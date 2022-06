Gallardo golpea de nuevo: acusa a Frutos de haber ido al pleno "predispuesta a hacerse la ofendida"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha negado a rectificar sus palabras del pleno de hace dos semanas hacia la procuradora socialista Noelia Frutos y ha asegurado que la parlamentaria acudió a ese pleno "predispuesta de antemano a hacerse la ofendida". "Señora Frutos, aunque lo finja, usted no quiere que yo le pida perdón, porque eso le permite seguir siendo instrumentalizada por su partido político con fines espúreos", le ha espetado, asegurando que la procuradora acudió al pleno "con la intervención escrita".

García-Gallardo ha señalado que "las personas con discapacidad no merecen ser tratadas con condescendencia, ni merecen ser instrumentalizadas de una manera tan burda". "Las personas con discapacidad tienen todo mi respeto y más. Así lo he demostrado en mi vida personal, cuando no tenía ninguna responsabilidad pública", ha afirmado, en relación a su colaboración con la Fundación Querer, y ha retado a los representantes socialistas a demostrar "alguna aportación personal" superior a la suya "hacia las personas con discapacidad".

