha dicho. Y ha anunciado que mañana el PSOE va a registrar una Comisión de Investigación "para saber que sucedió en Zamora".

Mañueco ha respondido acusando a Tudanca de "aplaudir siempre cuando hay desgracias" para atacar con ellas a la Junta. "Da igual que sea Siro o el incendio de Zamora, goza con las desgracias, parece que llevaba usted latas de gasolina al incendio", le ha espetado. Y se ha referido también al recorte a los sindicatos. "Usted habla del Diálogo Social, ¿le parece mal que reduzcamos gasto institucional superfluo?", le ha preguntado, para añadir que Suárez-Quiñones tiene todo su "cariño y respaldo como presidente", asegurando que en el incendio de Zamora "estaban todos los medios a disposición".

Mañueco ha acusado a Tudanca de estar "convirtiendo el PSCyL en un partido antisistema" y ha asegurado que "el PSOE no se reconoce a si mismo". "En las urnas en Andalucía ha triunfado la moderación y ha perdido la radicalidad, y el sanchismo se está comiendo al socialismo. La moderación es el mensaje que hay que seguir y usted es todo lo contrario a la moderación, porque usted es un radical. A usted lo que le preocupa es ser el delegado del Gobierno de Sánchez, aunque tiene varias competidoras", ha zanjado.

UPL: "El incendio es un ejemplo más de esta Comunidad fallida"

El procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha iniciado su intervención atacando con dureza al Gobierno de la Junta. "Han insultado a periodistas, han cesado a altos cargos, han sido capaces de haber soliviantado a todos los colectivos sociales, de haber atentado contra lo poco que ha funcionado en esta Comunidad, el Diálogo Social", le ha espetado Santos a Mañueco.

El leonesista ha asegurado que "esta semana hemos asistido a un nuevo éxito de este Gobierno negacionista", en referencia al incendio desatado en la zamorana Sierra de la Culebra. "Este incendio es un ejemplo más de lo que supone esta Comunidad fallida que es Castilla y León", ha señalado Santos, añadiendo que "desde principios de junio la climatología estaba invitando a sucesos como este".

Mañueco le ha respondido que el pasado 11 de abril expuso "un programa de Gobierno ambicioso, realista y coherente para gobernar Castilla y León". "¿Le parece una ocurrencia el plan anticrisis?, ¿la bajada de impuestos?, ¿la apuesta por el municipalismo con el Fondo de Cohesión Territorial?, ¿el plan de choque para reducir las listas de espera?. El Gobierno de Castilla y León tiene un programa y tiene resultados", ha asegurado.

El presidente de la Junta ha concluido acusando a UPL de pactar con el PSOE "sabiendo que les van a engañar una y otra vez y que van a perjudicar a León y a la Comunidad entera".

Gómez Urbán acusa al Gobierno de "atacar a los sindicatos"

La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán ha asegurado que el Gobierno de la Junta "no ha parado de atacar a los sindicatos" y que "niega la violencia de género". "No están cumpliendo el primero de los principios del Estatuto de Autonomía: negar que a las mujeres se las asesina por ser mujeres. Lo que es trágico es que gracias al señor Mañueco la ultraderecha y los que fomentan el odio estén en el Gobierno", ha afirmado Gómez Urbán.

Además, ha lamentado que en el pleno de las Cortes de este martes no se haya leído la declaración institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI por la negativa de Vox. "A una semana de que esta semana se conmemore el Día del Orgullo LGTBI y que en este Parlamento no se haya podido leer una declaración institucional, les voy a leer una frase de Pedro Zerolo: en mi modelo de sociedad cabe usted, en el suyo no cabe ninguno", ha dicho, dirigiéndose a García-Gallardo.

El consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, se ha mostrado indignado por las acusaciones de la socialista. "No le admito lo que ha dicho de que yo niego la violencia hacia las mujeres y le pediría que eliminara esas palabras del diario de sesiones", ha señalado, añadiendo que "Castilla y León presume, y puede hacerlo, de que es una Comunidad pionera en el Diálogo Social".

Quiñones: "Hay fuegos que están fuera de la capacidad de extinción"

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito ha recordado que "la Junta sigue año tras año sin mantener el operativo de incendios todo el año". "Tengo la impresión de que en Zamora y en León algunos han estado tocando la lira mientras Roma, Zamora, ardía", ha afirmado, en referencia a la escena histórica del emperador Nerón que, tras provocar el incendio de la Ciudad Eterna, en el año 64, se dedicó a tocar ese instrumento en sus calles.

Martín Benito ha vuelto a insistir en la dimisión del titular de Medio Ambiente. "Hoy muchísima gente desde Zamora le está mirando a usted, sea valiente, devuélvales la mirada y presente su dimisión", le ha pedido. El procurador se ha mostrado seguro de que "Zamora, como el ave fénix, va a resurgir de sus cenizas, pero mucha gente no tendrá ya el tiempo vital de volver a verlo".

Suárez-Quiñones se ha defendido y ha achacado a las condiciones meteorológicas la tardanza en apagar el incendio de esta última semana. "Hay fuegos que están fuera de la capacidad de extinción", ha señalado, añadiendo que "el operativo hizo una extraordinaria labor sin que hubiera ningún daño personal". "El operativo cuando pudo lo apagó", ha zanjado.

El procurador del PSOE Fernando Pablos, por su parte, ha mostrado todo el apoyo de su grupo "a las organizaciones sindicales y empresariales que están siendo perseguidas estos útlimos días por el Gobierno del señor Mañueco" y ha defendido la cátedra de Diálogo Social y Sindicalismo de la Universidad de Valladolid, dotada de 60.000 euros, cantidad incluida en el recorte anunciado por el vicepresidente. Pablos ha añadido que para ahorrar valdría con "destituir a uno solo de los comisarios políticos" de García-Gallardo", que, según ha dicho, cobran más de 73.000 euros al año.

Fernández acusa a Vox de "parasitar las instituciones"

El procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández ha preguntado a la Junta por el recorte en las subvenciones a sindicatos y patronal, y el portavoz del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, ha negado que esto vaya a afectar al Diálogo Social en la Comunidad. "Lo que se va a hacer es todo lo contrario, poner más recursos en el Diálogo Social. La voluntad de la Junta es intentar llegar a acuerdos y mejorar la dotación económica de estos acuerdos", ha señalado.

Fernández ha insistido en su ataque a Vox y ha asegurado que "la ultraderecha parasita la instituciones e instrumentaliza la Junta como si fuese su cortijo, y el PP consiente que Vox degrade nuestra democracia".

El portavoz del Grupo Mixto ha recordado las palabras del presidente de la patronal en la región, considerando que los mensajes de García-Gallardo son "impropios de una sociedad democrática". "Vox arremete contra los sindicatos porque encarna esa España de los terratenientes y los explotadores que creen que los trabajadores son mera mano de obra para aprovecharse de ellos. Vox y el PP son mayordomos de los poderosos", ha zanjado Fernández.

