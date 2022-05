Barcones sobre Gallardo: “En Castilla y León vamos a tener que trabajar las limitaciones éticas y morales”

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se mostró hoy contundente al referirse al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo y a las manifestaciones que hizo este lunes en el desayuno de ‘Nueva Economía Fórum’ donde negó que Vox sea un partido machista y comentó que “no se puede tratar a las mujeres como discapacitadas porque no lo son, no lo son, son igual o tan buenas que los hombres, por eso no necesitan ninguna cuota”.

“Me estoy dando cuenta de que en Castilla y León vamos a tener que empezar a trabajar también las limitaciones éticas y morales. Hay personas, lamentablemente con puestos de responsabilidad, que tienen limitaciones éticas y morales”, dijo la representante del Gobierno central, que hoy acudió en León a la quinta edición de la Jornada de Vuelo Adaptado que organiza el CRE (Centro de Referencia Estatal) Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo.

A su juicio, “a lo mejor es la nueva forma de hacer política, que en otros sitios han visto que les ha podido ir bien; no construir nada en positivo. El resto sí tenemos mucho que hacer. Somos gente seria y las cosas serias se hacen como corresponde. Que se plantee este vicepresidente ocioso si lo que interesa es generar confianza en esta tierra para combatir la despoblación o haciendo todo lo contrario”.

“Me produce casi hasta vergüenza oír al vicepresidente de la Junta alusiones como las que hizo ayer. Me imagino que es lo que tiene estar todo el día ocioso y estar en el ejecutivo y no tener nada que ejecutar. A ver si el señor Mañueco le encarga o le distrae con alguna tarea para que pueda empezar a hacer algo más que faltar al respeto. Desde luego, ayer lo hizo a las mujeres y a las personas con discapacidad”, añadió respecto a unas manifestaciones en las que el vicepresidente autonómico también dijo que cree que “es un insulto para las mujeres tratar de decirles que necesitan un empujoncito o una ayudita para llegar a los puestos a los que ellas han llegado por sus propios méritos”.

