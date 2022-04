Mañueco, sobre el Manifiesto de Villalar: "No entiendo la política como generar bandos y trincheras"

Noticias relacionadas Un Manifiesto de Villalar contra el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado contrario al Manifiesto de Villalar, firmado este jueves por varias organizaciones de izquierda. "No entiendo la política como generar bandos y trincheras. Hay que superar esta forma de hacer política. Lamento que vayan diez años atrás, cuando lo que hay que hacer es mirar hacia delante", ha señalado.

Mañueco ha recordado, además, la participación del Partido Popular años atrás en este tipo de manifiestos, pero ha acusado al texto de este año de crear "bandos". "He actuado contra los bloques y los bandos. Yo personalmente he sido una de esas personas que me incorporé a ese manifiesto", ha afirmado el presidente de la Junta.

Mañueco ha confirmado su presencia en Villalar el sábado y en el acto de entrega de los Premios Castilla y León este viernes y ha respondido a las críticas a su Ejecutivo de coalición con Vox. "Nadie nos va a dar lecciones de democracia a este Gobierno, nadie nos va a dar lecciones de lo que es una legitimidad que sale de las urnas. Somos un Gobierno legítimo que quiere gobernar para todos. El que quiera autoexcluirse, será su responsabilidad", ha zanjado el presidente de la Junta.

