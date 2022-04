Un Manifiesto de Villalar contra el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León

Varias organizaciones políticas y sindicales han suscrito este jueves el tradicional Manifiesto de Villalar 2022, que no se impulsaba desde hace una década. En concreto, han sido las formaciones PSOE, Izquierda Unida de Castilla y León, el Partido Comunista de España (PCE) y Podemos de Castilla y León, y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras, la Unión General de los Trabajadores (UGT) y STECyL las que han promovido el texto.

Juan Gascón, coordinador general de IUCyL, ha sido el encargado de abrir la intervención, tras la firma del documento. "Firmamos un manifiesto conjunto tras 35 años de políticas del Partido Popular y retomando esta tradición, tras dos años complejos con la pandemia", ha afirmado. Ha recordado que la celebración del Día de Villalar de 2022 conmemora "el quinto centenario" y ha puesto de manifiesto que "la lucha contra el emperador Carlos V no tuvo la importancia merecida durante el año pasado por las circunstancias en las que se celebró".

Ha asegurado que el manifiesto "está abierto a que otras organizaciones sociales y movimientos puedan adherirse al mismo". "Desde la concordia y el entendimiento, frente a quienes proponen la confrontación y el odio, y generar un proceso nuevo", ha señalado. Ha recordado que el manifiesto será leído este sábado 23 de abril por Demetrio Madrid, el primer presidente de la comunidad autónoma, y por Clara Saavedra, de la Asociación de Periodistas Feministas.

Una propuesta para defender a "las personas del común"

Gascón ha señalado que el objetivo del manifiesto es "generar una propuesta en defensa de las personas del común frente a quienes defienden a las personas que no necesitan ser defendidas". "Quienes no necesitan Salario Mínimo Interprofesional, la sanidad pública o la educación pública no necesitan que haya impuestos que permitan hacer políticas de redistribución", ha dicho.

El coordinador general de IUCyL ha tenido unas palabras también para "las personas migrantes que cuidan de nuestras personas mayores y pueblan nuestros pueblos". "Nosotros y nosotras no estamos dispuestos a retroceder en derechos para la clase trabajadora", ha señalado, recordando que "la mejora de la clase trabajadora significa también la mejora de la propia comunidad autónoma".

También ha hecho una referencia al feminismo y ha abogado por "hacer políticas que busquen la igualdad entre hombres y mujeres". "Había un consenso con respecto a la violencia de género y llega un partido y pone todo eso en entredicho", ha señalado, en referencia a Vox.

Pablo Fernández: "Este manifiesto quiere construir un futuro distinto para esta comunidad"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que "frente a esa Castilla y León que quiere provocar un recorte en derechos y libertades, existe otra Castilla y León que quiere acuerdos y busca consensos". "Este manifiesto quiere construir un futuro distinto para esta comunidad, defendiendo lo común, lo público y la igualdad entre mujeres y hombres", ha asegurado.

Fernández ha señalado que el manifiesto es "una apuesta por recuperar y mantener la memoria democrática en esta comunidad". "Una Castilla y León en la que todo el mundo pueda vivir con igualdad de derechos e igualdad de oportunidades", ha señalado. El procurador de Unidas Podemos ha recalcado que "frente al odio de los que hoy están gobernando esta comunidad autónoma existe un espacio progresista que apuesta por la democracia".

El dirigente de la formación morada en Castilla y León ha asegurado que la no asistencia del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a la celebración de Villalar pone de manifiesto "una utilización tortillera y partidista de la institución que ostenta". "Lo que están haciendo es intentar parasitar las instituciones, las Cortes las preside un partido que no cree en las comunidades autónomas y que no quiere celebrar la fiesta de Castilla y León".

Luis Tudanca recuerda el componente reivindicativo de Villalar

El dirigente del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha recordado que el manifiesto "se recupera después de 10 años" y que el objetivo es "reivindicar que la fiesta de Castilla y León tiene un componente especialmente reivindicativo". "Un manifiesto que habla de un momento crítico, en el que hay quien pone en tela de juicio todos los avances sociales, y en el que hablamos de la defensa de la educación y la sanidad pública", ha afirmado.

Tudanca ha alertado de la "necesidad de reivindicar hoy más que nunca la lucha contra la violencia machista" y que "la memoria histórica tiene que ver con la concordia". "Queremos reivindicar el diálogo social como uno de los elementos fundamentales que ha logrado el progreso y el desarrollo de esta tierra", ha señalado, asegurando también que los firmantes del manifiesto quieren "reivindicar una Castilla y León más justa".

El dirigente socialista se ha pronunciado también con respecto a la ausencia ya anunciada del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, en la celebración de Villalar este sábado. "A mí me preocupa enormemente la ruptura de muchos consensos que costó mucho construir", ha señalado. Además, ha recordado que el Partido Popular se terminó sumando al manifiesto hace años y que le preocupa que "se entre en un proceso de ruptura utilizando la presidencia de la Cámara".

