Trabajar en el pasillo de las Cortes: a la caza de Vox

La relación de Vox con los medios de comunicación es especial. Se puede decir que una historia de amor-odio, de un ni contigo ni sin ti. Todo el mundo sabe que la relación que mantiene con algunos no da para escribir un guion para una película de amor. Lo que no es habitual es ver en las Cortes de Castilla y León a medios de comunicación nacionales cubriendo la información, algo que denota el interés que ha acarreado esta legislatura la presencia de la formación de Santiago Abascal por primera vez en la formación de un gobierno autonómico.

Así, este mes de coalición ya está dejando ver imágenes curiosas en los pasillos del parlamento regional. Una de las escenas más curiosas es ver a laSexta, que ya se sabe de su mala relación con la formación verde, y que al no tener cabina son ‘ocupantes’ de los pasillos. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se lo dejó claro desde el primer día: “¡Eso es mentira! Lo que no es normal es que los periodistas de La Sexta manipulen siempre que tienen ocasión los mensajes de Vox. Yo no dije eso", afirmó en su ya famosa polémica tras las declaraciones sobre la procuradora Noelia Frutos. “Así que... no mientan, porque son ustedes una vergüenza para España". Se quedó a gusto el ‘vice’.

Sin embargo, esto no disminuye el ánimo de la cadena que cada 15 días hace visita a Valladolid para ser testigo de lo que ocurre en los plenos de las Cortes. El ESPAÑOL -Noticias de Castilla y León ha podido hablar con uno de sus redactores, quien junto a su cámara, tienen todo su material preparado en uno de los pasillos de las Cortes porque al no ser habituales no cuentan con cabina de prensa. “Es cierto que no nos llevamos muy bien, incluso nos ha acusado de manipular, pero nosotros hacemos nuestro trabajo que es informar”.

Periodistas de laSexta entrevistan a Igea

Los medios de comunicación saben que García-Gallardo es sinónimo de polémica. Por eso, es habitual esperarle por los pasillos para tomarle declaraciones. En Madrid, sus palabras gustan y por eso no faltan a su cita cada martes y miércoles, viajando en el mismo día. Saben que dará juego y servirá para posteriormente alimentar sus programas. Pero ya estánen Pucela...otro clásico es la entrevista a Francisco Igea para Al Rojo Vivo. Al 'exvice' también le gusta lo del micrófono. Incluso Mañueco ya le considera "tertuliano".



Entrevistas a la carrera

Además, lo que sí se ha convertido en una tónica durante esta legislatura son las carreras en los pasillos. Y en este aspecto el ‘recordman’ es el presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien ha tomado la costumbre de no pararse a hablar con los medios de comunicación y simplemente ofrecer unas declaraciones en marcha. Hoy, para hablar de la problemática del grupo Siro así lo ha hecho.

Periodistas a la carrera en busca de Mañueco ICAL

Son las otras historias de las Cortes. Donde los medios de comunicación se buscan sus atajos para poder hacer llegar la información a todos los castellanos y leoneses. Aunque no siempre sea fácil.

